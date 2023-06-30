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Новини
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Уряд Угорщини виступив проти рішення Єврокомісії надати Україні 50 млрд доларів

орбан

Угорщина відмовляє підтримати план Європейської комісії надати більше грошей Україні і не бажає вносити додаткові кошти для фінансування витрат ЄС на обслуговування боргу.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив під час виступу в ефірі державного радіо 30 червня. 

"Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро. Ми вважаємо абсолютно безглуздим і абсурдним, що ми повинні надавати більше грошей на фінансування витрат на обслуговування боргу за кредитом, від якого ми досі не отримали коштів, які маємо право отримати", - сказав Орбан.

Виступаючи в кулуарах саміту ЄС у Брюсселі, Орбан назвав "смішним" прохання Комісії надати Угорщині більше грошей, коли Будапешт - разом з Польщею - не отримав коштів з Фонду відновлення ЄС через суперечку щодо верховенства права.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС 50 млрд євро для України на наступні чотири роки, - фон дер Ляєн

Угорщина та Польща є єдиними членами ЄС, яким Єврокомісія заблокувала через звинувачення в тому, що націоналістичні уряди цих країн завдають шкоди демократії та верховенству права.

Орбан заявив, що майже немає шансів на те, що країни-члени Європейського Союзу схвалять ці фінансові плани, і тому почнеться "довга боротьба".

Автор: 

Угорщина (2335) Єврокомісія (2175) допомога (8428) Віктор Орбан (570)


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Топ коментарі
+29
Вірний союзник Москви.
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30.06.2023 17:01
+19
Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні dadite , dadite - ta i esho vybachatis budete....угорці уродці 🤬
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30.06.2023 16:59
+16
Які гроші, мад`яре.

У тебе в країні інфляція , як в Україні

А ти щось про гроші теревеніш

Скільки мад'ярщина виділила власних коштів.

Але я гадаю ЄС знайде шлях.

Минулого ж разу зашморг затягнули на шиї цього *****

Він аж засковчав "Ви нас не так зрозуміли"
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30.06.2023 17:01
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Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні dadite , dadite - ta i esho vybachatis budete....угорці уродці 🤬
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30.06.2023 16:59 Відповісти
Просто тому йОрбану треба яйця в дверях затиснути, тоді воно фальцетом заспіває
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30.06.2023 17:10 Відповісти
Ну так путлер их и зажал. Вот и поет фальцетом себе во вред.
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30.06.2023 17:17 Відповісти
громадянин України з диппаспортом не обов'язково працівник посольства

"якобы и принадлежали" це що юмореска якась ?
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30.06.2023 18:52 Відповісти
Вірний союзник Москви.
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30.06.2023 17:01 Відповісти
Які гроші, мад`яре.

У тебе в країні інфляція , як в Україні

А ти щось про гроші теревеніш

Скільки мад'ярщина виділила власних коштів.

Але я гадаю ЄС знайде шлях.

