Кабмін сьогодні спробує незаконно призначити главою АРМА Олену Думу, яка не набрала необхідної кількості голосів на конкурсі, - Шабунін
Претендентка на посаду очільниці АРМА Олена Дума не отримала необхідної кількості голосів на конкурсі.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Кабмін сьогодні спробує НЕЗАКОННО призначити головою АРМА Олену Думу. Незаконним це призначення є тому, що під час конкурсу вона НЕ отримала необхідної кількості голосів. Нагадаю, вчора член конкурсної комісії Остапенко відкликав свій (вирішальний) голос за Думу і офіційно проінформував про це КМУ", - йдеться в повідомленні.
За словами Шабуніна, це означає, що з шести необхідних для перемоги голосів, Дума отримала лише п'ять.
"Проте якщо є наказ з ОП, то Шмигалю начхати що на закон, що на арифметику. Тепер про найцікавіше. Нагнути уряд на таке, окрім президента, раніше міг лише Андрій Єрмак. Тож це, скоріше за все, його історія. Проте УП написали, що Татаров став вже майже другим Єрмаком. Чесно кажучи, навіть думати не хочеться, що премʼєр-міністр бігає на побігеньках в заступника клерка з ОП…
Як би там не було, сьогодні о 15:00 українська влада збирається НЕЗАКОННО призначити головою АРМА людину, яка публічно допомагала Джуліані/Деркачу мочити і Україну, і тоді кандидата, а зараз – чинного президента США.
Важко навіть уявити, що робиться в головах людей, які чудять це все напередодні визначального для України саміту НАТО, рішення якого великою мірою залежить від Джо Байдена", - підсумував глава ЦПК.
Нагадаємо, конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу. Згодом член конкурсної комісії з обрання голови АРМА Остапенко відкликав свій голос за Думу, зазначивши, що було порушено процедуру голосування.
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Це «лучша із лучших» серед міліонів українців.
Нах тащити скомпоматованного субьекта до влади?
Особливо під час західної критики корупції. Це така антікорупцвйна боротьба Коли вирішується европейське майбутне України
Ось для цього і потрібна ця дуринда-щоб робила те що ій дєрьмак скаже
Але держиморди з ОПи та сам Зе і надалі будуть волати "Чому ми не в ЄС?! Чому ми не в НАТО?!".
@G7AmbReformUA
G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур.
Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA.
У болгарської послиці взагалі нічого не було, окрім професфйних навиків в мінеті, і нічого. Дерьмак схвалив, призначили.
То есть мужик когда перетрахал кучу телок - он красавчик, а баба которая всем дает - ***** (с)
Ну... не знаю: свічку я не тримав. Але в якості робочої версії Ваше припущення цілком годиться.
...Нагадалась команда "Пирятин", зокрема їхня пісенька https://www.youtube.com/watch?v=ROyaonQLXyM "Самона#бнувся" . Там є цікава думка: "дружина була люта і кволий чоловік". Можливо, і ця штука тут працювала.
А вже завтра АРМА, за аналогією з Укроборонпромом, стане акціонерним товариством.
РеХварматари, *****.