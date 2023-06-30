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Зеленський провів засідання Ставки: Доручив посилити кордон із Білоруссю

прикордонник,прикордонники,кордон,дпсу

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами.

Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі.

Рішенням Ставки – Головкому Залужному та командувачу "Півночі" Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський підписав закон про доплати військовослужбовцям

Автор: 

Білорусь (7963) кордон (4811) Зеленський Володимир (24250)


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Топ коментарі
+18
То круто!!!! Бо наші генерали не знають , що робити!
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30.06.2023 14:49
+14
Зеленский слушает доклады на ставке главнокомандующего:
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30.06.2023 14:52
+12
Не можу! "Провів засіданя ставки" - вкрав час в зайнятих працею людей для особистого піару ухилянта!
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30.06.2023 14:53
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То круто!!!! Бо наші генерали не знають , що робити!
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30.06.2023 14:49 Відповісти
ну як же без найвеличнішого лідора **********)))))
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30.06.2023 14:53 Відповісти
це просто *******, що генерали мають це гівно вислуховувати і витрачати на на нього час.
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30.06.2023 15:38 Відповісти
Посла вже призначив?
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30.06.2023 15:42 Відповісти
Скоріше, послицю, з красним дипломом по мінету.
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30.06.2023 16:29 Відповісти
Якщо б генерали не знали що робити ми так рашку незастріли. А так країна що в десять разів меньше крошить другу армію світу
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01.07.2023 09:37 Відповісти
блин...
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30.06.2023 14:50 Відповісти
Зеленский слушает доклады на ставке главнокомандующего:
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30.06.2023 14:52 Відповісти
О найвеличніший Бонапарт Боневтік дав завдання, а то генерали без нього не знають що робити
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30.06.2023 14:52 Відповісти
Ставка для незнаючих проводиться для узгодження питань між відомствами
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01.07.2023 10:27 Відповісти
Не можу! "Провів засіданя ставки" - вкрав час в зайнятих працею людей для особистого піару ухилянта!
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30.06.2023 14:53 Відповісти
Тююю
Мг би відразу доручити перемогти у війні.
А якщо не доручив, то виходить, що війна йому вигідна.
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30.06.2023 14:54 Відповісти
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30.06.2023 14:59 Відповісти
отписались боты, при этом игнорируя главное - усиливается северная граница. это значит, что резервы, приготовленные для Юга и Востока, худеют...
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30.06.2023 15:01 Відповісти
Ну знову. Через безмежну довіру своєму любимчику Буданову,який ретранслює кожний день російську "дезу"- генерали повинні виконувати цю маячню .
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30.06.2023 15:02 Відповісти
і це ж ніхто з військових сам не дотумкав! що не кажіть, а боневтік - вєлік і могущєствєн
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30.06.2023 15:32 Відповісти
Атєц нації! Нема Зє - нема України!
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30.06.2023 16:31 Відповісти
Пройшла весна, настало літо . Спасибі Зєлєчці за ето.
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30.06.2023 15:45 Відповісти
Хваліть його усі змала до велику , щоб по всім світам лилась слава боневтіка...
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30.06.2023 15:58 Відповісти
ідуть піонери- САЛЮТ БОНЕВТІКУ
пливуть кораблі-ХВАЛА БОНЕВТІКУ
ідуть самосвали-ПОДЯКА БОНЕВТІКУ
І ТІЛЬКИ ПРОСТИЙ ГОЛУБ ПРАВДИВО НАСЕРЕ НА ВСЮ ВЕЛИЧНІСТЬ
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30.06.2023 16:20 Відповісти
Про Чонгар нічого не казав?
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30.06.2023 16:38 Відповісти
Вчора казали що з сумщини треба евакуюватися, сьогодні- з білорашою укріплюват
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30.06.2023 18:26 Відповісти
І те і інше , значить, треба робити. Генерали це не пусті балачки
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30.06.2023 20:17 Відповісти
не стоит беспокоится.
в Украине есть Сеня
у Сени есть стена, построенная на народние деньги.
ни один враг не пройдет
правда Кролик?
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30.06.2023 18:59 Відповісти
 
 