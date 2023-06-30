УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13438 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 129 5

Дякуємо за ракети для ППО, боєприпаси і техніку для розмінування, - Зеленський подякував уряду Данії

володимир,зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував уряду Данії за своєчасну підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

Він зазначив: "Вдячний Уряду Данії на чолі з Метте Фредеріксен за новий пакет оборонної допомоги розміром близько $190 млн. Додаткові ракети для ППО, боєприпаси, артилерійські снаряди й техніка для розмінування – критично важливі потреби України  на полі бою. Дякуємо за своєчасну підтримку та важливий внесок у нашу спільну перемогу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія виділяє новий пакет військової допомоги на майже 170 млн євро

Автор: 

Данія (784) Зеленський Володимир (24275) допомога (8430)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поранені воїни "дяккють" тобі, Зеля, за 700 гривень
показати весь коментар
30.06.2023 19:22 Відповісти
Дякула.
показати весь коментар
30.06.2023 19:29 Відповісти
Свої ракетні програми згорнув, ППО лишив без клістронів... А проти "Тані Ч. енд компані" за ракети та "Стугни" справу завів...
Зате цим дякує...
Дивина-дивна...

Ой! Я ж забув! Він же "Великий Дякула"!
показати весь коментар
30.06.2023 19:29 Відповісти
Шо ви від найвеличнішевшивого хочете? Що йому написали-те й прочитав.
показати весь коментар
30.06.2023 19:35 Відповісти
Всё правильно.
показати весь коментар
01.07.2023 02:48 Відповісти
 
 