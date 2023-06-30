"Вагнерівці" можуть з’явитися серед мігрантів, які шукають шлях у ЄС з Білорусі, - президент Литви Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що з переміщенням групи "Вагнер" до Білорусі зростає ризик появи "вагнерівців" серед нелегальних мігрантів, які продовжують спроби потрапити на територію ЄС.
Про це він сказав у подкасті видання Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами литовського президента, Захід має проаналізувати всі ризики, що постають з переміщенням Євгєнія Пригожина і його ПВК "Вагнер" до Білорусі, і готуватися до них.
"Одного дня серед цих нелегальних мігрантів можуть з’явитися "вагнерівці". Чи готові ми до такого виклику? Такої ймовірності теж не можна виключати", – зазначив Науседа.
За словами президента Литви, розвідка поки не має інформації про те, що до Білорусі, крім самого Пригожина, приїхали ще значні сили "вагнерівців", але закликав готуватися до цього.
"Ми маємо розуміти, що нелегальна міграція, чи інструменталізована міграція, яку використовують такі тирани як Александр Лукашенко чи Владімір Путін – це зовсім інша міграція. І на такий вид міграції теж потрібні рішення", – додав Гітанас Науседа.
Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.
Після того, як кордон Литви таким чином перетнули понад 4 тисячі мігрантів, країна змінила законодавство, щоб прикордонники могли розвертати мігрантів на кордоні. Відтоді на територію не впустили близько 20 600 осіб. Польські прикордонники нещодавно повідомили про інцидент, коли у них стріляли з білоруського боку. Польща вже заявила, що укріплює кордон із Білоруссю через анонсоване переміщення туди "вагнерівців".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
второе - на границе - знак разместите, каждому сдавшемуся - бесплатную швабру и ящик бутылок, ну и ПМЖ в Венгрии, там то скрепу и все так душевно - так каждый агент сдастся.
не прибеднивайтесь, все БНД знает, мужественные, агрессивные, Шольц приказывает даже с опозданием, а Служба уже выполнила, так что нечего бояться.....
Ну, если Шольц не огенд Сремля, бо тут могут быть шредеры.
не ну реально - невозможно заслать тупо тысячу агентов, шоб ни один из них не клюнул ни на что.
ну то если допустим еще бы - Швейцария засылала в ЮАР, или Швеция в Папуа-Новую-Гвинею, то так, возможно за 5 млн. евро никто из агентов бы не согласился предать там типа родину и своего там че там у них, как и у НАС - ПРЕМЬЕРА. ах да, у нас по загранице - ЭТО отвечает, то что футболист, зарослое. Бритву бы купить ему?
Профілактика, краще за саму хворобу!!
Слава Україні!!
В первый раз что ли?
Якщо ви невзмозі визначитися,яке минуле у людини,то діла дуже кепські...
Кожен,хто перетинає кордон з білораші,повинен бути перевірений досконально!Якщо народився в раші,то зразу детальна перевірка.
Я їхала кататись на лижах в Закопане,то мене поляки так перевіряли,що мама не горюй...вроді я злодійка якась....
Летіла в Данію,теж перевіряли всю подноготну...
Всіх вагнерівців можна вичислити,треба працювати.
Потом тест на употребление наркотиков, который зашкалит.
Эту породу видать издалека.