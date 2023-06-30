Зеленський про контрнаступ: За цей день маємо просування вперед на всіх напрямках. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 492 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні засідання Ставки – тривале та дуже детальне щодо кількох питань. Доповідали Головком, командувачі – і щодо загальної оборонної ситуації, і щодо конкретних напрямків нашої оборони та наших наступальних дій. За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій.

Розглянули на Ставці постачання боєприпасів для артилерії – для Сходу, для Півдня. І хоча вже на максимумі наша робота з партнерами заради снарядів для українських воїнів, зробимо її ще активнішою. Посилення нашої артилерії – очевидний пріоритет, і всі міжнародники отримали сьогодні додаткові завдання.

Окремо розглянули ситуацію на півночі, зокрема на території Білорусі. Були доповіді нашої розвідки: ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників. Доповідь керівника СБУ.

Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всіх напрямкам. Рішенням Ставки Головкому Залужному та генералу Наєву доручено посилити Північний напрямок, щоб гарантувати спокій. Є відповідні терміни виконання", - сказав Зеленський.

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