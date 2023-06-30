Четверо рашистів з підрозділів "Шторм" та "Шторм Z" підозрюються у вбивстві сімейної пари на окупованій частині Запорізької області, - Baza

Чотирьох рашистів з підрозділів "Шторм" та "Шторм Z" підозрюють у вбивстві сімейної пари у селі Підгірне на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"Чотирьох бійців підрозділів "Шторм" та "Шторм Z" затримано за підозрою у вбивстві сімейної пари у Запорізькій області. Вбивство сталося ще 14 червня. Того вечора у своєму будинку в селі Підгірне було виявлено трупи Юрія та Римми Вайно з кульовими пораненнями. У них з ділянки були викрадені два легкові автомобілі, одна вантажівка, 30 тисяч доларів, а також ювелірні прикраси", - йдеться в повідомленні.

Пізніше слідчі РФ вийшли на чотирьох підозрюваних.

"Ними виявилися військові з підрозділів "Шторм" та "Шторм Z" (раніше повідомлялося, що підрозділи укомплектовуються, зокрема, колишніми ув'язненими). Один із затриманих, Хаджимурат У., зізнався у вбивстві та показав слідчим, де сховав автомат Ак-12, з якого розстрілював подружжя Вайно. Поліція також виявила викрадені автомобілі та коштовності. Порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство", - пише Baza.

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