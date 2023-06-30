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Новини
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Кабмін сьогодні спробує незаконно призначити главою АРМА Олену Думу, яка не набрала необхідної кількості голосів на конкурсі, - Шабунін

дума

Претендентка на посаду очільниці АРМА Олена Дума не отримала необхідної кількості голосів на конкурсі.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Кабмін сьогодні спробує НЕЗАКОННО призначити головою АРМА Олену Думу. Незаконним це призначення є тому, що під час конкурсу вона НЕ отримала необхідної кількості голосів. Нагадаю, вчора член конкурсної комісії Остапенко відкликав свій (вирішальний) голос за Думу і офіційно проінформував про це КМУ", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, це означає, що з шести необхідних для перемоги голосів, Дума отримала лише п'ять.

"Проте якщо є наказ з ОП, то Шмигалю начхати що на закон, що на арифметику. Тепер про найцікавіше. Нагнути уряд на таке, окрім президента, раніше міг лише Андрій Єрмак. Тож це, скоріше за все, його історія. Проте УП написали, що Татаров став вже майже другим Єрмаком. Чесно кажучи, навіть думати не хочеться, що премʼєр-міністр бігає на побігеньках в заступника клерка з ОП…

Як би там не було, сьогодні о 15:00 українська влада збирається НЕЗАКОННО призначити головою АРМА людину, яка публічно допомагала Джуліані/Деркачу мочити і Україну, і тоді кандидата, а зараз – чинного президента США.

Важко навіть уявити, що робиться в головах людей, які чудять це все напередодні визначального для України саміту НАТО, рішення якого великою мірою залежить від Джо Байдена", - підсумував глава ЦПК.

Нагадаємо, конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу. Згодом член конкурсної комісії з обрання голови АРМА Остапенко відкликав свій голос за Думу, зазначивши, що було порушено процедуру голосування.

Читайте: Кабмін сьогодні планує призначити нелегітимну "переможницю" конкурсу Думу керівником АРМА, - Лємєнов

Автор: 

Шабунін Віталій (536) АРМА (574) Дума Олена (20)


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Топ коментарі
+17
Посли G7 вже також висловились з приводу махінацій найвеличнішого лідора та його шавок.

Але держиморди з ОПи та сам Зе і надалі будуть волати "Чому ми не в ЄС?! Чому ми не в НАТО?!".



@G7AmbReformUA

G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур.

Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA.
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30.06.2023 15:05
+15
Ну то й що, що не набрала. Зате у неї стаж роботи з диркачем і "правилЬні зв'язки".
У болгарської послиці взагалі нічого не було, окрім професфйних навиків в мінеті, і нічого. Дерьмак схвалив, призначили.
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30.06.2023 15:06
+13
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30.06.2023 15:12
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Зразу видно, що ця жінка професіоналка!!!
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30.06.2023 15:03 Відповісти
А з двома Ф чи з одною?
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30.06.2023 15:27 Відповісти
Я не мав на увазі розумові якості в професіоналізмі
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30.06.2023 15:31 Відповісти
С двумя н
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30.06.2023 15:36 Відповісти
А може оралка?
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30.06.2023 20:50 Відповісти
Вивсеврете

Це «лучша із лучших» серед міліонів українців.

Нах тащити скомпоматованного субьекта до влади?

Особливо під час західної критики корупції. Це така антікорупцвйна боротьба Коли вирішується европейське майбутне України
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30.06.2023 15:36 Відповісти
Зеленський зібрав "сходняк" "своїх" бізнесменів, на якому пообіцяв поділити чесно конфісковане АРМА майно між своїми.
Ось для цього і потрібна ця дуринда-щоб робила те що ій дєрьмак скаже
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30.06.2023 16:47 Відповісти
Та набрала. Брала, брала і набрала
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30.06.2023 15:04 Відповісти
Члены комиссии одобряют эту кандидатуру!!!
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30.06.2023 15:07 Відповісти
Посли G7 вже також висловились з приводу махінацій найвеличнішого лідора та його шавок.

Але держиморди з ОПи та сам Зе і надалі будуть волати "Чому ми не в ЄС?! Чому ми не в НАТО?!".



@G7AmbReformUA

G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур.

Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA.
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30.06.2023 15:05 Відповісти
это их не остановит
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30.06.2023 15:06 Відповісти
Ну то й що, що не набрала. Зате у неї стаж роботи з диркачем і "правилЬні зв'язки".
У болгарської послиці взагалі нічого не було, окрім професфйних навиків в мінеті, і нічого. Дерьмак схвалив, призначили.
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30.06.2023 15:06 Відповісти
А думаєш - "Блазень" на аудієнції з Думою "просто так" навіть д"Єрмака з кабінету вигнав? "Мінет" "найвеличнішому" вимагає глибокого інтиму! А якщо не "встане" в потрібний момент?! Не ганьбиться ж "мачо"?
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30.06.2023 15:54 Відповісти
Назначьте уже куда нибудь Шабунина а то человек без дела страдает пятый год.
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30.06.2023 15:07 Відповісти
Він служить в ЗСУ.
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30.06.2023 15:40 Відповісти
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30.06.2023 15:12 Відповісти
Таке враження що влада все спеціально робить що б посваритись з західими країнами ,а потім сказати нас не беруть в ЄС.
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30.06.2023 15:16 Відповісти
Цікавий енземпляр, більше16 разів міняла роботу (пішла по рукам), 5 разів міняла прізвище...
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30.06.2023 15:21 Відповісти
5 разів ходила заміж. Зазвичай таких називають ********.
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30.06.2023 15:41 Відповісти
Может она просто секс любит. (с)
То есть мужик когда перетрахал кучу телок - он красавчик, а баба которая всем дает - ***** (с)
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30.06.2023 15:43 Відповісти
та шо мужики беруть призвіща тих кого їбуть? так, вона є *****
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30.06.2023 21:14 Відповісти

Ну... не знаю: свічку я не тримав. Але в якості робочої версії Ваше припущення цілком годиться.
...Нагадалась команда "Пирятин", зокрема їхня пісенька https://www.youtube.com/watch?v=ROyaonQLXyM "Самона#бнувся" . Там є цікава думка: "дружина була люта і кволий чоловік". Можливо, і ця штука тут працювала.
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30.06.2023 21:39 Відповісти
Та ну чего?... Она симпатичная.
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30.06.2023 15:32 Відповісти
Зашкварена хвойда
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30.06.2023 15:44 Відповісти
Одічалая Отара 73%,ви зробили це разом!
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30.06.2023 15:58 Відповісти
Приятно ощущать , что ты - это 22%. Когда видишь , как противоестественным образом , многократно , до полусмерти трахают стадо 78% - уже даже не вызывает никаких эмоций. Это уровень раши и Кореи. Они когда нибудь задумаются , что с ними поступают как со скотом. Вся страна принадлежит Ермаку, Аброхамии, Татарову , паталогическим ворам и мародерам и их слуге Зе. Мрак.
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30.06.2023 17:24 Відповісти
Їбуть 22% так само як і 78% а тобі приятно чому, шо ти нєобикновєнний
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30.06.2023 21:16 Відповісти
Призначить.
А вже завтра АРМА, за аналогією з Укроборонпромом, стане акціонерним товариством.
РеХварматари, *****.
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30.06.2023 18:06 Відповісти
 
 