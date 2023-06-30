Кабмін сьогодні спробує незаконно призначити главою АРМА Олену Думу, яка не набрала необхідної кількості голосів на конкурсі, - Шабунін

Претендентка на посаду очільниці АРМА Олена Дума не отримала необхідної кількості голосів на конкурсі.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Кабмін сьогодні спробує НЕЗАКОННО призначити головою АРМА Олену Думу. Незаконним це призначення є тому, що під час конкурсу вона НЕ отримала необхідної кількості голосів. Нагадаю, вчора член конкурсної комісії Остапенко відкликав свій (вирішальний) голос за Думу і офіційно проінформував про це КМУ", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, це означає, що з шести необхідних для перемоги голосів, Дума отримала лише п'ять.

"Проте якщо є наказ з ОП, то Шмигалю начхати що на закон, що на арифметику. Тепер про найцікавіше. Нагнути уряд на таке, окрім президента, раніше міг лише Андрій Єрмак. Тож це, скоріше за все, його історія. Проте УП написали, що Татаров став вже майже другим Єрмаком. Чесно кажучи, навіть думати не хочеться, що премʼєр-міністр бігає на побігеньках в заступника клерка з ОП…

Як би там не було, сьогодні о 15:00 українська влада збирається НЕЗАКОННО призначити головою АРМА людину, яка публічно допомагала Джуліані/Деркачу мочити і Україну, і тоді кандидата, а зараз – чинного президента США.

Важко навіть уявити, що робиться в головах людей, які чудять це все напередодні визначального для України саміту НАТО, рішення якого великою мірою залежить від Джо Байдена", - підсумував глава ЦПК.

Нагадаємо, конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу. Згодом член конкурсної комісії з обрання голови АРМА Остапенко відкликав свій голос за Думу, зазначивши, що було порушено процедуру голосування.

Читайте: Кабмін сьогодні планує призначити нелегітимну "переможницю" конкурсу Думу керівником АРМА, - Лємєнов