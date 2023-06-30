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Новини Війна
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Ватикан після візиту кардинала Дзуппі до РФ: Війна в Україні вимагає креативних зусиль на шляху до стабільного миру

папа,франциск

Приймаючи делегацію Константинопольського патріархату, Папа Франциск поділився думками про наслідки війни в Україні та про шляхи шукання миру. Він ознайомиться з результатами кардинала Дзуппі, який 29 червня зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Львовою-Бєловою.

Про це повідомляється в пресрелізі Ватикану, інформує Цензор.НЕТ.

"Це війна, яка, торкаючись нас зблизька, показує, що насправді всі війни – це лише катастрофи, тотальні катастрофи: для народів і сімей, для дітей і людей похилого віку, для людей, змушених покинути свою країну, для міст і сіл, а також для створіння, як ми побачили нещодавно після руйнування дамби в Новій Каховці", – підкреслює Папа,

Він наголосив на тому, що потрібно разом трудитися на користь миру.

"Понтифік ознайомиться з результатами поїздки в контексті подальших ініціатив (щодо України – Ред). Йтиметься як про гуманітарні ініціативи, так і про кроки, націлені на мирне врегулювання", - додали у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецпредставник Ватикану зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Львовою-Бєловою, на арешт якої видав ордер МКС

Автор: 

Ватикан (167) Папа Римський (336)


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Топ коментарі
+12
Креативщик, млять.
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30.06.2023 16:43
+10
Який цей світ кончений 🤦‍♂️
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30.06.2023 16:42
+8
То запропонуй Хутіну приєднати Ватикан до Московії, може плєшивий перестане воювати. Як тобі така креативність, Папа?
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30.06.2023 16:45
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Який цей світ кончений 🤦‍♂️
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30.06.2023 16:42 Відповісти
Креативщик, млять.
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30.06.2023 16:43 Відповісти
"креативних зусиль" u popov shas e veliki shans skretivitj - poprosite svoevo boga - pustj vin ***** prihlopnje - ce bude hotj odin dokaz v ih teologicheskuju pomoiku.🤬
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30.06.2023 16:43 Відповісти
То запропонуй Хутіну приєднати Ватикан до Московії, може плєшивий перестане воювати. Як тобі така креативність, Папа?
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30.06.2023 16:45 Відповісти
А як це він зустрічався з людиною, на яку відкрите впровадження?
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30.06.2023 16:47 Відповісти
Ні, поупе, насправді всі війни - це результат сцикливої політики товстосраких товстосумів задобрювати агресора. ******* б томагавками 24.02.22 по кремлю, стерли б спаську площу в попіл - і зараз не було б ані знищеної дамби, ані потенційного ядерного інциденту на ЗАЕС, не було б гори трупів (як ви любите говорити, "з обох сторін"), не було б біженців і загрози африканського голоду. "Менше зло". А наступний "гітлер", якому б прийшло в голову міняти кордони і хапати чуже, сто тридцять тисяч раз би подумав, згадуючи швидке, невідворотнє і жорстоке покарання попереднього.
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30.06.2023 16:47 Відповісти
******* б томагавками....zvuchit kaneshno logichno.....a garantij nema....vot i nehoche nikto vydpovidati za jadernu voinu.
ta i томагавками 24.02.22 - ce pozdno....treba bylo v 2014 ili dazhe 2008 ce robiti
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30.06.2023 16:55 Відповісти
Розумієте, яка цікава ситуація. Гарантій ніхто і не дасть. Але сміливий їсть конхвєтку. А гарантій, що ядерної війни не буде все одно немає. Рахунки за війну все ростуть і ростуть. А могло б все закінчитися давно. І я з вами 100% згодний що це мало би відбутися ще в 2008.
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30.06.2023 17:01 Відповісти
Кто бы мог подумать, что в Ватикане такие ***** сидят !!!
Понятно, что по полной сосут БАБКИ от *****.
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30.06.2023 16:50 Відповісти
Мальчиков?
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30.06.2023 16:51 Відповісти
А в древнем Риме папа жил -
Рабссию сильно он любил!
Так повелел ему пуйло -
Теперь не папа, а мурло….
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30.06.2023 16:51 Відповісти
В нас вже є креативщик ,Подоляк зветься
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30.06.2023 16:56 Відповісти
В нас одна віра - віримо в креативність ЗСУ і генерала Залужного.

Попам головне не втручатись в Боже провидіння!
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30.06.2023 17:06 Відповісти
Киш звідси, кацапня!

За військовим кораблем!
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30.06.2023 20:59 Відповісти
Ваттікану: - що є від БОГА "ваті" у нас добре знають. Перед БОГОМ руками не махають, - всі смирненько лежать, кожен в своїй "легкій галері", як про це вам говорив Настрадамус. АРХ М
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30.06.2023 17:06 Відповісти
Ти ба, невже два любителя цілувати маленьких хлопчиків у животи не змогли домовитись.

Чудні діла твої, Боже
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30.06.2023 17:19 Відповісти
Ватикан покидьки і гниди
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30.06.2023 17:19 Відповісти
Через Ватикан йде процес легітимізації геноциду українського народу, зокрема у формі викрадення, депортації та стирання рашистами національної ідентичності українських дітей.
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30.06.2023 17:33 Відповісти
ce immeno tak i vigljadae...
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30.06.2023 17:35 Відповісти
цей папа ********, несіть іншого
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30.06.2023 17:49 Відповісти
Та пішов він в дзуппу!
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30.06.2023 17:55 Відповісти
потребує менше таких маразматиків
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30.06.2023 18:09 Відповісти
Понтифік - від слова "понти", причому дешеві!
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30.06.2023 18:13 Відповісти
"...що насправді всі війни - це лише катастрофи, тотальні катастрофи: для народів і сімей, для дітей і людей похилого віку."
----------------------------------------------
Это касается и войн крестовых за гроб господен, да, Франциск?
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30.06.2023 19:09 Відповісти
Новаторство религиозных деятелей ведет к расколу и сектантству. Креатив творцов религии закончился 2000 лет назад - всё остальное от лукавого. Папаша ватиканский должен четко уяснить одно: религия в Украине отделена от государства Конституцией. Нечего лезть в чужую епархию.
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30.06.2023 20:59 Відповісти
PdR
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30.06.2023 21:15 Відповісти
🖕
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30.06.2023 21:35 Відповісти
з пустого в порожне..
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01.07.2023 00:11 Відповісти
 
 