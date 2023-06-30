Суд продовжив домашній арешт митрополита УПЦ МП Павла ще на 2 місяці

Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю у вигляді цілодобового домашнього арешту. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Суд схвалив клопотання прокурора про продовження цілодобового домашнього арешту з носінням браслета ще на 2 місяці.

Захисники просили особисте зобов'язання або нічний домашній арешт. Прокурор наголошував на продовженні цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

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