ОК "Південь" про удар по штабу рашистів у Бердянську: "Ворог втрачає свої потужності навіть у тилу"

Успішний удар ЗСУ по ворожому штабу та складу паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську свідчить про те, що ворог втрачає свої потужності навіть у тилу.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Швидше за все цікаві деталі Бердянська збирають по самому місту, тому що відпрацьовано влучно, вміло. І все це робота в рамках того контрнаступу, який всі очікують нарешті побачити наочно. Побачити можна, що ворог втрачає свої потужності навіть у тилу, це є підготовка до того, щоб активні дії ворога були зовсім неактивними", - пояснила вона.

Речниця наголосила на необхідності ураження логістики противника, щоб він не міг підтягувати резерви, а також повинні бути вражені тилові бази, що розгортаються ворогом.

Також вона додала: "Коли таке відбувається у тилу, можете уявити, що відбувається на фронті".

Говорячи про можливі майбутні "жести доброї волі" окупантів, як росіяни назвали вихід з острова Зміїний, Гуменюк сказала, що варто очікувати, оскільки тиск українських сил на ворога триває.

"Можу сказати, що кожен такий "жест доброї волі", який росіяни демонстрували неодноразово за час повномасштабного вторгнення, відбувався під потужним тиском Сил оборони. Зокрема, і на півдні. Потужний тиск ми продовжуємо, тому варто очікувати на "жести доброї волі". Якщо не дочекаємось, то наздоженемо", - підсумувала речниця.

Раніше повідомлялось, що українські захисники вдарили по штабу та складу рашистів у тимчасово окупованому Бердянську.

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