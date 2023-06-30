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На честь Героя України Валерія Чибінєєва пропонують перейменувати вулицю Чернігівську в Дарницькому районі Києва

валерій,чибінєєв

Вулицю Чернігівську у Дарницькому районі Києва пропонують перейменувати на честь Героя України підполковника Валерія Чибінєєва. Вулиця Чернігівська також існує у Дніпровському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на сайті Київської міськради було зареєстровано відповідну петицію. Авторка петиції - Анна Гудзь, донька Героя України, полковника Валерія Гудзя, який загинув у березні 2022 року в бою з російськими окупантами.

"Вулиця Чернігівська у Дарницькому районі столиці має особливість: однойменна їй існує в Дніпровському районі. Для уникнення повторюваності та для вшанування сучасних героїв, які боронять Україну і віддають життя за її незалежність, доцільно перейменувати вулицю Чернігівську у Дарницькому районі на честь Героя України підполковника Валерія Чибінєєва", - йдеться в тексті петиції.

Валерій Чибінєєв народився у Бердянську. З 2014 року він став на захист Батьківщини: у складі 79 окремої десантно-штурмової бригади визволяв Лиман Донецької області, брав участь у боях в районі Бірюкового, Ізвариного Луганської області, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку. Підрозділи під його командуванням успішно виконували бойові завдання - під час одного з них поблизу м. Авдіївки він дістав поранення, але продовжував керівництво підрозділом.

"Під час параду з нагоди 25-ї річниці Незалежності України у 2016 році удостоєний найвищої державної нагороди Герой України з врученням ордена "Золота зірка". ... Останні роки життя Валерій Чибінєєв служив у підрозділі спеціального призначення. Загинув 3 березня 2022 року в бою за місто Гостомель під Києвом в день свого народження - йому виповнилося 34 роки", - додала Анна Гудзь.

Докладніше про Героя України Валерія Чибінєєва читайте у матеріалі Цензор.НЕТ та блозі Анни Гудзь.

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Автор: 

Київ (19640) перейменування (585) вулиця (79)


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Топ коментарі
+6
Не кидаться какашками, сограждане. Но на мой дилетантский взгляд в освобожденном Бердянске главную улицу назвать именем своего героического земляка будет правильнее. Герои родом со всей Украины.
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30.06.2023 17:11
+3
Одне іншому не завадить.
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30.06.2023 17:36
+2
Боже, я пам'ятаю той парад, коли його нагороджували... І як він допомогав вийти для нагородження Ігорю Гордійчуку....
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30.06.2023 17:41
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Не кидаться какашками, сограждане. Но на мой дилетантский взгляд в освобожденном Бердянске главную улицу назвать именем своего героического земляка будет правильнее. Герои родом со всей Украины.
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30.06.2023 17:11 Відповісти
Одне іншому не завадить.
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30.06.2023 17:36 Відповісти
В Киеве есть много погибших Героев начиная с Майдана и заканчивая полномасштабкой. Так что так будет правильнее. Герои, даже погибшие, символизируют свою малую родину как единство своих побратимов со всех уголков Украины в священной битве с московией. А в Киеве есть аллея Героев.
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30.06.2023 17:55 Відповісти
А чего не улицу например Кирпы или там что то подобное переименовать?
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30.06.2023 17:40 Відповісти
Боже, я пам'ятаю той парад, коли його нагороджували... І як він допомогав вийти для нагородження Ігорю Гордійчуку....
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30.06.2023 17:41 Відповісти
Унікальна особливість прибічників "мАво преZEдента".
Дісно, нахіба потрібна вулиця, назва на честь міста, мешканці якого у 2022 більше місяця у повній облозі захищалися від ворога?
Чернігів переміг.
Маріуполь був не першим і не єдиним.
Ось НАХІБА?
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30.06.2023 17:54 Відповісти
Ти б читав уважніше - в Києві 2 Чернігівських.
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30.06.2023 18:28 Відповісти
Якутську нехай перейменовують, якщо ще неперейменували. До чого якути в Києві?
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30.06.2023 18:04 Відповісти
Я правильно понял - в Киеве две улицы в разных районах с одинаковым названием Черниговская? Такое бывает?😁
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30.06.2023 18:05 Відповісти
в Києві повно вулиць з мусорними назвами,- булв Перова, який жодного відношення не має до України,- ні потрібно ще раз тикнути у місто -герой Чернігів,- форпост Києва
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30.06.2023 18:34 Відповісти
Чим їм Чернігів не вгодив?? Це називається-загадай дурню Богу молитися,він і лоб розіб"є....
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30.06.2023 18:55 Відповісти
 
 