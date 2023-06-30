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Новини
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Transparency International про призначення Думи головою АРМА: Це може негативно вплинути на євроінтеграцію. Функціонування агентства - вимога для безвізу

дума,елена

30 червня на засіданні Кабінет Міністрів призначив Олену Думу очільницею Агентства з розшуку й управління арештованим майном. Це рішення може зіграти фатальну роль для майбутнього АРМА.

Проо це йдеться у заяві Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

"Transparency International Ukraine буде надалі пильно стежити за роботою АРМА та його новопризначеної Голови.

Напередодні Transparency International Ukraine, інші громадські організації та фахова спільнота виступили категорично проти обрання Думи Головою Агентства. Про це вийшло багато публічних заяв від експертів та громадськості. Занепокоєність громадянського суспільства зауважили і посли G7.

Ми наголошували на тому, що Олена Дума не відповідає вимогам, які ставляться до очільника АРМА. Щобільше — деякі факти з біографії Думи становлять пряму загрозу для майбутньої діяльності органу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА

"Рішення щодо призначення Думи точно відіб’ється на майбутньому АРМА. І, на жаль, скоріше за все, у негативному світлі. Нагадаю, що створення і належне функціонування Агентства — це одна з вимог безвізу. Тому невміле, і тим більше політично заангажоване управління АРМА може вплинути не тільки на сам орган, але і на євроінтеграційний процес", — зазначив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

TI Ukraine обурена таким рішенням уряду, але ми будемо надалі моніторити роботу Агентства і його нової очільниці Олени Думи та заявляти про всі порушення в її роботі", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу. Згодом член конкурсної комісії з обрання голови АРМА Остапенко відкликав свій голос за Думу, зазначивши, що було порушено процедуру голосування. 30 червня Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА.

Автор: 

Transparency International (121) АРМА (574) Дума Олена (20)


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Топ коментарі
+56
А коли зелені робили щось в сторону євроінтеграції? Кожна "реформа" тільки віддаляє.
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30.06.2023 17:28
+48
интересно ,уроды которые всунули эту курицу понимают последствия для государства??если да то они не вредители а предатели!!!!!зеленский и правда дурак который ничего не видит и не слышит или настолько мерзкая и циничная мразь которая часто допускает а иногда и покрывает такие вот назначения!??
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30.06.2023 17:29
+47
Зяма робить все щоб нас не прийняли до Європи.
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30.06.2023 17:29
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А шо їм безвіз, вони їздять і так коли захочуть.
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30.06.2023 17:26 Відповісти
Безвіз зараз для обраних, нехай скасовують.
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30.06.2023 18:43 Відповісти
А коли зелені робили щось в сторону євроінтеграції? Кожна "реформа" тільки віддаляє.
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30.06.2023 17:28 Відповісти
интересно ,уроды которые всунули эту курицу понимают последствия для государства??если да то они не вредители а предатели!!!!!зеленский и правда дурак который ничего не видит и не слышит или настолько мерзкая и циничная мразь которая часто допускает а иногда и покрывает такие вот назначения!??
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30.06.2023 17:29 Відповісти
Колись здавалось що просто дурак, а зараз що таки зрадник.
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30.06.2023 17:34 Відповісти
І дурак, і зрадник.
А от той, хто за ним - цілеспрямований і впертий організм. Відкритий ворог.
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30.06.2023 18:11 Відповісти
Барига Єрмак і Зрадник Татаров
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30.06.2023 19:37 Відповісти
Пока «рулить» страной будет Ермак, ничего путного не получится…
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01.07.2023 12:06 Відповісти
мерзкий циничний дурак...сподіваюсь це не побачать ті хто мене записав в його прихильники на цьоиу форумі
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30.06.2023 17:35 Відповісти
Да так оно и есть. Зеледент фронтмен своры, которая за рабссейсское бабло решила подарить Украину путлеру без боя и сопротивления. И до сих пор пытается это делать. Контракт есть контракт. Зеледент и вправду ничего не видит. Он играет роль. В перерывах балуется айкосиками. Да по нему же видно что чудик в свитере обдолбанный постоянно.
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30.06.2023 17:38 Відповісти
цинічна мерзота. От щось таке гидке, слизьке, смердюче... В мене особисто на нього лише такі асоціації.
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30.06.2023 17:47 Відповісти
Зе не перше, а друге. Це вже усім зрозуміло. Фактів безліч.
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30.06.2023 21:02 Відповісти
Швидше друге
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30.06.2023 22:06 Відповісти
Зяма робить все щоб нас не прийняли до Європи.
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30.06.2023 17:29 Відповісти
Зеленій підарасні насрати на все окрім грошей.
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30.06.2023 17:31 Відповісти
а на тг помийках опешки тушаь пожар накидуючи помиъ на Бутусова)
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30.06.2023 17:31 Відповісти
Дума чиясь дупа.
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30.06.2023 17:31 Відповісти
Виборів не буде, поки діє військовий стан, а війна на багато років. зеленському і ермаку покую на все.
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30.06.2023 17:31 Відповісти
Зелю більш влаштовує гауляйтерство від імені Путлера.
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30.06.2023 18:30 Відповісти
АРМА возглавит девушка со склонностью к коррупции

