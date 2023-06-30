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Новини Війна
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На Волині група шахраїв виманювала гроші у родичів безвісті зниклих військових ЗСУ, - Нацполіція

нацполіція

На Волині правоохоронці викрили групу шахраїв, які налагодили схему видурювання грошей у родичів безвісті зниклих військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зловмисники телефонували до родичів зниклих військовослужбовців ЗСУ, представлялись військовослужбовцями РФ, членами ПВК "Вагнер" або інших формувань країни-агресора, та пропонували за грошову винагороду "повернути" українських військовослужбовців з полону, не маючи до цього жодного відношення. Від дій шахраїв постраждали жителі різних регіонів України. Сума загальних матеріальних збитків становить понад 135 тис. грн.

Організатор та співорганізатор групи перебувають у місцях позбавлення волі. Третій учасник, 28-річний житель Локач, нині він під цілодобовим домашнім арештом.

За місцем проживання фігурантів, їх родичів та у місцях позбавлення волі поліцейські спільно із співробітниками управління стратегічних розслідувань та Управління СБУ у Волинській області провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили низку речових доказів. Крім того, у жителя Локач правоохоронці вилучили набої та запал до гранати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виманював гроші в родин зниклих воїнів ЗСУ: повідомлено про підозру шахраю. ФОТО

Учора, 29 червня, організатору та співорганізатору групи слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Третьому учаснику групи, окрім цих двох статей, слідчі повідомили про підозру ще у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Зловмисникам загрожує, зокрема, до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

Також дивіться: Псевдоволонтери збирають на Хрещатику пожертви ніби на ЗСУ. До військових "допомога" не доходить. ВIДЕО

Автор: 

шахрайство (1102) Нацполіція (15264) зниклий безвісти (210) Волинська область (871)


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Топ коментарі
+8
Так отправить их на разминирование и пусть тоже пропадут без вести.
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30.06.2023 19:39
+8
Найогидніші ублюдки
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30.06.2023 19:45
+7
Нам конче потрібні зміни в КК за такі злочини покарання має бути максимальним без права на амністію та досрочний вихід.
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30.06.2023 19:39
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Так отправить их на разминирование и пусть тоже пропадут без вести.
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30.06.2023 19:39 Відповісти
З граблями в одну ширенгу.
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30.06.2023 19:58 Відповісти
Нам конче потрібні зміни в КК за такі злочини покарання має бути максимальним без права на амністію та досрочний вихід.
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30.06.2023 19:39 Відповісти
ДОВІЧНЕ
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30.06.2023 21:19 Відповісти
+ вертухаям!
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01.07.2023 01:22 Відповісти
Глушіть сигнал GSM на зонах і все буде норм
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30.06.2023 19:44 Відповісти
А адмістрація з чого годуватися буде?
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30.06.2023 19:45 Відповісти
Найогидніші ублюдки
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30.06.2023 19:45 Відповісти
Каструвати покидьків щоб не плодились і на пилораму хай відробляють гроші в потрійному розмірі.
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30.06.2023 19:56 Відповісти
Питання: звідки у шахраїв персональні дані зниклих військових ЗСУ?
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30.06.2023 21:28 Відповісти
"Елементарно Ватсон!" - зайдіть в фейсбук, наприклад, КУЧА ДЕБІЛІВ І ДУР які викладають дані про зниклих військовослужбовців - хоча їх просять цього не робити - є відповідні служби, які займаються розшуком і т.д. ... Звідти можна взяти усі данні, даже не потрібно шукати, там даже номер телефону вказаний......
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30.06.2023 22:40 Відповісти
Звідки у злочинців, та й ще перебуваючих покарання у тюрмі, списки зниклих без вісті????????????? Хто їм їх надав?!?!?!
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30.06.2023 22:51 Відповісти
"Елементарно Ватсон!" - зайдіть в фейсбук, наприклад, КУЧА ДЕБІЛІВ І ДУР які викладають дані про зниклих військовослужбовців - хоча їх просять цього не робити - є відповідні служби, які займаються розшуком і т.д. ... Звідти можна взяти усі данні, даже не потрібно шукати, там даже номер телефону вказаний......
показати весь коментар
04.07.2023 09:47 Відповісти
 
 