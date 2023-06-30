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ЄС активно обговорюватиме гарантії безпеки для України впродовж наступних тижнів, - фон дер Ляєн

ляєн

Європейський Союз та його країни-члени упродовж наступних тижнів активно обговорюватимуть можливі майбутні гарантії безпеки для України, щоб підтримати реалізацію української Формули миру, кожен з 10-ти пунктів якої відповідають Хартії ООН.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками другого дня роботи саміту ЄС заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання щодо європейського бачення запропонованого Україною Саміту миру та ймовірних модальностей щодо гарантій безпеки, які можуть бути надані Україні з боку міжнародних партнерів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо гарантій безпеки - ми будемо активно обговорювати цю тему протягом наступних тижнів, у тому числі під час саміту НАТО у Вільнюсі. Я думаю, що дуже важливо, в контексті розвитку таких гарантій безпеки, щоб Україна продовжувала шлях реформ. Щоб Україна змогла зміцнити країну, боротися проти корупції та проти відмивання грошей, мати чітку програму дій, сформувати ефективну та потужну судову систему. Оскільки Європейська комісія супроводжує уряд України у впроваджені цих реформ, я можу засвідчити - швидкість та рішучість, з якою вони (українці – ред.) виконують ці реформи, є вражаючою", - наголосила очільниця Єврокомісії.

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Вона зауважила, що всі прагнуть миру, але, без сумніву, ніхто не хоче миру більше за українців, та дала високу оцінку Формулі миру Президента Володимира Зеленського.

"Ця ініціатива, що складається з 10-ти пунктів, є чудовою основою для того, щоб рухатися далі. Тому що будь-який її окремий пункт і кожне слово погоджуються із Хартією ООН або з резолюціями Об’єднаних Націй. Це забезпечує широку глобальну підтримку для принципів, що викладені в цій Формулі миру", - сказала фон дер Ляєн.

"Щодо Саміту миру - безумовно, це рішення має приймати Україна та українська влада, коли організовувати та коли надсилати запрошення на такий саміт. Але я хочу висловити потужну підтримку з нашого боку усьому тому, з чого складається Формула миру Президента Зеленського", - додала глава ЄК.

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Що за Самміт миру?
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30.06.2023 19:31 Відповісти
Європейський Союз та його країни-члени упродовж наступних тижнів активно обговорюватимуть(ЗАЙМАТИМУТЬСЯ ПУСТОПОРОЖНЬОЮ КУЙНЕЮ.КОТРУ ВЕДУТЬ З 2014 РОКУ..ОЙ НІ З ЧАСІВ ПІДПИСАННЯ БУДАПЕШТСЬКОЇ БРЕХНІ))) можливі майбутні гарантії безпеки для України,
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30.06.2023 19:33 Відповісти
ключова фраза АКТИВНО ОБГОВОРЮВАТИ гаварильня назавжди
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30.06.2023 19:39 Відповісти
Європейці мають особливий устрій щелеп та мізків: їхні щелепи не втомлюются від безупинних обговорень, а мізки не закипають від безкінечних повторень того самого, того самого, того самого, того самого..............................
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30.06.2023 19:39 Відповісти
Дипломатія як раз і має на меті більше говорити, щоб потім не довелося воювати. Дипломатія має бути в кожній сім'ї, щоб було менше розлучень і на рівні держави, щоб не доводити до того жахіття, яке маємо зараз.
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30.06.2023 20:13 Відповісти
Фон тебя, ляен, дер... ******* со своими и зе формулами...
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30.06.2023 19:41 Відповісти
Може запросите до себе (на обговорення) найвеличнішого пабєдуна Всесвіту і затримаєте його там місяці на три? Ну і всіх, хто з ним приїде, звісно (особливо дєрьмового хазяїна цього диктора)...
Три місяці - то ж не багато! Європа витримає: Нотр Дамм ще раз не згорить, Етна ще раз не буде вивергатися, рясні дощі при такій спеці тільки зіб'ють температуру, а повені будуть мінімальними. Це ж всього три місяці!

А Україні від цього "я ваш вирок" треба перепочити, бо цей "вирок" може стати останнім...
До речі! Можемо розрахуватися ціми "дєрьмовими узеленськими" за всі ті позики, що вони набрали
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30.06.2023 19:41 Відповісти
Все що треба про них знати. Вже майже два роки запеклої війни. ***** виснажений. Україна зруйнована. Наші найцінніші громадяни гинуть у запеклих боях а наші партнери шукають спосіб злити Україну і спригнути з теми тоді коли їм вже вочевидь нічого не загрожує. А Україну знову на*бати будапештським папірцем. Все було придбачено. Якщо українці самі за себе не постоять то ніхто інший цього робити не буде. Не дайте цьому продажному прогнившому світу знищити вас. Робіть щось. Почніть насамперед з банкової
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30.06.2023 19:45 Відповісти
я так понял что войну сварачивают , скоро услышим про жесты доброй воли и отход на ,, более выгодные позиции ,, . а если кацапы грохнут ЗАЭС то закончится все на следующий день , без жестов и отходов их просто выжгут как сорняк ................
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30.06.2023 20:08 Відповісти
 
 