Єврокомісія ще не знайшла способу передачі заморожених російських активів Україні, - Шольц

Використання заморожених активів РФ для допомоги України є надзвичайно складним завданням, перш за все з юридичної точки зору. Але Єврокомісія працює над цим.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це жахливо складно. Ніхто не знає наразі що і як робити. Ми дали Єврокомісії завдання ламатиме над цим голову та проінформувати нас після того, як вони дійдуть якихось результатів", - зазначив він.

Він зауважив, що немає "зрілої" пропозиції щодо того, як можна змінити чинні правові рамки, багато питань є відкритими, існує велика кількість різноманітних "правових і фактичних" викликів, які треба ретельно вивчити та знайти шлях, що непросто та може потребувати чимало часу. Партнери стоять на самому початку дебатів щодо мобілізації фінансових засобів, додав Шольц.

Але головне, на його думку, що країни ЄС зобов’язалися підтримувати Україну на довгостроковій основі та не відступляться від цього зобов’язання. Він назвав це меседжем російському президенту, який, можливо, сподівається на те, що партнери згодом перестануть допомагати Києву.

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Як повідомляв Bloomberg, лідери країн Європейського Союзу підтримали план використання прибутків з заморожених активів Центробанку Росії для допомоги Україні.