Чт, 29/06/2023

Елена Дума имеет немало скелетов в шкафу.

Конкурсная комиссия 28 июня объявила результаты конкурса на должность главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (https://crime-ua.com/taxonomy/term/32755 АРМА ). Победителем конкурса стала Елена Дума, передает https://news.pn/ru/politics/293252 Преступности.нет .

За кандидатуру Думы проголосовали 6 членов комиссии из 8.

"Руководителем АРМА хотят поставить женщину, которая принимала участие в дискредитационной кампании против https://crime-ua.com/taxonomy/term/11772 Джо Байдена и имеет связи с https://crime-ua.com/taxonomy/term/3969 Наливайченко , который сейчас вписался за https://crime-ua.com/taxonomy/term/825 Фирташа , которого Штаты хотят судить. Хорошо отблагодарили США за поддержку", - написал журналист Петр Шуклинов.
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30.06.2023 17:31 Відповісти
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30.06.2023 17:33 Відповісти
Издание "https://www.bagnet.org/news/society/1348236/hto-taka-olena-duma-shcho-vidomo-pro-chinovnitsyu-yaka-mitit-u-krislo-direktora-arma Багнет " пишет, что чиновница неоднократно меняла фамилию, в разное время она работала под именами Елена Холевицкая, Елена Файдевич и Елена Литвинюк.

Дума успела сменить работу 16 раз, из них 12 - должности на госслужбе. В январе-мае 2020 года Дума возглавляла Фонд социального страхования. Однако оттуда ее уволили за многочисленные нарушения законодательства и нормативно-правовых актов фонда. Тогда Дума публично отстаивала свою позицию, мол, ее отстранение связано с борьбой против коррупционеров в ведомстве. Медийную площадку для выступления ей тогда предоставил один из каналов Медведчука "ZIK".

https://crime-ua.com/node/30782
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30.06.2023 17:34 Відповісти
Влада Зеленського - одні покидьки, зрадники, мародери, вори. Луч надії - ВСУ та Залужний зі своєю командою офіцерів-патріотів, яких зелена влада хоче знищити.
Перетворюємся з наркоманом та ФСБ-шніком Єрмаком на Білорусь-2?
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30.06.2023 17:34 Відповісти
oni javno specialjno sabotirujut shlah v EU ta NATO.
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30.06.2023 17:38 Відповісти
і це при тому що один член що віддав за неї голос(а він був вирішальний) відізвав його і наголосив на порушенні процедури голосування
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30.06.2023 17:37 Відповісти
Зеленскому и его своре не надо ни ЕС, ни НАТО. Они хотят царствовать, т.е. воровать. И выборы им не нужны. Потому война будет долгой
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30.06.2023 17:38 Відповісти
А європа не задється питанням що вони заохочують самі казнокрадів,Австрія родіна бєрєзок і шаро-наварників з урср .
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30.06.2023 17:41 Відповісти
Я ще дивуюсь як європейці витримують цеє паскудство і мовчать.
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30.06.2023 17:41 Відповісти
Яка ЕвроІнтеграція?
Скоро Зеленський в нас й Безвіз ЗЛАМАЄ!
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30.06.2023 17:43 Відповісти
Ми живемо в страшний час Іуди, який не покається.

