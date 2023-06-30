Після війни Україна має бути центром виробництва сучасної зброї в Європі, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що після перемоги Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі.
"Безпека нашої країни після війни – це не лише вступ до НАТО. Це насамперед наша армія і наш оборонно-промисловий комплекс. Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі", – сказав він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, Україна переходить на нову структуру оборонної промисловості, плануючи спільні проєкти з найбільшими оборонними компаніями.
"Це обов'язково включатиме і локалізацію у виробництві техніки та зброї. Робимо великий акцент на сучасні технологічні рішення та розробки", – заявив прем'єр.
Топ коментарі
+31 Яр Холодний
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+22 Driver Audi
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+20 Гоша Фантомас #478094
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Такого роду новини розраховані на внутрішніх ідіотів, які ще вірять цій владі. І таких ідіотів дуже багато.
В Кабмине раскрыли "рецепт" взлета украинского ВВП до триллиона долларов
Украина за счет реализации комплексной стратегии новой экономики сможет добиться увеличения валового внутреннего продукта до 1 трлн долларов.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль........
https://www.unian.net/economics/finance/v-kabmine-raskryli-recept-vzleta-vvp-ukrainy-do-trilliona-dollarov-12312807.html В Кабмине раскрыли рецепт взлета ВВП Украины до триллиона долларов - УНИАН (unian.net)
але ідіоти вибрали клована
клован з цих ідіотів та шахраїв набрав ЗЕКОманду
результат???
нема нікуя
За перші три рази ми почули, за декілька наступних - зрозуміли.
Обіцянки- цацянки…
Коммунист в СРСР завжди казали про « майбутне». Не дивитись у сьогодення - дивитись у « майбутне».
А про наше сегодення ми САМІ потубуемось…
Самому не смішно?
Если он мыслит категорией "когда- то", то может он не на своем месте.
скільки це ахметовське гівно вклало в озброєння України до повномасштабного вторгнення?
Брехливая зрадницкая влада крадіїв та хабарників
Впринципі, ресурси в Україні є, метал, вугілля , атомна енергетика, дешева робоча сила, тут можна що завгодно збирати чи виробляти при бажанні, не тіки зброю.
До зелених якісна партія коноплі надійшла.
Язики розверзлися у всіх, починаючи із Оманьського!
У того, митниця без митників і водії бусиків без бусиків, а Шмигаля торкнуло на "мільярд дерев"
Коли на рівному місці ЗЕлені ***** крадуть на озброєнні 9 млрд. грн., то явно західні виробники захочуть, щоб ЗЄрмаки обкрадали їх у ще більших маштабах. 😁
Бо цим тупим буржуям все одно гроші нема куди дівати, а ЗЄрмакам, Татаровим, Шурмам, Гетманцевим, Рєзніковим, Шмигалям ці західні грошенята потрібніші. 😛
Тому навіть сумнівів нема, що західні виробники озброєнь понесуть свої гроші чесним і непідкупним ЗЕленим *********. Вони ж дурні й наївні і нічого прр ЗЄ не знають. Але це не точно..
Може прутня отримає ЗЄ-влада, а з нею і Україна замість ЄС, НАТО та західних інвестицій.
Сначала надо развалить ВПК России.
А потом развалить кучмовско-ахметовскую оккупацию власти.