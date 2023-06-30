Наша армія системно вибиває ворога на Таврійському напрямку. Втрати ворога становлять три роти, - Тарнавський
На Таврійському напрямку українська армія системно вибиває ворога та випалює його позиції
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграміі повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Він зазначив: "На Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога та випалює його позиції.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1130 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.
Знищено 13 одиниць ОВТ. Зокрема, 2 танки, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", БпЛА "Supercam" тощо".
Топ коментарі
+6 Чайка Київ
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+4 Степан Лукашёв
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+2 Анатолий К #427424
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Численность роты - 80-200 военнослужащих, в зависимости от страны, рода войск и функционального назначения.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Источник:
Т.е разбег потерь личного состава противника составляет почти 300% (240 - 600) человек.
Это плюс - минус трамвайная остановка или на 2 лаптя левее солнца. Не надо ежедневную мантру про роты. Пишите правду. "Позиционные бои"
Назови кол-во отделений мотострелков во взводе в военное и мирное время.