Минулого ж разу зашморг затягнули на шиї цього *****

Він аж засковчав "Ви нас не так зрозуміли"
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30.06.2023 17:01 Відповісти
Найкраща відповідь була від пороха взимку 2019, коли одну бригаду ЗСУ перекинули на Закарпаття на навчання.
Уйоббікі відразу заскавчали, що їх не ак зрозуміли і "проблема" нібито страшенних утисків "угорськоязичних" в Україні сама собою відпала на якийсь час
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30.06.2023 17:11 Відповісти
уже кто-то умную идею кинул. Поставить самое лучшее оружие на хранение в закарпатье и на границе с венгрией. Туда никогда ничего не прилетало. По своим союзникам путин стрелять не будет)) а венгры пусть дрыщут
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01.07.2023 00:43 Відповісти
"куди пішли попередні близько 70 мільярдів "
И это только с ЕС
Ещё:Канада,США,Австралия,Англия,Япония т.д.
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30.06.2023 17:03 Відповісти
на барабани та сковорідки
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30.06.2023 17:57 Відповісти
Тибе, правельному, курс один - нах, вслед за русским кораблем!
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30.06.2023 18:48 Відповісти
Тяжко сказати на рахунок Залужного. Я все таки не думаю, що він до цієї шайки має відношення.
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30.06.2023 19:59 Відповісти
1
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30.06.2023 22:28 Відповісти
Скажем так,есть менеджеры, а есть технические работники-это Залужный.
Пид@расы менеджеры наё@уют как могут,а на техниках фирма держится.
Техник не управляет фирмой и бороться с теми пид@расами не его работа.
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30.06.2023 20:46 Відповісти
Коли я чую, як Люся Обдрістовєчь його вихваляє, мене мимоволі вивертає.
А після того як мне знудить, я питаю себе: а чому так?
Що тій гидоті сподобалося?
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09.07.2023 19:18 Відповісти
Хто там ближче -- чим би иого переібати .
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30.06.2023 17:04 Відповісти
великий исторический деятель орба, его даже в ООН-е цитируют. правда только небендзя, еще больший у#бок чем jobbiki
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30.06.2023 17:05 Відповісти
великая историческая гнида
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30.06.2023 17:08 Відповісти
українці цим ***..м все нагадає, готуйте мотузки і мило с.ки
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30.06.2023 17:07 Відповісти
"Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро. Ми вважаємо абсолютно безглуздим і абсурдним, що ми повинні надавати більше грошей на фінансування витрат на обслуговування боргу за кредитом, від якого ми досі не отримали коштів, які маємо право отримати", - сказав Орбан.
=====
************, друг терористів - шантажує, а наші тимчасові зелені ненажери не можуть не надавати приводів для того шантажу.
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30.06.2023 17:08 Відповісти
Краще не Запоріжжя перейменовувати, а Угорщину в Підорщину
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30.06.2023 17:09 Відповісти
Ви? А ми шо, виявляється, щось там винні європейським бомжам-угорцям, які без війни живуть виключно на дотації від ЄС? Оце так поворот)))
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30.06.2023 17:10 Відповісти
Має бути як у великій родині. Одна дитина не погоджується - всі кажуть: "Іди до біса".
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30.06.2023 17:10 Відповісти
Ев ропі, угря в ропу киньте, нехай прополощиться, - посмирнішає. АРХ М
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30.06.2023 17:10 Відповісти
******* такі самі дурнуваті дятли як і наші зільоні...
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30.06.2023 17:11 Відповісти
Ну після сьогоднішнього "призначення" Думи, підтримую угорців на 100%. Цим зеленим виродкам ні копійки не можна давати.
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30.06.2023 17:12 Відповісти
я ж говорив, що угорщина ветує любу ініціативу!
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30.06.2023 17:13 Відповісти
так, за наказом xутіна 🤥
а також їсть з його руки
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30.06.2023 18:10 Відповісти
А що, "Дружба" ще працює?
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30.06.2023 17:15 Відповісти
Треба ж на кацапське "ядєрноє топліво" гроші вибивати.
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30.06.2023 17:16 Відповісти
Перестаньте цитувати цього підараса. Якийсь мазохізм
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30.06.2023 17:17 Відповісти
Вже задовбався просити! Цензор, ви ж не якась там "уркаинская правда" чи "новоє бєремєнноє" з , прости господи, ґардоном! Навіщо виколупувати з політичної помийки саме заскорузліше лайно типу й@бнутих орбанів, мєдвєдєвих та інших кончених вилупків! Не марайтеся, будь ласка, самі і не засерайте голови своїм постійним читачам!
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30.06.2023 18:26 Відповісти
пора взрывать трубу уренгой памара Ужгород
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30.06.2023 17:18 Відповісти
Давно пора выкинуть Венгрию из ЕС и НАТО , точнее приостановить членство , пока Орбан у власти
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30.06.2023 17:19 Відповісти
Не здивував. На щось інше ніхто не очікував. кремлівська 5-та колона, зараз рулить в Угорщині. Проте качаємо газ і нафту зайвохромосомних до Угорщини.
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30.06.2023 17:22 Відповісти
Перекривайте дружбу
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30.06.2023 17:28 Відповісти
Безмозглий вилупок орбан не розуміє, що ці його цяцьки-забаганки закінчаться дуже погано не лише для нього, але й для всієї угорщини. Якщо цей сраколиз ***** думає, що все буде як він захоче, то він думає сракою, а не мізками.... Угорське ***** піде в пекло разом з *****м рашистського мордора.
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30.06.2023 17:28 Відповісти
Ми зла не пам'ятаємо. Ми його записуємо. І після війни ми його вам, пане Орбане, зачитаємо.
