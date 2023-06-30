Нардеп Алєксєєв про сьогоднішні обшуки: В Україну повернулось політичне переслідування, про хабар навіть у звинуваченні не йдеться

Депутат з фракції "ЄС" Сергій Алєксєєв, про затримання якого на хабарі повідомили ЗМІ, розповів що гроші, передані йому, є оплатою дворічної праці адвокатів.

Він також заявив про повернення політичних переслідувань під час своєї промови в стінах Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу підкреслити, що кошти були отримані для мого колишнього партнера, адвоката, у якого якраз в цей день, на жаль, помер батько. І в рамках договору з юридичною компанією. Я можу вас запевнити, що про хабар навіть в обвинуваченні не йдеться. Натомість мені намагаються інкримінувати шахрайство, що не витримує жодної критики, оскільки це була оплата майже дворічної праці адвокатів. Я чесно дивлюсь вам зараз в очі і роблю все, щоб захистити свою честь і гідність. Вважаю це політичними переслідуваннями", - заявив Алєксєєв.

Народний депутат також зазначив, що для провокації силовиками була використана наркозалежна особа.

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