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Новини
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Після війни Україна має бути центром виробництва сучасної зброї в Європі, - Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що після перемоги Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі.

"Безпека нашої країни після війни – це не лише вступ до НАТО. Це насамперед наша армія і наш оборонно-промисловий комплекс. Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі", – сказав він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, Україна переходить на нову структуру оборонної промисловості, плануючи спільні проєкти з найбільшими оборонними компаніями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після війни очікується бум в розвитку ВПК в Україні, - Шмигаль

"Це обов'язково включатиме і локалізацію у виробництві техніки та зброї. Робимо великий акцент на сучасні технологічні рішення та розробки", – заявив прем'єр.

Автор: 

військово-промисловий комплекс (285) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+31
Коли Шмигаль щось починає "фантазувать" - це вже викликає лише матюки
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30.06.2023 19:00
+22
Забув додати "межгалактичним".
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30.06.2023 18:59
+20
нью васюкович-голубой воришка
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30.06.2023 19:00
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Забув додати "межгалактичним".
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30.06.2023 18:59 Відповісти
Женіть цього нікчему Шмигаля з його дебільними фантазіями! Хоч один новий військовий завод Шмигаль побудував в Україні?
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30.06.2023 19:18 Відповісти
хм ... є впевненість, що їх треба будувати ? може достатньо відновити роботу ?
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30.06.2023 19:33 Відповісти
Особливо немає що відновлювати, всі чґстарі заводи знищено ще до війни, да і цінність того радянського зламу була невелика! Потрібно будувати нові заводи для виробництва нової техніки та зброї!
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30.06.2023 20:06 Відповісти
лінію для снарядів 155 монтували на з-ді Ар... Нє ??
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30.06.2023 22:39 Відповісти
От наткнувся на сьогоднішню новину....Це також говорить Шмигаль.
Такого роду новини розраховані на внутрішніх ідіотів, які ще вірять цій владі. І таких ідіотів дуже багато.

В Кабмине раскрыли "рецепт" взлета украинского ВВП до триллиона долларов

Украина за счет реализации комплексной стратегии новой экономики сможет добиться увеличения валового внутреннего продукта до 1 трлн долларов.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль........

https://www.unian.net/economics/finance/v-kabmine-raskryli-recept-vzleta-vvp-ukrainy-do-trilliona-dollarov-12312807.html В Кабмине раскрыли рецепт взлета ВВП Украины до триллиона долларов - УНИАН (unian.net)
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30.06.2023 19:22 Відповісти
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30.06.2023 19:26 Відповісти
у нас була можливіть мати нашу сильну ******* зброю
але ідіоти вибрали клована
клован з цих ідіотів та шахраїв набрав ЗЕКОманду
результат???
нема нікуя
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30.06.2023 20:11 Відповісти
нью васюкович-голубой воришка
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30.06.2023 19:00 Відповісти
Коли Шмигаль щось починає "фантазувать" - це вже викликає лише матюки
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30.06.2023 19:00 Відповісти
не лише...ще печію....
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30.06.2023 19:13 Відповісти
а ще,це як поганий сон,,),,
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30.06.2023 19:22 Відповісти
Зрозуміло. Розпад московії не планується.
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30.06.2023 19:01 Відповісти
Мародери керують нашоє країною. Тому розпад буде пізніше !
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30.06.2023 19:16 Відповісти
Так, так!
За перші три рази ми почули, за декілька наступних - зрозуміли.
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30.06.2023 19:01 Відповісти
Це ще чудо юдо горохове щось лопоче!! А що ти гнида зробив по переозброєнню Української армії з 2019 року?? НІЧОГО!!
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30.06.2023 19:02 Відповісти
Он марионетка под каблуком у Ермака, несамостоятельный фигура. Хотя должен быть по конституции главой исполнительной власти.
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30.06.2023 20:55 Відповісти
і саме тому зебидло призначило керівником укроборонпрому ділітанта і ссучєного куєсоса.
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30.06.2023 19:02 Відповісти
Такии собі зброярськии цех -- треба шоб Німеччина допомогла -- лишилось за малим -- виперти рашку .
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30.06.2023 19:03 Відповісти
А зараз, ЩО?!!

Обіцянки- цацянки…

Коммунист в СРСР завжди казали про « майбутне». Не дивитись у сьогодення - дивитись у « майбутне».