https://bastion.tv/viina_t204



Він регоче над нашим горем, упивається своєю зрадою і нашою бідою. https://bastion.tv/mi-zhivemo-v-strashnij-chas-iudi-yakij-ne-pokayetsya_n54501
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30.06.2023 17:43 Відповісти
Так только вчера ж заняли денег на борьбу с корупцией
Вот они с ней и борятся за эти сотни миллионов.
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30.06.2023 17:44 Відповісти
73%-е,готовы в яростном порыве отказаться от безвиза ради ОП-ской сосалки?Вы ж за это голосовали,ущербные?
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30.06.2023 17:44 Відповісти
Призначення завідомо дискредитованої особи на таку посаду (та на будь яку!!!) є злочином. Всі хто приймав в цьому ********** цирку участь є злочинцями.
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30.06.2023 17:50 Відповісти
Дерьмак фсбешний керує країною що ви хотіли.
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30.06.2023 17:50 Відповісти
От Байден зрадіє і виділить Україні ще 10 комплексів Петріот. Людина яка з агентом ГРУ Деркачем працювала проти нього перед виборами, посаджена ОП на важливу державну посаду. От тільки нам треба всім закрити роти і дивится як Клоуни зливають Україну. Нах нам підтримка Америки, коли в нас такий найвеличніший Лідор є. Він ракети зможе відбивати тим органом, яким на роялі грав. Та і на часі кажуть Найвеличнішого критикувати. Ще не побудував диктатуру як в Рашці.
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30.06.2023 17:53 Відповісти
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30.06.2023 18:01 Відповісти
Врах народа, як ті казали колись
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30.06.2023 18:38 Відповісти
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30.06.2023 21:28 Відповісти
Ще один цвях в труну євроінтеграції і ще один крок до майдану який змете зелену владу!
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30.06.2023 18:04 Відповісти
ФСБ працює і цьому результат - на ключові посади призначають ідіотів
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30.06.2023 18:04 Відповісти
На кючеви посади садять зрадників. Якщо вони ще і ідіоти, то це тільки додаток.
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30.06.2023 18:40 Відповісти
Ідіоток, ото так буде правильно І таке враження, що аби не блондинка - послиця в Болгарію, оця курва, згадайте бєнєдіктову, усі брунетки. Жгучіє.
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30.06.2023 19:49 Відповісти
ситуація яка була у американців з тотально коррумпованим афганом. тільки тут "зелені таліби" вже при владі.
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30.06.2023 18:06 Відповісти
пацюки своїх смокталок мають же десь пристроїти
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30.06.2023 18:09 Відповісти
Це спеціально зроблено ..щоб прибрали безвіз...і щоб люди не відтікали з України...от зелені довбні...
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30.06.2023 18:09 Відповісти
Це спеціально зроблено ..щоб прибрали безвіз
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30.06.2023 18:27 Відповісти
Красива
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30.06.2023 18:10 Відповісти
Травневі шашлики такі смачні
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30.06.2023 18:13 Відповісти
буратінка, ти почув, що тобі сказали прямим текстом, без тонких натяків поважні люди з Європи? Усі твої виїб*ни люди бачать, а ти продовжуєш свою виставу "шапіто-95 вєсь вєчєр на манєже".
І ти, зраднику, ще пихаєш якусь свою "доктрину" у народ до національного обговорення? бубочка, 111-та КПКУ -- твоя! Не відмажешся!
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30.06.2023 18:14 Відповісти
При мне служащие чужие очень редки,
Все больше сестрины, свояченицы детки;
Один Молчалин мне не свой,
И то затем, что деловой.
Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку,
Ну как не порадеть родному человечку!..

(А. С. Грибоедов, «Горе от ума» (1824)
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30.06.2023 18:21 Відповісти
Саме цього і добиваються пліснява наволоч та їх кремлівські хазяї з олігархами.
Ну що вкраїнчики, як вам безвиїзд Зеленського?
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30.06.2023 18:22 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026000631997&__cft__[0]=AZVWReEy9u7uc3x0mEIynXhsnr6qTOTgBUb6OReDJVIStcjE7d0WtY17kf3jERtkKsesp0V_YP_-EdzxeYzFuqyvPC_rFBXrWObrXfpAsthhv9lP4OMBgKeY5S6k6EePuUOT7BihrkbkTWL-QyYRttPFk5B4OZ2c5YnWQc8HYLbKFkczYsJuzgkdzVURvah9s_7z3yxXEyFwz0T37IgteeON&__tn__=-UC%2CP-y-R Александр Лиас

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NRsxd2pfi7SkEcaDHavDrxNuFRsAz99ziUUvUb6mjEpeMWPSPvxprhJPVydFQh7Rl&id=100026000631997&__cft__[0]=AZVWReEy9u7uc3x0mEIynXhsnr6qTOTgBUb6OReDJVIStcjE7d0WtY17kf3jERtkKsesp0V_YP_-EdzxeYzFuqyvPC_rFBXrWObrXfpAsthhv9lP4OMBgKeY5S6k6EePuUOT7BihrkbkTWL-QyYRttPFk5B4OZ2c5YnWQc8HYLbKFkczYsJuzgkdzVURvah9s_7z3yxXEyFwz0T37IgteeON&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 год ·

Пішла нова хвиля пропаганди від ботів із Ольгіно (це під Пітером).

