Ватикан після візиту кардинала Дзуппі до РФ: Війна в Україні вимагає креативних зусиль на шляху до стабільного миру

Приймаючи делегацію Константинопольського патріархату, Папа Франциск поділився думками про наслідки війни в Україні та про шляхи шукання миру. Він ознайомиться з результатами кардинала Дзуппі, який 29 червня зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Львовою-Бєловою.

Про це повідомляється в пресрелізі Ватикану, інформує Цензор.НЕТ.

"Це війна, яка, торкаючись нас зблизька, показує, що насправді всі війни – це лише катастрофи, тотальні катастрофи: для народів і сімей, для дітей і людей похилого віку, для людей, змушених покинути свою країну, для міст і сіл, а також для створіння, як ми побачили нещодавно після руйнування дамби в Новій Каховці", – підкреслює Папа,

Він наголосив на тому, що потрібно разом трудитися на користь миру.

"Понтифік ознайомиться з результатами поїздки в контексті подальших ініціатив (щодо України – Ред). Йтиметься як про гуманітарні ініціативи, так і про кроки, націлені на мирне врегулювання", - додали у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецпредставник Ватикану зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Львовою-Бєловою, на арешт якої видав ордер МКС