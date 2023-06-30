Зеленський назвав бійців, які загинули під час визволення острова Зміїний минулого року
Президент Володимир Зеленський назвав імена українських воїнів, які загинули під час визволення від російських окупантів острова Зміїний.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента.
"Сьогодні перша річниця звільнення Зміїного від російських окупантів. Це одна з найвагоміших наших перемог. Памʼятаєте? Минулого року навесні ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема, і це фундаментальне оборонне завдання: дати безпеку Зміїному, а отже, значній частині Чорноморської акваторії. Але наші воїни це зробили. Російським терористам потрібен був Зміїний, щоб знищити весь Південь нашої країни, нашу прекрасну Одесу й інші міста. Наші воїни їх зупинили, вигнали зі Зміїного.
Я вдячний усім, хто звільнив Зміїний! ГУР разом з іншими складовими Сил оборони і безпеки нашої держави провели цю операцію. Головне управління розвідки та спецпідрозділ "Альфа" СБУ, Військово-Морські сили й армійська авіація Командування Сухопутних військ, авіація Повітряних Сил і наші міцні прикордонники. Дякую!
І завжди будемо памʼятати наших героїв, наших воїнів, які віддали своє життя заради цієї української перемоги. Із тих, чиї імена зараз можна назвати… Бійці ГУР: Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу; Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант; Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат. Бійці "Альфи" СБУ: Володимир Кисельов, Герой України, капітан; Олександр Крикуненко, Герой України, майор. Воїни Військово-морський Сил: Ігор Бедзай, Герой України, полковник; Михайло Заремба, майор; Сергій Мущицький, капітан; Юрій Пирог, штаб-сержант. Вічна памʼять!", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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назви ще тих, хто в полоні! з острова Зміїний ще в полоні купа народу, ще азовців 700, а всього від 8000 до 10000 зниклих безвісти чи в полоні. і всі до одного - на твоїй совісті.
Вертоліт який знищили та показували на відео був російський. Але був десант на човнах, на гідроциклах, був збитий наш вертоліт який полював з підводним човном і т.п..
"А" - "асфальт". Через мій гешефт на ньому загинули тисячі цивільних та десятки тисяч військових. Зате непагано "прібарахлілся"... І хазяєва теж.
Коли суд призначить йому пожиттєве, то я б хтів, щоб одним з видів покарань цьому (censored) було вивчення цією цинічною брехливою курвою ПІБ кожного загиблого від Бучи, Мощуна, Харкова, Ізюма, Бахмута до Миколаєва, Херсона, Маріуполя, Криму, Донбасу... Разом з роком народження, датою загибеллі і професією Героя (цивільного чи військового)...
Какая необходимость была посылать ребят на Змеиный вешать украинский флаг?!
Ради чего рисковать жизнями ребят и вертолетом, спрашивается!
Вначале, я не верил, что это реальная история. Бо на голову не налазит из за гупости.
Но встретил чела, который не попал на тот борт со своей группой и он уцелел.
Он объяснил, что флаг - это на поверхности, мелочь. Там была уничтоженная техника со своей системой секретности и шифрации... Вот была истинная цель.
А что этот эпизод снять смертями патриотов ? Тут для зели есть два ответа на этот вопрос. И оба неудачные.
1. Или ему пох патриоты - был бы видосик.
2. Или он *****
На Зеленском внешняя поддержка и коалиция. На Залужном - планирование и ведение военных операций. Оба работают хорошо.
Боляче.
Місцеві моральні виб лядки,де ви зі своїм незмінним "ЄтоВайна,годі нити!"