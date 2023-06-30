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Новини
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Суд продовжив домашній арешт митрополита УПЦ МП Павла ще на 2 місяці

лебедь,мп,митрополит,павло,лебідь

Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю у вигляді цілодобового домашнього арешту. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Суд схвалив клопотання прокурора про продовження цілодобового домашнього арешту з носінням браслета ще на 2 місяці.

Захисники просили особисте зобов'язання або нічний домашній арешт. Прокурор наголошував на продовженні цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

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Автор: 

арешт (2536) УПЦ МП (1212) Павло Петро Лебідь (35)


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Топ коментарі
+6
в камеру підараса.
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30.06.2023 15:50
+3
і на обліний фонт !!! за цього кацапського фсб/кгб попа-3.14дераса можна виміняти 1-2 сотні наших Героїв !!!
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30.06.2023 15:57
+1
А писали шо він вже ганяє по Лаврі .
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30.06.2023 15:59
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в камеру підараса.
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30.06.2023 15:50 Відповісти
і на обліний фонт !!! за цього кацапського фсб/кгб попа-3.14дераса можна виміняти 1-2 сотні наших Героїв !!!
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30.06.2023 15:57 Відповісти
також варіант, якщо кацапи в ньому зацікавлені..., але раша-фашистам подібні підараси дуже смакують в Україні, як 5 колона і для підриву її з середини.
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30.06.2023 16:16 Відповісти
А писали шо він вже ганяє по Лаврі .
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30.06.2023 15:59 Відповісти
блудний погляд.. зараз шось учварить..вилізе на звінницю і скоче вниз
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30.06.2023 16:16 Відповісти
Домашний арест и Поплавского круглосуточно! На сон 4 часа.
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30.06.2023 16:17 Відповісти
Живий портрет Іуди для картини.
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30.06.2023 16:22 Відповісти
Він ще живий після всіх свої пркокльонів?
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30.06.2023 16:33 Відповісти
Цього демона слід запроторити у кутузку, а гратися в гуманне правосуддя!
Було б воно таким гуманним до українських патріотів!
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30.06.2023 18:03 Відповісти
Кажуть його сьогодні бачили в Лаврі, вата аж кончала...
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30.06.2023 22:27 Відповісти
 
 