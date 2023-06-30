У ЄС підтримали план використання російських заморожених активів для допомоги Україні, - Bloomberg

Лідери країн Європейського Союзу підтримали план використання прибутків з заморожених активів Центробанку Росії для допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Лідери ЄС під час переговорів у Брюсселі у четвер підтримали вивчення варіанту використання прибутку від активів російського Центробанку. За оцінками, цей прибуток може становити близько трьох мільярдів євро на рік.

ЄС планує заручитись підтримкою країн G-7 в цьому питанні. Видання повідомляє, що Брюссель уже вів переговори з Вашингтоном, і дискусії продовжаться в найближчі дні й тижні, а Британія раніше так само підтримала цей.

Більш детальну пропозицію Європейська комісія готується представити до кінця літа, але остаточно не відомо, коли це станеться.

За словами джерел Bloomberg, існує юридичний ризик, що план може бути оскаржений у суді. Також існує побоювання, що відсотки й прибутки, отримані від заморожених суверенних активів РФ, належать саме Росії.

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Нагадаємо, нещодавно у Конгресі Сполучених Штатів представили законопроєкт, який дозволить використовувати заморожені активи Росії для допомоги Україні.