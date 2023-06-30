Ватикан після візиту кардинала Дзуппі до РФ: Війна в Україні вимагає креативних зусиль на шляху до стабільного миру
Приймаючи делегацію Константинопольського патріархату, Папа Франциск поділився думками про наслідки війни в Україні та про шляхи шукання миру. Він ознайомиться з результатами кардинала Дзуппі, який 29 червня зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Львовою-Бєловою.
Про це повідомляється в пресрелізі Ватикану, інформує Цензор.НЕТ.
"Це війна, яка, торкаючись нас зблизька, показує, що насправді всі війни – це лише катастрофи, тотальні катастрофи: для народів і сімей, для дітей і людей похилого віку, для людей, змушених покинути свою країну, для міст і сіл, а також для створіння, як ми побачили нещодавно після руйнування дамби в Новій Каховці", – підкреслює Папа,
Він наголосив на тому, що потрібно разом трудитися на користь миру.
"Понтифік ознайомиться з результатами поїздки в контексті подальших ініціатив (щодо України – Ред). Йтиметься як про гуманітарні ініціативи, так і про кроки, націлені на мирне врегулювання", - додали у повідомленні.
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ta i томагавками 24.02.22 - ce pozdno....treba bylo v 2014 ili dazhe 2008 ce robiti
Понятно, что по полной сосут БАБКИ от *****.
Рабссию сильно он любил!
Так повелел ему пуйло -
Теперь не папа, а мурло….
Попам головне не втручатись в Боже провидіння!
За військовим кораблем!
Чудні діла твої, Боже
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Это касается и войн крестовых за гроб господен, да, Франциск?