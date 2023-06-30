Transparency International про призначення Думи головою АРМА: Це може негативно вплинути на євроінтеграцію. Функціонування агентства - вимога для безвізу
30 червня на засіданні Кабінет Міністрів призначив Олену Думу очільницею Агентства з розшуку й управління арештованим майном. Це рішення може зіграти фатальну роль для майбутнього АРМА.
Проо це йдеться у заяві Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.
"Transparency International Ukraine буде надалі пильно стежити за роботою АРМА та його новопризначеної Голови.
Напередодні Transparency International Ukraine, інші громадські організації та фахова спільнота виступили категорично проти обрання Думи Головою Агентства. Про це вийшло багато публічних заяв від експертів та громадськості. Занепокоєність громадянського суспільства зауважили і посли G7.
Ми наголошували на тому, що Олена Дума не відповідає вимогам, які ставляться до очільника АРМА. Щобільше — деякі факти з біографії Думи становлять пряму загрозу для майбутньої діяльності органу.
"Рішення щодо призначення Думи точно відіб’ється на майбутньому АРМА. І, на жаль, скоріше за все, у негативному світлі. Нагадаю, що створення і належне функціонування Агентства — це одна з вимог безвізу. Тому невміле, і тим більше політично заангажоване управління АРМА може вплинути не тільки на сам орган, але і на євроінтеграційний процес", — зазначив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.
TI Ukraine обурена таким рішенням уряду, але ми будемо надалі моніторити роботу Агентства і його нової очільниці Олени Думи та заявляти про всі порушення в її роботі", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу. Згодом член конкурсної комісії з обрання голови АРМА Остапенко відкликав свій голос за Думу, зазначивши, що було порушено процедуру голосування. 30 червня Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА.
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А от той, хто за ним - цілеспрямований і впертий організм. Відкритий ворог.
Чт, 29/06/2023
Елена Дума имеет немало скелетов в шкафу.
Конкурсная комиссия 28 июня объявила результаты конкурса на должность главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (https://crime-ua.com/taxonomy/term/32755 АРМА ). Победителем конкурса стала Елена Дума, передает https://news.pn/ru/politics/293252 Преступности.нет .
За кандидатуру Думы проголосовали 6 членов комиссии из 8.
"Руководителем АРМА хотят поставить женщину, которая принимала участие в дискредитационной кампании против https://crime-ua.com/taxonomy/term/11772 Джо Байдена и имеет связи с https://crime-ua.com/taxonomy/term/3969 Наливайченко , который сейчас вписался за https://crime-ua.com/taxonomy/term/825 Фирташа , которого Штаты хотят судить. Хорошо отблагодарили США за поддержку", - написал журналист Петр Шуклинов.
Дума успела сменить работу 16 раз, из них 12 - должности на госслужбе. В январе-мае 2020 года Дума возглавляла Фонд социального страхования. Однако оттуда ее уволили за многочисленные нарушения законодательства и нормативно-правовых актов фонда. Тогда Дума публично отстаивала свою позицию, мол, ее отстранение связано с борьбой против коррупционеров в ведомстве. Медийную площадку для выступления ей тогда предоставил один из каналов Медведчука "ZIK".
https://crime-ua.com/node/30782
Перетворюємся з наркоманом та ФСБ-шніком Єрмаком на Білорусь-2?
Скоро Зеленський в нас й Безвіз ЗЛАМАЄ!
https://bastion.tv/viina_t204
Він регоче над нашим горем, упивається своєю зрадою і нашою бідою. https://bastion.tv/mi-zhivemo-v-strashnij-chas-iudi-yakij-ne-pokayetsya_n54501
Вот они с ней и борятся за эти сотни миллионов.
І ти, зраднику, ще пихаєш якусь свою "доктрину" у народ до національного обговорення? бубочка, 111-та КПКУ -- твоя! Не відмажешся!
Все больше сестрины, свояченицы детки;
Один Молчалин мне не свой,
И то затем, что деловой.
Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку,
Ну как не порадеть родному человечку!..
(А. С. Грибоедов, «Горе от ума» (1824)
Ну що вкраїнчики, як вам безвиїзд Зеленського?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NRsxd2pfi7SkEcaDHavDrxNuFRsAz99ziUUvUb6mjEpeMWPSPvxprhJPVydFQh7Rl&id=100026000631997&__cft__[0]=AZVWReEy9u7uc3x0mEIynXhsnr6qTOTgBUb6OReDJVIStcjE7d0WtY17kf3jERtkKsesp0V_YP_-EdzxeYzFuqyvPC_rFBXrWObrXfpAsthhv9lP4OMBgKeY5S6k6EePuUOT7BihrkbkTWL-QyYRttPFk5B4OZ2c5YnWQc8HYLbKFkczYsJuzgkdzVURvah9s_7z3yxXEyFwz0T37IgteeON&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 год ·
Пішла нова хвиля пропаганди від ботів із Ольгіно (це під Пітером).
Усі сторінки цих ботів мають на аватарках фото військових із ЗСУ та багато фото та відео з фронту.
Як правило, пишуть, що вони родом зі Львова, бо вважають, що всі патріоти у нас зі Львова, у них це місто на слуху (місто бандерівців).
При цьому їх профілі завжди відкриті. Закривають профілі зазвичай звичайні люди, щоб до них не лізли погані люди. У роботів акаунти відкриті.
Сторінку особливо прорахувати неможливо "з ходу", оскільки там багато проукраїнських постів та відео з фронту, але 1 з 10 це обов'язково вкид про Зеленського або Єрмака або яйця при 17 грн. чи скумбрію по 8 грн. або про Чангар.
Який же ти підарас зелений
Также интересно что по этому поводу объявит Transparency International russia, Transparency International china, Transparency International hungary and Transparency International belarussia ?
Создана в 2013г. на основе Кировоградской областной ГО "Творче об'эднаня "Технологii оптимального розвитку особистостi"".