А про наше сегодення ми САМІ потубуемось…
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30.06.2023 19:04 Відповісти
Шмига чи Шмигло не відстає від криворізького лоббіста "медицінського" канабіса.Ось посадять мілліард дерев і почнуть стругати зброю для захоплення Всесвіту.Так так.Я вірю.
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30.06.2023 19:04 Відповісти
а ты обязан сидеть
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30.06.2023 19:05 Відповісти
Ну так як ти сьогодні поставив думу над армою, я розумію що ти пиз....диш, як завжди!!! Тому коли наш Кабмін щось пиз......дить, не треба звертати увагу!!!! Самі крадії і корупціонери!!!!
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30.06.2023 19:05 Відповісти
...сказала ЗЕ-влада, яка ЗАКРИЛА ВСІ РОЗРОБКИ озброення в Україні у 2019-2022 роках!
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30.06.2023 19:06 Відповісти
З тобою в якості прем'єра і новоспеченим головою оборонпрома?
Самому не смішно?
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30.06.2023 19:07 Відповісти
До войны - асфальт,во время войны- просьбы,после войны- фантастические истории. Кстати,еще год войны и сможем взвод из САУ Богдана сформировать.
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30.06.2023 19:07 Відповісти
А зараз це робити - "не на часі"?
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30.06.2023 19:08 Відповісти
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що після перемоги Україна має стати центром виробництва ******** зброї в Європі. але це буде можливо тільки після того, як Україна стане центром , в якому за корупцію і грабіж українського народу електричні стовби будуть щодня прикрашатися свіжими корупційно - грабіжницькими свинями, та зрадниками і "прорашистськими слугами" .Лише після цього .до того -ніколи
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30.06.2023 19:09 Відповісти
Вже поставив виробництво на військові рейки так, що Залужний волає на весь світ. Орбан каже, що грошей не дасть без звіту, бо розікрала влада. Де звіт? Санітарів не хочеш?
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30.06.2023 19:09 Відповісти
******* злодійкуватий шмигалик і назад чкурнув в кущі пиляти укроборонпорн..
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30.06.2023 19:11 Відповісти
Смотрим на эту рожу, и на Кулебу и на посланцев в "бриони" которые кричат - Дадвай дэнгы... и понимаем..... что товарищ Буткевич своим высером "****** німці" - мало сказал. Я бы то, на месте "таких то немцев" - ВООБЩЕ БЫ Х..Й ШО ДАЛ!!!! бо именно за все эти назначения, как будто Плевок в сорду - я бы тупо сказал - продавай.те сначала ваши виллы и машины, а потом посмотрим. хитрецы совковые
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30.06.2023 19:11 Відповісти
Ці мародери виявилися сильними казкарями ! З мародерами, або після мародерів в цій країні нічого не буде.
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30.06.2023 19:13 Відповісти
В відмінну теперішнього центру крадівництва.
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30.06.2023 19:14 Відповісти
Все "буде, буде". Коли вже "стала"?
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30.06.2023 19:15 Відповісти
Согласен,только есть большое НО...без вас....
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30.06.2023 19:16 Відповісти
А шмигаль омобисто вікриє підприємство по виробництву містралей в 10 разів кращих, ніж у Франції
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30.06.2023 19:16 Відповісти
Шмигаль , Олену Дупу призначив в АРМА за вказівкою вражих синів , таких же як і ти сам ? Яка Україна для тебе , потвора , яке НАТО після цього ? Мерзота смердюча !
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30.06.2023 19:17 Відповісти
Щоб ти з'їв і не пи**ів! Ви прос**ли всю оборонку для ЗСУ, а тепер розповідаєте про всесвітній центр озброєння. Поки тут знаходиться всепланетний центр брехунув, та крадіїв!
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30.06.2023 19:18 Відповісти
Скажите ему кто- то что страны именно во время войны создают технологии, которые на голову опережают гражданские.

Если он мыслит категорией "когда- то", то может он не на своем месте.
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30.06.2023 19:19 Відповісти
зброя потрібна до війни!
скільки це ахметовське гівно вклало в озброєння України до повномасштабного вторгнення?
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30.06.2023 19:20 Відповісти
Серед мільярда дерев буде де сховати виробництво
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30.06.2023 19:22 Відповісти
Ууу-уу-уу… закрий ******!
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30.06.2023 19:24 Відповісти
Шмигаль - нью-васюківський фантазер. Балансує на майже вибитому з-під нього стільцеві, а мріє про подвиги у наступному столітті.
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30.06.2023 19:25 Відповісти
ну що з ними є? ну це просто дитячий садочок -а ми.а ми .а я а мій ....
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30.06.2023 19:26 Відповісти
Сьогоднішній Негатив з призначенням мутной зеленой су*ки до АРМА, перекриває патріотічними лозунгами
Брехливая зрадницкая влада крадіїв та хабарників
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30.06.2023 19:27 Відповісти
В кращих традиціях Бєні
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30.06.2023 19:41 Відповісти
після перемоги Україна має стати центром виробництва ******** зброї в Європі. Джерело:

