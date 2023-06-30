Зеленський провів засідання Ставки: Доручив посилити кордон із Білоруссю
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами.
Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі.
Рішенням Ставки – Головкому Залужному та командувачу "Півночі" Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Ol Ol #553754
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+14 Підлога Маккартні
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+12 Aleks Wav
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Мг би відразу доручити перемогти у війні.
А якщо не доручив, то виходить, що війна йому вигідна.
пливуть кораблі-ХВАЛА БОНЕВТІКУ
ідуть самосвали-ПОДЯКА БОНЕВТІКУ
І ТІЛЬКИ ПРОСТИЙ ГОЛУБ ПРАВДИВО НАСЕРЕ НА ВСЮ ВЕЛИЧНІСТЬ
в Украине есть Сеня
у Сени есть стена, построенная на народние деньги.
ни один враг не пройдет
правда Кролик?