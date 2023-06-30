Уряд Угорщини виступив проти рішення Єврокомісії надати Україні 50 млрд доларів

Угорщина відмовляє підтримати план Європейської комісії надати більше грошей Україні і не бажає вносити додаткові кошти для фінансування витрат ЄС на обслуговування боргу.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив під час виступу в ефірі державного радіо 30 червня.

"Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро. Ми вважаємо абсолютно безглуздим і абсурдним, що ми повинні надавати більше грошей на фінансування витрат на обслуговування боргу за кредитом, від якого ми досі не отримали коштів, які маємо право отримати", - сказав Орбан.

Виступаючи в кулуарах саміту ЄС у Брюсселі, Орбан назвав "смішним" прохання Комісії надати Угорщині більше грошей, коли Будапешт - разом з Польщею - не отримав коштів з Фонду відновлення ЄС через суперечку щодо верховенства права.

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Угорщина та Польща є єдиними членами ЄС, яким Єврокомісія заблокувала через звинувачення в тому, що націоналістичні уряди цих країн завдають шкоди демократії та верховенству права.



Орбан заявив, що майже немає шансів на те, що країни-члени Європейського Союзу схвалять ці фінансові плани, і тому почнеться "довга боротьба".