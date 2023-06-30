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Нардеп Алєксєєв про сьогоднішні обшуки: В Україну повернулось політичне переслідування, про хабар навіть у звинуваченні не йдеться

алексєєв

Депутат з фракції "ЄС" Сергій Алєксєєв, про затримання якого на хабарі повідомили ЗМІ, розповів що гроші, передані йому, є оплатою дворічної праці адвокатів.

Він також заявив про повернення політичних переслідувань під час своєї промови в стінах Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу підкреслити, що кошти були отримані для мого колишнього партнера, адвоката, у якого якраз в цей день, на жаль, помер батько. І в рамках договору з юридичною компанією. Я можу вас запевнити, що про хабар навіть в обвинуваченні не йдеться. Натомість мені намагаються інкримінувати шахрайство, що не витримує жодної критики, оскільки це була оплата майже дворічної праці адвокатів. Я чесно дивлюсь вам зараз в очі і роблю все, щоб захистити свою честь і гідність. Вважаю це політичними переслідуваннями", - заявив Алєксєєв.

Народний депутат також зазначив, що для провокації силовиками була використана наркозалежна особа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обман та заволодіння грошима: повідомлено про підозру народному депутату (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

депутат (1781) Алексєєв Сергій (19) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+23
Хто з депутатів "ЄС" хапався за серце і падав, хоча плісняві їх п'ятий рік переслідують?
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30.06.2023 16:49
+17
Зяма продовжує політичні переслідування.
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30.06.2023 17:10
+15
Та не шкодуйте. Зебіли по-тихому закриють справу і не вибачаться, як завжди.
Для укриттів Солом'янського району "слуги" з РДА закупили двері (
за державний кошт) в туалет по $600 кожна
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30.06.2023 16:56
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не хватається за серце, не падає.- значить все схвачено
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30.06.2023 16:46 Відповісти
Хто з депутатів "ЄС" хапався за серце і падав, хоча плісняві їх п'ятий рік переслідують?
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30.06.2023 16:49 Відповісти
блд. коли ви навчитесь робити справи публічно без подвійного дна.
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30.06.2023 16:47 Відповісти
вот то что нашли у него дома отдаст кому нужно и отстанут
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30.06.2023 16:50 Відповісти
А что нашли?
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30.06.2023 16:59 Відповісти
"Так вон оно че... " Дуже шкода янголятко...
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30.06.2023 16:53 Відповісти
Та не шкодуйте. Зебіли по-тихому закриють справу і не вибачаться, як завжди.
Для укриттів Солом'янського району "слуги" з РДА закупили двері (
за державний кошт) в туалет по $600 кожна
Джерело:
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30.06.2023 16:56 Відповісти
так, це жестяк.... давайте вгадаємо почьому вони закупили сідушки на унітаз?
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30.06.2023 18:24 Відповісти
якби до мене прийшли з обшуком. ото сусіди позавидували
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30.06.2023 16:57 Відповісти
Кто-то поверит, что адвокаты два года работали бесплатно!?
Дальше: платили баксами, наличными?
А почему не гривнами и через банк ?
Ну, а то что приплёл умершего отца компаньона, говорит про типичного решалу под видом адвоката/нардепа....
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30.06.2023 16:58 Відповісти
здоровий глузд не притаманний місцевим дописувачам)))
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30.06.2023 17:41 Відповісти
Хтось повірить що юриста зможуть притягнути до відповідальності, не смішіть мої пейси.
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30.06.2023 17:00 Відповісти
ясне діло, хто хоче в вязницю за хабар? А пора
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30.06.2023 17:01 Відповісти
Кому пора і за який хабар?
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30.06.2023 18:08 Відповісти
Зяма продовжує політичні переслідування.
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30.06.2023 17:10 Відповісти
Вєрім !
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30.06.2023 17:12 Відповісти
Я повірив!
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30.06.2023 21:23 Відповісти
"Юріст-рєшала" тепер буде казати про "політичне" - самому не смішно?...
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30.06.2023 17:14 Відповісти
З цього шапіто можна було сміятися, коли воно не було владою. Зараз чомусь не смішно.
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30.06.2023 17:18 Відповісти
ДБР отримала вказівку а фоні останніх підозр, висунених діячами, пов'язаними із СН і ОП для перебивання іілрмаційного шуму урівноважити це все яаоюсь справою стосовно опозиції. Роздувати справу будуть до неймовірних масштабів. Але зливати і закривати будуть тихенько, як справу генерала Марченка.
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30.06.2023 17:16 Відповісти
Кешом оплата адвокатів?
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30.06.2023 17:17 Відповісти
за два роки!!! не їв, не пив бідося
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30.06.2023 17:42 Відповісти
Кешем іде основна оплата. Переказом або чеком офіційна оплата (для продовження ліцензії).
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30.06.2023 18:02 Відповісти
Хабарники стали мудріші.Вже не згадують про колядки,підкидування і провокаціі.Просто зараз так розраховуються з адвокатами - знаходять якогось нардепа і через нього,в суворій обстановці таємничості та конспіраціі передають бабло...
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30.06.2023 17:28 Відповісти
******* нахабно! Жоден адвокат без попередньої оплати в повному обсязі працювати не буде. А тут два роки "безоплатної праці", тобто роль адвоката в Україні зводиться виключно до передачі хабарів суддям, прокурорам, слідчим, експертам. Нічим іншим ці моральні виродки в умовах відсутності змагального процесу не займаються. Жоден адвокат ніколи не дасть хабар з власних коштів, а без цього вирішити будь яке шкурне питання неможливо. Американці кажуть "хочеш справедливості іди в бордель, а якщо бажаєш щоб тебе трахнули іди в Суд"...
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30.06.2023 17:29 Відповісти
Ну, бач дехто вважає що наявність "зеленого лайна" робить декого святим безгрішним
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30.06.2023 17:44 Відповісти
Дивно, громадянина Німеччини хотіли екстрадувати з України і він дав хабар. Ну тля, звідки беруться наші правоохоронці? Хто їм дипломи виписує?
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30.06.2023 17:58 Відповісти
Ми чекаємо розслідувань про 9-ть мільярдів військових замовлень! і баканова на нари!
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30.06.2023 18:00 Відповісти
Цікаво, що такого політичного зробив "депутат" Алєксєєв, крім того, що купив № 55 у списку ЄС на виборах 2014 року? Він навіть Червінського не захищає, хоча адвокатською діяльністю продовжує займатися.
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30.06.2023 18:34 Відповісти
Щось я цьому згорьованому європейському солідаристу....не вірю....
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30.06.2023 18:52 Відповісти
Тут в єс вірять всі.Навіть уявити,що в партії святих може затесатись якась падлюка -річ неприпустима.Однозначно зелена срань переслідує патріотів.
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30.06.2023 20:09 Відповісти
Кожна мандатована курва, з любої партії, після того як його (її) взяли за дупу через скоєний злочин, верещать про політичні переслідування. Я взагалі про цю потвору вперше чую, що ж він політичного натворив?!
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30.06.2023 23:22 Відповісти
вся ботоферма застонала про палитические рипрессии.
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01.07.2023 02:44 Відповісти
 
 