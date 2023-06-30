Наближені до Азарова люди намагаються відсудити у держави 150 млн гривень за документами з ознаками фіктивності, - Седлецька

Наближені до колишнього прем’єра Микола Азарова, обвинуваченого у держзраді, намагаються відсудити у держави 150 мільйонів гривень за документами з ознаками фіктивності. Все це відбувається "під егідою та за підтримки" Міненерго.

Про це йдеться у дописі журналістки Наталі Седлецької у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Знайомтесь, це - Максим Пономарьов (праворуч). Чиновник Міністерства енергетики, очолює департамент аудиту в Міненерго", - пише вона.

Седлецька зауважує, що під час прем'єрства Азарова Пономарьов був головним юристом в державному Укренерго. Тоді ж Укренерго підписало державний контракт на 100 мільйонів гривень з фірмою з орбіти Олексія Азарова - сина тодішнього глави уряду. "В той час брати Клюєви розвивати свою мережу сонячних станцій по всій країні за рахунок держави, і фірма Азарових мала за державний кошт збудувати потрібну Клюєвим електропідстанцію "Придунайську" на Одещині", - додає вона.

Станція була збудована, фірма отримала половину коштів. Потім відбулася революція, влада змінилася, і за отримання дургої половини почалася судова тяганина. У 2019 році в результаті мирової угоди "Укренерго" виплатило цій фірмі, під назвою "Зв’язоктехсервіс" 47 мільйонів гривень.

"Здавалось би, спір залагоджено. Але потім влада змінюється знов. І тепер у гру вступає фірма "Ай-Тек Україна" - каже, що нібито ще у 2016 році вона викупила у "Зв’язоктехсервісу" право вимагати цей борг у держави. За 1 мільйон гривень. І тепер вже ця фірма - "Ай-Тек Україна" - прямо зараз вимагає від "Укренерго" виплатити цей борг - та ще й "штрафні санкції" - всього 150 мільйонів гривень (!) від державної компанії", - наголошує Седлецька.

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Вона додає, що, як випливає з даних експертизи, повідомлення про переуступку боргу зроблене "заднім числом".

""Ай-Тек Україна" - так само пов’язана з тим самим оточенням Азарова. Директор - Владислав Низовський, менеджер компаній фірм Олексія Азарова, має спільні структури з Глібом Лєшковим, на якого, власне, і була записана перша фірма - "Зв’язоктехсервіс". До чого ж тут Максим Пономарьов, який нині очолює департамент аудиту у Міністерстві енергетики України? На фото він - власне з тим самим Глібом Лєшковим, менеджером Азарова. (Наприклад, саме Лєшкову прем’єр-утікач довірив таку делікатну справу, як продаж власного будинку у Києві)", - зауважує Седлецька.

Крім того, як вона каже, саме Пономарьов до приходу в Міністерство енергетики представляв у суді позов "Ай-Тек Україна" до державної компанії "Укренерго" на ті самі 150 мільйонів гривень, отже був повністю залучений в процес на боці компанії з орбіти Азарова.

"А що ж робить Пономарьов, прийшовши на держслужбу в Міністерство енергетики на чолі з Германом Галущенком, на посаду головного аудитора? Він проводить аудит "Укренерго", яким від імені держави вже стверджує, що гроші пішли "не на ту фірму", і їх має отримати саме "Ай-Тек Україна"", - пише Седлецька.

При цьому Шевченківський суд виніс рішення, за яким про конфлікт інтересів у цій ситуації не йдеться, хоча ономарьов відстоював одні й ті ж інтереси спершу в приватній компанії, потім на держслужбі.

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"Станом на зараз ця битва триває, і "Укренерго" реально може втратити 150 мільйонів - якщо суди зрештою стануть на бік фірми Азарова, заручившись підтримкою міністерського аудиту Пономарьова. В кінцевому рахунку цей тягар ляже на плечі українського споживача електроенергії, оскільки буде закладений в тариф", - резюмує Седлецька, додавши, що можливо, все це - операція російських спецслужб, яка має на меті послабити енергосистему України.