Transparency International про призначення Думи головою АРМА: Це може негативно вплинути на євроінтеграцію. Функціонування агентства - вимога для безвізу

30 червня на засіданні Кабінет Міністрів призначив Олену Думу очільницею Агентства з розшуку й управління арештованим майном. Це рішення може зіграти фатальну роль для майбутнього АРМА.

Проо це йдеться у заяві Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

"Transparency International Ukraine буде надалі пильно стежити за роботою АРМА та його новопризначеної Голови.

Напередодні Transparency International Ukraine, інші громадські організації та фахова спільнота виступили категорично проти обрання Думи Головою Агентства. Про це вийшло багато публічних заяв від експертів та громадськості. Занепокоєність громадянського суспільства зауважили і посли G7.

Ми наголошували на тому, що Олена Дума не відповідає вимогам, які ставляться до очільника АРМА. Щобільше — деякі факти з біографії Думи становлять пряму загрозу для майбутньої діяльності органу.

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"Рішення щодо призначення Думи точно відіб’ється на майбутньому АРМА. І, на жаль, скоріше за все, у негативному світлі. Нагадаю, що створення і належне функціонування Агентства — це одна з вимог безвізу. Тому невміле, і тим більше політично заангажоване управління АРМА може вплинути не тільки на сам орган, але і на євроінтеграційний процес", — зазначив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

TI Ukraine обурена таким рішенням уряду, але ми будемо надалі моніторити роботу Агентства і його нової очільниці Олени Думи та заявляти про всі порушення в її роботі", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу. Згодом член конкурсної комісії з обрання голови АРМА Остапенко відкликав свій голос за Думу, зазначивши, що було порушено процедуру голосування. 30 червня Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА.