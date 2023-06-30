Зеленський про контрнаступ: За цей день маємо просування вперед на всіх напрямках. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 492 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні засідання Ставки – тривале та дуже детальне щодо кількох питань. Доповідали Головком, командувачі – і щодо загальної оборонної ситуації, і щодо конкретних напрямків нашої оборони та наших наступальних дій. За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій.
Розглянули на Ставці постачання боєприпасів для артилерії – для Сходу, для Півдня. І хоча вже на максимумі наша робота з партнерами заради снарядів для українських воїнів, зробимо її ще активнішою. Посилення нашої артилерії – очевидний пріоритет, і всі міжнародники отримали сьогодні додаткові завдання.
Окремо розглянули ситуацію на півночі, зокрема на території Білорусі. Були доповіді нашої розвідки: ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників. Доповідь керівника СБУ.
Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всіх напрямкам. Рішенням Ставки Головкому Залужному та генералу Наєву доручено посилити Північний напрямок, щоб гарантувати спокій. Є відповідні терміни виконання", - сказав Зеленський.
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Коли відповідь буде на це питання?Бо більшої ганьби годі й чекати-таке ставлення до захисників країни
а зелена влада НІЧОГО для воїнів не робить, це правда.
Но это ж не спиз@ишь,это Зе не важно.
Цей недолугий диктор зможе без папірця назвати прізвища тих, хто, відповідно його наказу, здався "у полон" з "Азовсталі" під його гарантії? А прізвища тих, хто винен у тому, що захисники Маріуполя опинилися в повному оточенні? А про Журавля воно пам'ятає? Я вже не кажу про Рибака на Донбасі (2014 рік), коли ця хрипловата бидлятина розважала всіляких безлерів, пам'ятає?
Курва! Як же це цинічне брехло мене бісить!
ботяра ти зальотна, здрисни!
іди куратору своєму подоляку доклади, що його методичка вже запліснявіла давно!
і що буде він сидіти на лаві підсудних із усією зеленою шоблою і з найвеличнішим лідором ********** і пророком його єрмаком.
Ні.. от Порох, обов'язково би підписав якісь домовленості... Захід би це влаштувало.
Така у вас думка?..
Але то вже неважливо, живем ******** реальністю і вона гірка...
1 метр вперёд-1 милиард в подарок,клёво он придумал.