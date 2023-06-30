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Новини Санкції проти Росії
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Єврокомісія ще не знайшла способу передачі заморожених російських активів Україні, - Шольц

шольц

Використання заморожених активів РФ для допомоги України є надзвичайно складним завданням, перш за все з юридичної точки зору. Але Єврокомісія працює над цим.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це жахливо складно. Ніхто не знає наразі що і як робити. Ми дали Єврокомісії завдання ламатиме над цим голову та проінформувати нас після того, як вони дійдуть якихось результатів", - зазначив він.

Він зауважив, що немає "зрілої" пропозиції щодо того, як можна змінити чинні правові рамки, багато питань є відкритими, існує велика кількість різноманітних "правових і фактичних" викликів, які треба ретельно вивчити та знайти шлях, що непросто та може потребувати чимало часу. Партнери стоять на самому початку дебатів щодо мобілізації фінансових засобів, додав Шольц.

Але головне, на його думку, що країни ЄС зобов’язалися підтримувати Україну на довгостроковій основі та не відступляться від цього зобов’язання. Він назвав це меседжем російському президенту, який, можливо, сподівається на те, що партнери згодом перестануть допомагати Києву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США представили законопроєкт про вилучення заморожених активів РФ на користь України

Як повідомляв Bloomberg, лідери країн Європейського Союзу підтримали план використання прибутків з заморожених активів Центробанку Росії для допомоги Україні.

санкції (12074) допомога і підтримка (1165) Шольц Олаф (1142) заморожені активи (578)


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Топ коментарі
+5
деньги сразу передадут как только зеленский уйдет. И ничего ужасно жахливого тут нет.
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30.06.2023 16:54
+4
Шукайте, панове. Україна за всю багатомільярдну допомогу всеодно розрахуватися не зможе, тому що Україна - банкрот. А от російські активи за кордоном - це якраз те джерело, яке допоможе і витрати союзників покрити, і Україну відбудовувати.
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30.06.2023 16:58
+3
Можна відразу в кілограмах
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30.06.2023 17:03
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деньги сразу передадут как только зеленский уйдет. И ничего ужасно жахливого тут нет.
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30.06.2023 16:54 Відповісти
Шукай,шукай.

Запитай поради у муттер Меркель або у Шредера.

Бо це вони будували систему « Путин- ферштейн»
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30.06.2023 19:18 Відповісти
Зеленський уйте і у Европі усі стрімко побіжать допомагати Україні ?!

А попереду будуть Мадьяри та неметчіна?!

Хлопці, ви дорослі?

«Не та влада», не така фамілія у президента України - це привід а не причина.

Захід ще не готовий воювати за Україну. Нажаль.

А привід легко знайдуть іншій, це легко.
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30.06.2023 19:24 Відповісти
Передаваите напряму -- з рук в руки -- Резнікову -- він в темі .
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30.06.2023 16:54 Відповісти
Можна відразу в кілограмах
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30.06.2023 17:03 Відповісти
Це ж приватна власність! Священа корова, на жаль.
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30.06.2023 16:55 Відповісти
Шукайте, панове. Україна за всю багатомільярдну допомогу всеодно розрахуватися не зможе, тому що Україна - банкрот. А от російські активи за кордоном - це якраз те джерело, яке допоможе і витрати союзників покрити, і Україну відбудовувати.
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30.06.2023 16:58 Відповісти
Не здивований. Наступна новина он про двері по 26 тисяч. В Європі все добре видно як тут крадуть
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30.06.2023 17:00 Відповісти
Не знаете как? Спросите Беню - тот вам нарисует схему....
Вопрос, как с ним потом рассчитаться ?
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30.06.2023 17:03 Відповісти
Бога ради, тільки зв'язаними грантами!!!
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30.06.2023 17:56 Відповісти
Хоч заморожені, хоч розморожені зелені відморозки однак розікрадуть!
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30.06.2023 17:58 Відповісти
Хай, поки, у вас полежать. Цілішими будуть.
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30.06.2023 18:02 Відповісти
Шольц забув додати, що вже триває обговорення нових юридичних механізмів. Але імплементація, гадаю, розпочнеться вже після виборів до Європарламенту у 2024 році.
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30.06.2023 18:03 Відповісти
скільки ще треба років війни і тисяч вбитих людей щоб європа змогла знайти в собі хоробрість і передати кошти
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30.06.2023 18:07 Відповісти
Почекають поки влада зміниться.
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30.06.2023 18:08 Відповісти
Зеленський уйте і у Европі усі стрімко побіжать допомагати Україні ?!

А попереду будуть Мадьяри та неметчіна?!

Хлопці, ви дорослі?

«Не та влада», не така фамілія у президента України - це привід а не причина.

Захід ще не готовий воювати за Україну. Оце Причина! Нажаль.

А новий привід легко знайдуть іншій, це легко.
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30.06.2023 19:26 Відповісти
Цікавий висновок. Мабуть оснований на заявах Заходу при "барігах", де за підтянуті закони до Європейських дали безвіз, асоціацію, послабили обмеження на наші товари, пішли інвестиції, і подяки за виконані реформи. А тепер вимоги не звертати реформи, повернути свободу антикорупційним органам, зняти цензуру СМІ, виконати завдання, а не кричати про виконання, корупція у владі, розкрадання на військових закупках, прийняття законів на користь олігархів, і т.д. Вже йде розмова про порушення умов по безвізу. Прямим текстом кажуть про неможливість прийняти в ЄС, та НАТО через корупцію, згорнуті реформи і прийняття законів, що суперечать законам ЄС. І це все йде по їхніх СМІ. І кацапня на цьому грає. Бо, ****, має на чому! І народ це бачить, і бажаючих давати гроші, що розікрали новітні олігархи все менше.
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30.06.2023 21:35 Відповісти
Мєня тєрзают симутниє сомнєнья (С), що "План МАРШАЛЛА" буде запроваджено до ... рашки.
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30.06.2023 18:16 Відповісти
 
 