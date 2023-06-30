Продовжується журналістський конкурс імені Героя України Тараса Матвіїва. Родина загиблого воїна просить представників ЗМІ подавати свої матеріали на військову тематику

Конкурс має на меті відзначити та підтримати журналістів – авторів матеріалів на військову тематику, вшанувати військові подвиги різних військових підрозділів та військ, які дислокуються на Львівщині.

Про це повідомила мати Героя України (посмертно) Тараса Матвіїва Валентина Матвіїв, передає Цензор.НЕТ.

На брифінг у Львівській ОВА 6 червня було оголошено старт щорічного другого обласного журналістського конкурсу імені Героя України Тараса Матвіїва. Подати заявку можна упродовж 30 календарних днів з моменту оголошення конкурсу.

"Дорогі колеги Тараса, журналісти, для яких військова тематика зараз у пріоритеті, а шана кожному воїну - не на словах, а в пам'яті, яка закарбується завдяки вашим репортажам, статтям, радіоефірам - долучайтеся до обласного журналістського конкурсу імені нашого Тараса! Таким чином ви підтримаєте не лише нас, його рідних, а й усі українські родини, які одного разу провели своїх синів, чоловіків, братів на фронт, щоб ті стали новітніми героями, які творять історію України!" - закликала мати Героя.

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"Дякуємо ОВА за підтримку, організацію та фінансування конкурсу, яке цьогоріч збільшили втричі!: зі 100 000 у 2022 році - до 300 000 у 2023", - додала вона і закликала подаватися на конкурс.

"Повторюю свій допис від 6 червня, щоб нагадати позначеним тоді друзям-журналістам Львівщини або які таких мають у друзях, і котрі ще не подали свої заявки на конкурс, - встигли це зробити, бо час реєстрації добігає кінця", - зазначила мати Героя.

Конкурс проводиться у чотирьох номінаціях:

Матеріал, розміщений в онлайн-медіа;

Матеріал, розміщений в друкованому медіа;

Матеріал, розміщений у телеефірі;

Матеріал, розміщений у радіоефірі

Переможці у кожній номінації отримають премію з обласного бюджету у розмірі 50 тисяч гривень, а призовий фонд Гран-прі складає 100 тисяч.

Детальні умови конкурсу тут.