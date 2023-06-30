На Волині група шахраїв виманювала гроші у родичів безвісті зниклих військових ЗСУ, - Нацполіція

На Волині правоохоронці викрили групу шахраїв, які налагодили схему видурювання грошей у родичів безвісті зниклих військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зловмисники телефонували до родичів зниклих військовослужбовців ЗСУ, представлялись військовослужбовцями РФ, членами ПВК "Вагнер" або інших формувань країни-агресора, та пропонували за грошову винагороду "повернути" українських військовослужбовців з полону, не маючи до цього жодного відношення. Від дій шахраїв постраждали жителі різних регіонів України. Сума загальних матеріальних збитків становить понад 135 тис. грн.

Організатор та співорганізатор групи перебувають у місцях позбавлення волі. Третій учасник, 28-річний житель Локач, нині він під цілодобовим домашнім арештом.

За місцем проживання фігурантів, їх родичів та у місцях позбавлення волі поліцейські спільно із співробітниками управління стратегічних розслідувань та Управління СБУ у Волинській області провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили низку речових доказів. Крім того, у жителя Локач правоохоронці вилучили набої та запал до гранати.

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Учора, 29 червня, організатору та співорганізатору групи слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Третьому учаснику групи, окрім цих двох статей, слідчі повідомили про підозру ще у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Зловмисникам загрожує, зокрема, до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

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