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Новини
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"Вагнерівці" можуть з’явитися серед мігрантів, які шукають шлях у ЄС з Білорусі, - президент Литви Науседа

литва,кордон,білорусь

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що з переміщенням групи "Вагнер" до Білорусі зростає ризик появи "вагнерівців" серед нелегальних мігрантів, які продовжують спроби потрапити на територію ЄС.

Про це він сказав у подкасті видання Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами литовського президента, Захід має проаналізувати всі ризики, що постають з переміщенням Євгєнія Пригожина і його ПВК "Вагнер" до Білорусі, і готуватися до них.

"Одного дня серед цих нелегальних мігрантів можуть з’явитися "вагнерівці". Чи готові ми до такого виклику? Такої ймовірності теж не можна виключати", – зазначив Науседа.

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За словами президента Литви, розвідка поки не має інформації про те, що до Білорусі, крім самого Пригожина, приїхали ще значні сили "вагнерівців", але закликав готуватися до цього.

"Ми маємо розуміти, що нелегальна міграція, чи інструменталізована міграція, яку використовують такі тирани як Александр Лукашенко чи Владімір Путін – це зовсім інша міграція. І на такий вид міграції теж потрібні рішення", – додав Гітанас Науседа.

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

Після того, як кордон Литви таким чином перетнули понад 4 тисячі мігрантів, країна змінила законодавство, щоб прикордонники могли розвертати мігрантів на кордоні. Відтоді на територію не впустили близько 20 600 осіб. Польські прикордонники нещодавно повідомили про інцидент, коли у них стріляли з білоруського боку. Польща вже заявила, що укріплює кордон із Білоруссю через анонсоване переміщення туди "вагнерівців".

Автор: 

мігранти (1119) ПВК Вагнер (1541) Науседа Гітанас (346)


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Топ коментарі
+11
не пускайте нікого підозрілого, навіть після війни
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30.06.2023 17:03
+8
Правильно, вот и нехер пускать что-то из Беларуси и оркостана... Лучшая граница для них
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30.06.2023 17:07
+7
Все просто - не пускайте нікого... шо з мразії, шо з бсср нема чого робити людиноподібним істотам в цивілізованих країнах.
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30.06.2023 17:07
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жєня буде першим мігрантов який буде скиглити що постраждав від влади *****.
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30.06.2023 17:02 Відповісти
не пускайте нікого підозрілого, навіть після війни
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30.06.2023 17:03 Відповісти
Правильно, вот и нехер пускать что-то из Беларуси и оркостана... Лучшая граница для них
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30.06.2023 17:07 Відповісти
Нікого. Кінець цитати
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30.06.2023 17:08 Відповісти
ЬІліта не побіжить.
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30.06.2023 17:06 Відповісти
Все просто - не пускайте нікого... шо з мразії, шо з бсср нема чого робити людиноподібним істотам в цивілізованих країнах.
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30.06.2023 17:07 Відповісти
Ров с крокодилами, вышки с автоматическими пулемётами, сплошные минные поля. Пусть бегут.
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30.06.2023 17:09 Відповісти
Вони всі в наколках -- нє забуду мать родную
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30.06.2023 17:10 Відповісти
пане і наколки і навіть обличчя не тільки прізвище та ім'я в нашому світі можна змінити --як кажуть на Свабоду с чістай совєстью
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30.06.2023 17:32 Відповісти
А мене тут переконували,що я така сяка і діти повара не шкодять. А Залужний і наразі цей політик іншої думки.
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30.06.2023 17:12 Відповісти
че такое "подкаст"?
второе - на границе - знак разместите, каждому сдавшемуся - бесплатную швабру и ящик бутылок, ну и ПМЖ в Венгрии, там то скрепу и все так душевно - так каждый агент сдастся.
не прибеднивайтесь, все БНД знает, мужественные, агрессивные, Шольц приказывает даже с опозданием, а Служба уже выполнила, так что нечего бояться.....
Ну, если Шольц не огенд Сремля, бо тут могут быть шредеры.

не ну реально - невозможно заслать тупо тысячу агентов, шоб ни один из них не клюнул ни на что.
ну то если допустим еще бы - Швейцария засылала в ЮАР, или Швеция в Папуа-Новую-Гвинею, то так, возможно за 5 млн. евро никто из агентов бы не согласился предать там типа родину и своего там че там у них, как и у НАС - ПРЕМЬЕРА. ах да, у нас по загранице - ЭТО отвечает, то что футболист, зарослое. Бритву бы купить ему?
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30.06.2023 17:14 Відповісти
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30.06.2023 17:21 Відповісти
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30.06.2023 17:25 Відповісти
100 відсотково легалізуються в країнах Заходу..через країни африки чи близького сходу, можуть получити паспорт однозначно..
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30.06.2023 17:30 Відповісти
Ця діарея з московії, розповзеться, по цілому світу, як COVID-19, а потім її, героїчно випалюватимуть!!
Профілактика, краще за саму хворобу!!
Слава Україні!!
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30.06.2023 17:31 Відповісти
Пусть идут через Украину.Если кто и попадется-Зелупа его без вопросов отдаст своему другу Луке.
В первый раз что ли?
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30.06.2023 17:48 Відповісти
А навіщо тоді бази даних?
Якщо ви невзмозі визначитися,яке минуле у людини,то діла дуже кепські...
Кожен,хто перетинає кордон з білораші,повинен бути перевірений досконально!Якщо народився в раші,то зразу детальна перевірка.
Я їхала кататись на лижах в Закопане,то мене поляки так перевіряли,що мама не горюй...вроді я злодійка якась....
Летіла в Данію,теж перевіряли всю подноготну...
Всіх вагнерівців можна вичислити,треба працювати.
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30.06.2023 17:56 Відповісти
Щонайменше один такий вже рік у Норвегії сидить. Розповідає як "наші мальчікі на бімбасє ваівалі".
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30.06.2023 17:57 Відповісти
Звісно європейська в'язниця то рай для них, особливо у порівнянні з кувалдою.
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30.06.2023 18:58 Відповісти
Они все с отбитыми мозгами - несколько фраз и уже видно, что это урод.
Потом тест на употребление наркотиков, который зашкалит.
Эту породу видать издалека.
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30.06.2023 22:14 Відповісти
 
 