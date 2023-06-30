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Китай повинен тиснути на Росію, щоб вона припинила війну в Україні, - заява саміту ЄС

путін,цзіньпінь

Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті, що тривав у четвер і п’ятницю, узгодили принципи відносин із Китаєм, у яких зокрема закликали його вплинути на Росію в контексті повномасштабної війни в Україні.

Про це йдеться в підсумковому документі саміту ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як зауважують лідери ЄС, Китай як постійний член Ради безпеки ООН "несе особливу відповідальність" за підтримання міжнародного порядку, заснованого на правилах, Статуті ООН та міжнародному праві.

"Тому Європейська рада закликає Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресивну війну і негайно, повністю і беззастережно вивела свої війська з України", – зазначається в документі.

Назагал лідери ЄС підтвердили багатовимірну політику щодо Китаю, в якій він "одночасно є партнером, конкурентом і системним суперником".

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"Незважаючи на різні політичні та економічні системи, Європейський Союз і Китай мають спільну зацікавленість у конструктивних і стабільних відносинах, що ґрунтуються на повазі до міжнародного порядку, заснованого на правилах, збалансованій взаємодії та обопільності", – вказують вони.

Така політика передбачає взаємодію Брюсселя й Пекіна у вирішенні глобальних питань, а також торговельну взаємодію, водночас ЄС висловлює рішучість порушувати перед КНР питання прав людини, зокрема утиски мусульманського населення Сіньцзяну й у Тибеті.

Євросоюз почав перегляд політики щодо Китаю раніше цього року на тлі продовження повномасштабної війни Росії проти України. Протягом весни європейські лідери активізували контакти з Китаєм, намагаючись залучити його як посередника до вирішення війни в Україні.

Автор: 

Китай (4689) Євросоюз (13636)


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Топ коментарі
+3
Китай повинен тиснути на Росію

Повинен?
Ну-ну...
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30.06.2023 17:50
+2
Політика ********** та Китаю продукує біженців. Їх тепер дуже багато в Євросоюзі і тому вони є дешевшою робочою силою ніж виробництво в Китаї. Якщо почати створювати ******* виробництво в Європі то будь які товари з Китаю нікому не будуть потрібні. Тільки втрата прибутків змусить Китай слідувати Міжнародному Праву і відмовитись від спонсорування війни. Все інше це бла-бла-бла...
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30.06.2023 17:58
+1
вони цього не роблять і робити не будуть
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30.06.2023 17:52
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Китай повинен тиснути на Росію

Повинен?
Ну-ну...
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30.06.2023 17:50 Відповісти
подивись де путін був і як там себе поводив перед нападом на Єрмака!
Хазяїн дозволив, то вже ж тут навіть кажуть!
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30.06.2023 17:57 Відповісти
Взагалі то Китай є підписантом будапештського меморандуму (який би нікчемний він не був), так що дійсно повинен.
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30.06.2023 17:58 Відповісти
вони цього не роблять і робити не будуть
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30.06.2023 17:52 Відповісти
Даємо китаю Арахамію, щоб стиснули .... ну там "арахамійців", і тоді стиснемо пригожина.
або просто сказали, але добре сказали шо то КИТАЙ дозволив Пусіну атакувати Єрмака.
хоча...., міллі би мав висунути 7 авіаносців і примирити Китай з його васалом наприклад шоб не нападати на Єрмака.....
(ну, бла-бла-бла)
ну хоча б щось.(виринає гундоса морда в футболці)
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30.06.2023 17:55 Відповісти
Політика ********** та Китаю продукує біженців. Їх тепер дуже багато в Євросоюзі і тому вони є дешевшою робочою силою ніж виробництво в Китаї. Якщо почати створювати ******* виробництво в Європі то будь які товари з Китаю нікому не будуть потрібні. Тільки втрата прибутків змусить Китай слідувати Міжнародному Праву і відмовитись від спонсорування війни. Все інше це бла-бла-бла...
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30.06.2023 17:58 Відповісти
Косоокий сі сам собі на умі. Китайцям вигідно щоб кацапстан здох тоді вони тихенько там все прибарахлять
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30.06.2023 18:00 Відповісти
Китай ворог України ну чому в ЄС такі дегенерати існують а?
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30.06.2023 18:02 Відповісти
шваброй на точку джи...
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30.06.2023 18:11 Відповісти
Китаи взяв під козирок і візьме рашку за яблучко
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30.06.2023 18:12 Відповісти
Тільки Китай повинен?А Європа що, постоїть осторонь та нишком поторгує?
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30.06.2023 20:32 Відповісти
Migrate your factories out of China
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30.06.2023 20:44 Відповісти
 
 