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Наша армія системно вибиває ворога на Таврійському напрямку. Втрати ворога становлять три роти, - Тарнавський

тарнавський

На Таврійському напрямку українська армія системно вибиває ворога та випалює його позиції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграміі повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він зазначив: "На Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога та випалює його позиції.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1130 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.

Знищено 13 одиниць ОВТ. Зокрема, 2 танки, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", БпЛА "Supercam" тощо". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку минулої доби ліквідовано маже три роти ворога та 19 одиниць військової техніки, - Тарнавський

Автор: 

Тарнавський Олександр (277) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+6
Боже, бережи і поможи нашим захисникам
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30.06.2023 18:48
+4
Пане Тарнавський, в московському улусі 140 млн орків, а у нас--30 млн людей. Андрофагів треба знищувати далекобійними прецизіонними засобами; намагатися уникати прямого зіткнення з під*рами на "0". Вихід один: м'яко тиснути на партнерів заради цієї зброї.
Слава Україні, Перемога буде за нами!
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30.06.2023 19:17
+2
Так, маємо знищувати ворога на відстані і сьогодні дійсно вже залишилося не тиснути, а просити у партнерів, бо наш, якого вибрало 73% все зарив в асфальт, він нас переконував, шо ми "одиннаот" і не робив САУ"Богдана", не робив ракети, не закупляв літаки, а купував асфальтоукладчики, бітум на московії і білорусі, ось і сьогодні маємо наслідки. Якщо в його оточенні немає тих, хто міг йому підказати, що потрібно робити зброю, то це біда.
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30.06.2023 19:45
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Боже, бережи і поможи нашим захисникам
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30.06.2023 18:48 Відповісти
Пане Тарнавський, в московському улусі 140 млн орків, а у нас--30 млн людей. Андрофагів треба знищувати далекобійними прецизіонними засобами; намагатися уникати прямого зіткнення з під*рами на "0". Вихід один: м'яко тиснути на партнерів заради цієї зброї.
Слава Україні, Перемога буде за нами!
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30.06.2023 19:17 Відповісти
Так, маємо знищувати ворога на відстані і сьогодні дійсно вже залишилося не тиснути, а просити у партнерів, бо наш, якого вибрало 73% все зарив в асфальт, він нас переконував, шо ми "одиннаот" і не робив САУ"Богдана", не робив ракети, не закупляв літаки, а купував асфальтоукладчики, бітум на московії і білорусі, ось і сьогодні маємо наслідки. Якщо в його оточенні немає тих, хто міг йому підказати, що потрібно робити зброю, то це біда.
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30.06.2023 19:45 Відповісти
уже меньше
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30.06.2023 19:46 Відповісти
Сотня (рота)
Численность роты - 80-200 военнослужащих, в зависимости от страны, рода войск и функционального назначения.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Источник:
Т.е разбег потерь личного состава противника составляет почти 300% (240 - 600) человек.
Это плюс - минус трамвайная остановка или на 2 лаптя левее солнца. Не надо ежедневную мантру про роты. Пишите правду. "Позиционные бои"
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30.06.2023 19:35 Відповісти
ты че в армии не служил ,рота 120 рыл
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30.06.2023 19:45 Відповісти
мотострелковая рота (на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B БМП /https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80 БТР ) - 103-110 человек; десантно-штурмовая рота (на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0 БМД ) - 75 человек; танковая рота (мотострелкового полка) - 40; танковая рота (танкового полка) - 30; разведывательная рота - 55; инженерно-сапёрная рота - 60; ремонтная рота - 65; рота материального обеспечения - 90; рота связи - 50.
Назови кол-во отделений мотострелков во взводе в военное и мирное время.
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30.06.2023 20:10 Відповісти
Тарнавський---стабільно три роти
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30.06.2023 19:50 Відповісти
Лише одиниці знищеної техніки на південному напрямку. Як це співвілноситься із щоденними зведеннями ГШ, де техніки у ращи більше, арти у десятки разів?
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01.07.2023 12:33 Відповісти
Три роти підходить до батальону..,але Три роти звучніше буде чим Один б-он..
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01.07.2023 12:56 Відповісти
 
 