Дякуємо за ракети для ППО, боєприпаси і техніку для розмінування, - Зеленський подякував уряду Данії
Президент України Володимир Зеленський подякував уряду Данії за своєчасну підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
Він зазначив: "Вдячний Уряду Данії на чолі з Метте Фредеріксен за новий пакет оборонної допомоги розміром близько $190 млн. Додаткові ракети для ППО, боєприпаси, артилерійські снаряди й техніка для розмінування – критично важливі потреби України на полі бою. Дякуємо за своєчасну підтримку та важливий внесок у нашу спільну перемогу".
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Зате цим дякує...
Дивина-дивна...
Ой! Я ж забув! Він же "Великий Дякула"!