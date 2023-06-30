Уряд Угорщини виступив проти рішення Єврокомісії надати Україні 50 млрд доларів
Угорщина відмовляє підтримати план Європейської комісії надати більше грошей Україні і не бажає вносити додаткові кошти для фінансування витрат ЄС на обслуговування боргу.
Про це, як пише Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив під час виступу в ефірі державного радіо 30 червня.
"Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро. Ми вважаємо абсолютно безглуздим і абсурдним, що ми повинні надавати більше грошей на фінансування витрат на обслуговування боргу за кредитом, від якого ми досі не отримали коштів, які маємо право отримати", - сказав Орбан.
Виступаючи в кулуарах саміту ЄС у Брюсселі, Орбан назвав "смішним" прохання Комісії надати Угорщині більше грошей, коли Будапешт - разом з Польщею - не отримав коштів з Фонду відновлення ЄС через суперечку щодо верховенства права.
Угорщина та Польща є єдиними членами ЄС, яким Єврокомісія заблокувала через звинувачення в тому, що націоналістичні уряди цих країн завдають шкоди демократії та верховенству права.
Орбан заявив, що майже немає шансів на те, що країни-члени Європейського Союзу схвалять ці фінансові плани, і тому почнеться "довга боротьба".
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угорціуродці 🤬
"якобы и принадлежали" це що юмореска якась ?
У тебе в країні інфляція , як в Україні
А ти щось про гроші теревеніш
Скільки мад'ярщина виділила власних коштів.
Але я гадаю ЄС знайде шлях.
Минулого ж разу зашморг затягнули на шиї цього *****
Він аж засковчав "Ви нас не так зрозуміли"
Уйоббікі відразу заскавчали, що їх не ак зрозуміли і "проблема" нібито страшенних утисків "угорськоязичних" в Україні сама собою відпала на якийсь час
И это только с ЕС
Ещё:Канада,США,Австралия,Англия,Япония т.д.
Пид@расы менеджеры наё@уют как могут,а на техниках фирма держится.
Техник не управляет фирмой и бороться с теми пид@расами не его работа.
А після того як мне знудить, я питаю себе: а чому так?
Що тій гидоті сподобалося?
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************, друг терористів - шантажує, а наші тимчасові зелені ненажери не можуть не надавати приводів для того шантажу.
а також їсть з його руки
a він не буде платити за мовчання і хорошу поведінку 😐
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"Международный валютный фонд только что одобрил первый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF), позволяющей немедленно выделить Украине около $886 млн.
Общая сумма военной, финансовой и гуманитарной помощи, выделенной Украине международным сообществом с начала полномасштабного вторжения российской армии в феврале 2022 года, составляет порядка 170 млрд евро. В эту сумму входит помощь, оказанная Украине как официальными властями четырех десятков государств, так и международными организациями - в том числе МВФ, Всемирным банком, а также финансовыми институтами Евросоюза.
В общей сложности страны ЕС выделили Киеву почти 62 млрд евро, сумма помощи от США превысила 70 млрд евро. Помимо них, в список крупных стран-доноров также вошли (в алфавитном порядке) Австралия, Великобритания, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Норвегия, Тайвань, Турция, Швейцария, Южная Корея и Япония. Помощь, предоставленная этими странами, составляет в общей сложности еще порядка 23 млрд евро.
Еще почти 13 млрд евро выделили международные финансовые организации.
При этом лишь 40% общей суммы в 170 млрд приходится на военные поставки (в случае США - более 60%). Примерно половина всех выделенных средств - это финансовая помощь, оставшиеся 10% - гуманитарная поддержка украинцев."
На всех это им на один раз в ресторан сходить
Ну, кожен на таке здатен. Але не кожен так вчинить. Далеко не кожен. Але є окремі індивідуми...