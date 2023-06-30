Окупанти продовжують вбивати один одного - на Херсонщині на власних мінах підірвалося 10 росіян, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, що російські окупанти стріляють один в одного.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська продовжують вбивати один-одного на полі бою. Так, в населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5 армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлено попередньою ротацією".
Топ коментарі
+10 Claudia Smith #555257
показати весь коментар30.06.2023 20:09 Посилання
+8 Людмила Полякова #573716
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+6 Pоман Устименко
показати весь коментар30.06.2023 20:05 Посилання
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