Усі сторінки цих ботів мають на аватарках фото військових із ЗСУ та багато фото та відео з фронту.

Як правило, пишуть, що вони родом зі Львова, бо вважають, що всі патріоти у нас зі Львова, у них це місто на слуху (місто бандерівців).

При цьому їх профілі завжди відкриті. Закривають профілі зазвичай звичайні люди, щоб до них не лізли погані люди. У роботів акаунти відкриті.

Сторінку особливо прорахувати неможливо "з ходу", оскільки там багато проукраїнських постів та відео з фронту, але 1 з 10 це обов'язково вкид про Зеленського або Єрмака або яйця при 17 грн. чи скумбрію по 8 грн. або про Чангар.
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30.06.2023 18:24 Відповісти
Що з останнього абзацу неправда?
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30.06.2023 18:56 Відповісти
То це ольгінці думу призначили? Ти сам часом не бот?
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30.06.2023 19:54 Відповісти
почитай уважно коми. Це не ольгінці ? Хто під час війни виє на владу ? Я не підтримую обрання Думи. Але промовчу. Про владу.
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30.06.2023 20:07 Відповісти
Мовчи і надалі - какая разніца, мовчиш ти чи ні?
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30.06.2023 21:19 Відповісти
Тебе виіпуть в рот, дудра ти кончена.
Який же ти підарас зелений
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30.06.2023 20:25 Відповісти
Transparency International это не сестра Amnesty International ?
Также интересно что по этому поводу объявит Transparency International russia, Transparency International china, Transparency International hungary and Transparency International belarussia ?
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30.06.2023 18:28 Відповісти
Трансперенски занимается коррупцией.
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01.07.2023 00:28 Відповісти
В АРМА Никогда не было честного и некоррумпированного руководителя. Слишком лакомый кусок.
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30.06.2023 18:47 Відповісти
Призначення цієї зашкваренної шльонри ще раз доводить, що зепідр і його банда зараз головні внутрішні вороги України.
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30.06.2023 18:50 Відповісти
Небольшие интимные подробности. Transparency International Ukraine никагого отношения к Transparency International не имеет. Линк на Статут https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2021/03/Statut-TIU.pdf
Создана в 2013г. на основе Кировоградской областной ГО "Творче об'эднаня "Технологii оптимального розвитку особистостi"".
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30.06.2023 18:52 Відповісти
Що про цю ситуацію думає сама Дума?
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30.06.2023 18:56 Відповісти
Можна прибарахлитися от шо вона думає,разом з тими хто її туди проштовхнув.
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30.06.2023 19:48 Відповісти
Шо це за контора така Transparency International Ukraine ?
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30.06.2023 19:22 Відповісти
А що це за кабмін? Український чи рашистський? Похєрив порушення при обранні, тепер похєрив порушення призначення. Та какая разніца, правда?
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30.06.2023 19:57 Відповісти
та кордон i так закритий, Афганiстан захлопнувся, виживайте
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30.06.2023 20:43 Відповісти
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30.06.2023 20:43 Відповісти
Ну шо за лайно ,,, хто голосував ? Хто наполягав на цій кандидатці ? Що вона зробила поганого ? Якщо G7 був проти , а її вибрали )))) прізвище всіх будь ласка оголосіть , країна повинна знати героїв смути !
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30.06.2023 21:05 Відповісти
Система досі керує призначеннями. Нічого не змінилося.
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01.07.2023 15:44 Відповісти
хто це протупив.....кабмін....єрмак....чи татарови.......відповідати таки доведеться......"рєшалам" не йметься часи інші і смероду теж
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30.06.2023 22:15 Відповісти
Дозволити контроль Шабуніну- ***** корупції! Вона сама втече, якщо воровайка..
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30.06.2023 23:44 Відповісти
Система не займається самогубством.
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01.07.2023 15:42 Відповісти
Самі себе палять.
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01.07.2023 15:41 Відповісти
 
 