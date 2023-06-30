Дякуємо за ракети для ППО, боєприпаси і техніку для розмінування, - Зеленський подякував уряду Данії

Президент України Володимир Зеленський подякував уряду Данії за своєчасну підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

Він зазначив: "Вдячний Уряду Данії на чолі з Метте Фредеріксен за новий пакет оборонної допомоги розміром близько $190 млн. Додаткові ракети для ППО, боєприпаси, артилерійські снаряди й техніка для розмінування – критично важливі потреби України на полі бою. Дякуємо за своєчасну підтримку та важливий внесок у нашу спільну перемогу".

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