На Бахмутському напрямку діє вороже потужне угруповання - до 50 тисяч рашистів, - Череватий

Ворог тримає потужне угруповання на Бахмутському напрямку – до 50 тисяч осіб, найманців "Вагнера" серед них немає.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"На сьогодні на Бахмутському напрямку вагнерівців немає. Там є вороже угруповання доволі потужне - до 50 тисяч, більше 300 танків, понад 330 артилерійських систем і 140 реактивних систем залпового вогню", - повідомив речник.

За його словами, на цьому напрямку наступають десантники, піхотні підрозділи, бойовий армійській резерв "Барс". А також частини підрозділів невеликих ПВК.

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Череватий зауважив, що для України і для просування на полі бою, конфлікт між російськими військами і владою впливає позитивно.

"Невдачі ніхто не хоче ділити, тільки перемоги... Чвари між їхніми підрозділами почались на фоні невдач, які з ними відбулися в Україні", - наголосив Череватий.

Нагадаємо, що ЗСУ перехопили ініціативу та просуваються біля Бахмута Донецької області.