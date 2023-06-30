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Новини Війна
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Четверо рашистів з підрозділів "Шторм" та "Шторм Z" підозрюються у вбивстві сімейної пари на окупованій частині Запорізької області, - Baza

окупанти

Чотирьох рашистів з підрозділів "Шторм" та "Шторм Z" підозрюють у вбивстві сімейної пари у селі Підгірне на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"Чотирьох бійців підрозділів "Шторм" та "Шторм Z" затримано за підозрою у вбивстві сімейної пари у Запорізькій області. Вбивство сталося ще 14 червня. Того вечора у своєму будинку в селі Підгірне було виявлено трупи Юрія та Римми Вайно з кульовими пораненнями. У них з ділянки були викрадені два легкові автомобілі, одна вантажівка, 30 тисяч доларів, а також ювелірні прикраси", - йдеться в повідомленні.

Пізніше слідчі РФ вийшли на чотирьох підозрюваних.

"Ними виявилися військові з підрозділів "Шторм" та "Шторм Z" (раніше повідомлялося, що підрозділи укомплектовуються, зокрема, колишніми ув'язненими). Один із затриманих, Хаджимурат У., зізнався у вбивстві та показав слідчим, де сховав автомат Ак-12, з якого розстрілював подружжя Вайно. Поліція також виявила викрадені автомобілі та коштовності. Порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство", - пише Baza.

Також читайте: Російські окупанти перетворили дитячий садочок на госпіталь у Чкаловому Запорізької області, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17771) вбивство (3109) Запорізька область (3721)


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Топ коментарі
+2
Ну асвабадітєлі і асвабаділі. Від матеріальних цінностей і тягаря життя.
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30.06.2023 17:19
+1
Хаджимурат... цікаві в росіян імена...
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30.06.2023 17:25
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Ну асвабадітєлі і асвабаділі. Від матеріальних цінностей і тягаря життя.
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30.06.2023 17:19 Відповісти
Чия поліція затримала рашиста?
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30.06.2023 17:22 Відповісти
То мабуть росіяни росіян пограбували і забили.
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30.06.2023 17:27 Відповісти
Хаджимурат... цікаві в росіян імена...
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30.06.2023 17:25 Відповісти
Четверо? А у мене в підозрі мінімум 100000000 кацапів.
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30.06.2023 17:32 Відповісти
Наверное родственники помощника Путина Вайно , эстонского коммуниста. Иначе бы всё было шито-крыто
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30.06.2023 17:59 Відповісти
вышли на свободу с чистой совестью.
душегубы неисправимы в принципе.
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01.07.2023 02:46 Відповісти
 
 