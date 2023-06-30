На честь Героя України Валерія Чибінєєва пропонують перейменувати вулицю Чернігівську в Дарницькому районі Києва

Вулицю Чернігівську у Дарницькому районі Києва пропонують перейменувати на честь Героя України підполковника Валерія Чибінєєва. Вулиця Чернігівська також існує у Дніпровському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на сайті Київської міськради було зареєстровано відповідну петицію. Авторка петиції - Анна Гудзь, донька Героя України, полковника Валерія Гудзя, який загинув у березні 2022 року в бою з російськими окупантами.

"Вулиця Чернігівська у Дарницькому районі столиці має особливість: однойменна їй існує в Дніпровському районі. Для уникнення повторюваності та для вшанування сучасних героїв, які боронять Україну і віддають життя за її незалежність, доцільно перейменувати вулицю Чернігівську у Дарницькому районі на честь Героя України підполковника Валерія Чибінєєва", - йдеться в тексті петиції.

Валерій Чибінєєв народився у Бердянську. З 2014 року він став на захист Батьківщини: у складі 79 окремої десантно-штурмової бригади визволяв Лиман Донецької області, брав участь у боях в районі Бірюкового, Ізвариного Луганської області, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку. Підрозділи під його командуванням успішно виконували бойові завдання - під час одного з них поблизу м. Авдіївки він дістав поранення, але продовжував керівництво підрозділом.

"Під час параду з нагоди 25-ї річниці Незалежності України у 2016 році удостоєний найвищої державної нагороди Герой України з врученням ордена "Золота зірка". ... Останні роки життя Валерій Чибінєєв служив у підрозділі спеціального призначення. Загинув 3 березня 2022 року в бою за місто Гостомель під Києвом в день свого народження - йому виповнилося 34 роки", - додала Анна Гудзь.

Докладніше про Героя України Валерія Чибінєєва читайте у матеріалі Цензор.НЕТ та блозі Анни Гудзь.

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