Впринципі, ресурси в Україні є, метал, вугілля , атомна енергетика, дешева робоча сила, тут можна що завгодно збирати чи виробляти при бажанні, не тіки зброю.
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30.06.2023 19:27 Відповісти
Тут есть еще и ИНВЕСТНЯНИ, шобы все "платежи" в одни руки, ну типа единого окна.
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30.06.2023 20:05 Відповісти
Тіпа 'єдіной жопи"
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30.06.2023 21:41 Відповісти
Песець!
До зелених якісна партія коноплі надійшла.
Язики розверзлися у всіх, починаючи із Оманьського!
У того, митниця без митників і водії бусиків без бусиків, а Шмигаля торкнуло на "мільярд дерев"
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30.06.2023 19:29 Відповісти
И поэтому вы, лакей ахметки, буратино бени и прочая сволочь загоняете предприятия в новую контору - надстройку прокладку, которая нужна вам только для сосредоточения денежных потоков в своих липких ручонках и доения предприятий, после ликвидации созданного януковичем укроборонпрома. Нахера КБ "Луч" или Антонову нужна какая то контора сверху и что она даёт КБ? НИХЕРА а только берёт. У Антонома например на голом месте Укроборомпром в год ОТБИРАЛ 100 миллионов гривен.
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30.06.2023 19:40 Відповісти
І це каже те ніщо, що по команді зЕрмака-татарова протягло ватніцу на керівника АРМА, і всіма силами намагається зірвати євроінтеграцію і знищити безвіз?
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30.06.2023 19:42 Відповісти
згоден з всіма додати нічого
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30.06.2023 19:43 Відповісти
Спочатку ВВП трильйон, потім всім зарплата 4000 евро , потім , потім , голосуйте ! Не забувайте хто вам все обіцяв. Війну закінчити , корупціонерів покарати
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30.06.2023 19:44 Відповісти
Яка освіта у цього Дениски? Він закінчував середню освітню школу? Аби не допомога Європи та США цього Дениску викинули б вже давно у смітниковий бак. Хоча б вивчив за рік арифметику. А не мови. Чи малювати на англійському фантастичні плани легше ?
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30.06.2023 19:48 Відповісти
Одним словом.... шмыгаль.
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30.06.2023 19:48 Відповісти
кошерна казка, нічого не скажеш
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30.06.2023 19:56 Відповісти
Зелений лепризорій прогресує
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30.06.2023 19:56 Відповісти
Ага. Заодно й міжгалактичних мандрів.

Коли на рівному місці ЗЕлені ***** крадуть на озброєнні 9 млрд. грн., то явно західні виробники захочуть, щоб ЗЄрмаки обкрадали їх у ще більших маштабах. 😁
Бо цим тупим буржуям все одно гроші нема куди дівати, а ЗЄрмакам, Татаровим, Шурмам, Гетманцевим, Рєзніковим, Шмигалям ці західні грошенята потрібніші. 😛

Тому навіть сумнівів нема, що західні виробники озброєнь понесуть свої гроші чесним і непідкупним ЗЕленим *********. Вони ж дурні й наївні і нічого прр ЗЄ не знають. Але це не точно..
Може прутня отримає ЗЄ-влада, а з нею і Україна замість ЄС, НАТО та західних інвестицій.
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30.06.2023 19:57 Відповісти
"Плани"як у єврея. І що ви на цьому будете мати? що і знову в офшори бо там менші податки, а боневтік так казав. Ну це інша справа він же не лох. що, .. а зрозуміло, то українці лохи , а він знає яе гендлювати.................................
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30.06.2023 20:06 Відповісти
Клон резникова. Тот тоже не от мира сего, рожици корчит умильные.
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30.06.2023 20:09 Відповісти
И некоторые олигархи - большие любители футбола и по-совместительству - работотодатели нашего премьера - уже начали шить дополнительные карманы для прибылей от производства оружия
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30.06.2023 20:10 Відповісти
Якось небезпечно звучить. Ми вже мали яйця по 17. Десь можно отримати інфу по скільки Україні продають снаряди і по скільки вона їх купляє? Не треба кількість тільки за скільки вийшло і за скільки зайшло.
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30.06.2023 20:11 Відповісти
буде центром виробництва зброї, в цьому ніхто не сумнівається, тим більше що, непотрібно платити заробітні плати, бидло буде даром працювати /
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30.06.2023 22:20 Відповісти
язиком пиз...діти - не мішки...
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30.06.2023 22:28 Відповісти
Чувак, дорога ложка до обіду...
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30.06.2023 22:35 Відповісти
Какая нахер локализация в Украине, если она простреливается до самого Чопа ?
Сначала надо развалить ВПК России.
А потом развалить кучмовско-ахметовскую оккупацию власти.
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30.06.2023 23:11 Відповісти
 
 