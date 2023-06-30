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Окупанти продовжують вбивати один одного - на Херсонщині на власних мінах підірвалося 10 росіян, - Генштаб

міна

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, що російські окупанти стріляють один в одного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська продовжують вбивати один-одного на полі бою. Так, в населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5 армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлено попередньою ротацією".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6754) міна (374)


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Топ коментарі
+10
земля бетоном
здоров'я погібшим
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30.06.2023 20:09
+8
Допомогли ЗСУ, молодці.
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30.06.2023 20:05
+6
Харашо, харашо ну давай сьінок есщо...
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30.06.2023 20:05
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Чувствуется очень харашо 😁
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30.06.2023 20:01 Відповісти
"Дєди" "салабонам": "Чтоби служба мёдом нє казалась".
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30.06.2023 21:52 Відповісти
Допомогли ЗСУ, молодці.
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30.06.2023 20:05 Відповісти
Непогано,але бажаємо подальших успіхів!
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30.06.2023 20:05 Відповісти
Ані ракети в них не скінчаться, ані одне одного не перестріляють.
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30.06.2023 20:05 Відповісти
Харашо, харашо ну давай сьінок есщо...
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30.06.2023 20:05 Відповісти
земля бетоном
здоров'я погібшим
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30.06.2023 20:09 Відповісти
Дуже добре. Не кажіть, що "іх іщо там многа"! Вони добре скорочуються; і чисельно, і, найголовніше, - якісно.

Як кажуть, "курочка по зернятку дзьобає"!
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30.06.2023 20:13 Відповісти
Доля рашен воїна - припертись в Україну щоб грабити і вбивати, подохнути або від кулі заградотряду чи сослуживця, чи власної міни , а тіло зжеруть лисиці і собаки. Треба касетні вакуумні і вольфрамові боеприпаси. Позбавляти нікчемного життя андрофагів ми повинні у промислових масштабах.
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30.06.2023 20:22 Відповісти
Одне погано, ця ротація підірвалася і не змогла поставити міни для наступної ротації
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30.06.2023 20:52 Відповісти
Так усьо було падамашнему !!

Слава Україні!!
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30.06.2023 20:53 Відповісти
 
 