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30.06.2023 17:34 Відповісти
Кацапські дуполизи ніяк не заспокояться.
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30.06.2023 17:37 Відповісти
ні, тому що вони хочуть грошей від xутіна
a він не буде платити за мовчання і хорошу поведінку 😐
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30.06.2023 18:17 Відповісти
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30.06.2023 17:39 Відповісти
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30.06.2023 17:41 Відповісти
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30.06.2023 17:43 Відповісти
Походу глисты в голове, неужели у них всех кукушка сдохла..
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30.06.2023 17:51 Відповісти
Просто шваль(с)
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30.06.2023 17:54 Відповісти
А где пропали кремле-порошенковские шавки гавквющие "Ивропа вам ничиво ни далжна, Америка вам ничиво ни далжна"? Так продолжайте Венгрия вам ничего не должна, ООН, МАГАТЭ, Красный Крест вам ничего не должны.
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30.06.2023 17:55 Відповісти
а вам особисто тільки квартальщик нічого не обіцяв і нічого не винен?
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30.06.2023 18:00 Відповісти
Шутки про квартал - отстой. Сейчас модно гоготать про "брасатца асфальтом".
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30.06.2023 18:04 Відповісти
Видно тобі прилетів той "асфальт" в голову.
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30.06.2023 19:48 Відповісти
тут уже 1,5 года гогочут. И не надоело
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01.07.2023 00:45 Відповісти
щоб цим під0рам так допомагали в скрутні часи як вони зараз нам
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30.06.2023 18:00 Відповісти
Всі в Європі розуміють куди пішли ці гроші , а це чувирло ніяк не второпає що Україна веде війну з мордором . !! І що гроші треба на війну і для підтримки України , економіка якої постраждала через це .
.
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30.06.2023 18:11 Відповісти
Ти чмо ***************** монголоїдне, твоя країна сама живе за гроші ЄС, про що ти пердиш??? Ви себе прокормити не в стані!!! Ви чули таке воно нам гроші дає,!!!!!!
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30.06.2023 18:21 Відповісти
Бедняга, надеелся что ленивым дятлам венграм, которые в ЕС уже вечность, а до сих пор доход на душу населения как в Зимбабве, что то перепадёт с барского стола
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30.06.2023 18:41 Відповісти
Друзі,а вам нічого не здається дивним? Вітьок Орбан та його ******* з 24.02. тільки те й роблять,що пиз...ть і всіляко шкодять Україні,навіть наших полонених виміняли у русні.... а Україна,в особі ЗЕ-леної шмарклі нічого у відповідь! Кордон з ********* не закритий,потоки контрабанди,посольства діють,прапори ******** майорять у Закарпатті,за Корюківку рахунок не виставлений... А Червінського арештували на раз-два...Дивно,да?
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30.06.2023 18:42 Відповісти
Захід має домовитись з Ху₴лом: обміняти Україну на Угорщину. Схоже, всі будуть задоволені
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30.06.2023 18:49 Відповісти
я б уже автоматично замінював угорці - на ватні-довбойоби-тимчасово-резиденти-єс
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30.06.2023 19:08 Відповісти
Послухаємо, що скажуть Шольц, Макрон та Мелоні на ці вийобки
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30.06.2023 20:17 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-30-06-2023/ Олег Пономарь резюмує з приводу фінансово-матеріальної підтримки України з боку цивілізованого світу:
"Международный валютный фонд только что одобрил первый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF), позволяющей немедленно выделить Украине около $886 млн.
Общая сумма военной, финансовой и гуманитарной помощи, выделенной Украине международным сообществом с начала полномасштабного вторжения российской армии в феврале 2022 года, составляет порядка 170 млрд евро. В эту сумму входит помощь, оказанная Украине как официальными властями четырех десятков государств, так и международными организациями - в том числе МВФ, Всемирным банком, а также финансовыми институтами Евросоюза.
В общей сложности страны ЕС выделили Киеву почти 62 млрд евро, сумма помощи от США превысила 70 млрд евро. Помимо них, в список крупных стран-доноров также вошли (в алфавитном порядке) Австралия, Великобритания, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Норвегия, Тайвань, Турция, Швейцария, Южная Корея и Япония. Помощь, предоставленная этими странами, составляет в общей сложности еще порядка 23 млрд евро.
Еще почти 13 млрд евро выделили международные финансовые организации.
При этом лишь 40% общей суммы в 170 млрд приходится на военные поставки (в случае США - более 60%). Примерно половина всех выделенных средств - это финансовая помощь, оставшиеся 10% - гуманитарная поддержка украинцев."
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30.06.2023 20:23 Відповісти
Тим часом Сполучені Штати Америки вчора надали Україні черговий грант в розмірі $1,2млрд на зарплати держслужбовців. Ще $15млн надійшли від Фінляндії.

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30.06.2023 20:38 Відповісти
Шо 1,2 милиарда каждому?
На всех это им на один раз в ресторан сходить
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30.06.2023 20:51 Відповісти
і в ресторані пропити по дві-три місячні зарплати кожен.
Ну, кожен на таке здатен. Але не кожен так вчинить. Далеко не кожен. Але є окремі індивідуми...
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30.06.2023 20:55 Відповісти
**********
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30.06.2023 21:14 Відповісти
Нічого нового, у ******* та сама калька, що й у кацапів.
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30.06.2023 21:37 Відповісти
Цікаво, а скільки Угорщина дала грошей Україні?
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30.06.2023 22:51 Відповісти
интересно, хоть когда-нибудь наш МИД даст нормальный ответ на это бл*ство?
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01.07.2023 00:49 Відповісти
 
 