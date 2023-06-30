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Новини Війна
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Зеленський назвав бійців, які загинули під час визволення острова Зміїний минулого року

зміїний

Президент Володимир Зеленський назвав імена українських воїнів, які загинули під час визволення від російських окупантів острова Зміїний.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента.

"Сьогодні перша річниця звільнення Зміїного від російських окупантів. Це одна з найвагоміших наших перемог. Памʼятаєте? Минулого року навесні ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема, і це фундаментальне оборонне завдання: дати безпеку Зміїному, а отже, значній частині Чорноморської акваторії. Але наші воїни це зробили. Російським терористам потрібен був Зміїний, щоб знищити весь Південь нашої країни, нашу прекрасну Одесу й інші міста. Наші воїни їх зупинили, вигнали зі Зміїного.

Я вдячний усім, хто звільнив Зміїний! ГУР разом з іншими складовими Сил оборони і безпеки нашої держави провели цю операцію. Головне управління розвідки та спецпідрозділ "Альфа" СБУ, Військово-Морські сили й армійська авіація Командування Сухопутних військ, авіація Повітряних Сил і наші міцні прикордонники. Дякую!

І завжди будемо памʼятати наших героїв, наших воїнів, які віддали своє життя заради цієї української перемоги. Із тих, чиї імена зараз можна назвати… Бійці ГУР: Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу; Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант; Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат. Бійці "Альфи" СБУ: Володимир Кисельов, Герой України, капітан; Олександр Крикуненко, Герой України, майор. Воїни Військово-морський Сил: Ігор Бедзай, Герой України, полковник; Михайло Заремба, майор; Сергій Мущицький, капітан; Юрій Пирог, штаб-сержант. Вічна памʼять!", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівник ЦСО "А" СБУ Хмара розповів про спецоперацію із визволення острова Зміїний. ВIДЕО

Автор: 

Герой України (322) Зеленський Володимир (24275) Зміїний (164) втрати (4442)


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Топ коментарі
+32
ти диви. мабуть, Цензор читає.
назви ще тих, хто в полоні! з острова Зміїний ще в полоні купа народу, ще азовців 700, а всього від 8000 до 10000 зниклих безвісти чи в полоні. і всі до одного - на твоїй совісті.
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30.06.2023 20:33
+24
На тот момент нам рассказывали, что это российский вертолет и т.д. Говорят, лично Буданов планировал захват Змеиного га 9 мая, но только людей положил зря.
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30.06.2023 20:34
+23
місяць тому був на могилі Бедзая на центральній алеї миколаївського кладовища... сум та вічна пам'ять...
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30.06.2023 20:33
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ти диви. мабуть, Цензор читає.
назви ще тих, хто в полоні! з острова Зміїний ще в полоні купа народу, ще азовців 700, а всього від 8000 до 10000 зниклих безвісти чи в полоні. і всі до одного - на твоїй совісті.
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30.06.2023 20:33 Відповісти
місяць тому був на могилі Бедзая на центральній алеї миколаївського кладовища... сум та вічна пам'ять...
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30.06.2023 20:33 Відповісти
хороший был человек....светлая память...
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01.07.2023 15:06 Відповісти
На тот момент нам рассказывали, что это российский вертолет и т.д. Говорят, лично Буданов планировал захват Змеиного га 9 мая, но только людей положил зря.
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30.06.2023 20:34 Відповісти
Ви про який гвинтокрил?
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30.06.2023 21:01 Відповісти
та конашенков йому кожен день про "вертальоти" розповідає...
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30.06.2023 21:27 Відповісти
Ну так ви плутаєте події.

Вертоліт який знищили та показували на відео був російський. Але був десант на човнах, на гідроциклах, був збитий наш вертоліт який полював з підводним човном і т.п..
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30.06.2023 21:57 Відповісти
Спочивайте з миром, люди і дякуємо за службу вашу.
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30.06.2023 20:36 Відповісти
Буферанды тебе а одно место, просветлитель, тьфу...
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30.06.2023 20:36 Відповісти
Заради чого там поклали еліту? На кой там потрібен був цей десант???
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30.06.2023 20:41 Відповісти
Для фотоссесии.
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30.06.2023 21:03 Відповісти
Під буквою "А" у цієї потвори повинно бути:

"А" - "асфальт". Через мій гешефт на ньому загинули тисячі цивільних та десятки тисяч військових. Зате непагано "прібарахлілся"... І хазяєва теж.

Коли суд призначить йому пожиттєве, то я б хтів, щоб одним з видів покарань цьому (censored) було вивчення цією цинічною брехливою курвою ПІБ кожного загиблого від Бучи, Мощуна, Харкова, Ізюма, Бахмута до Миколаєва, Херсона, Маріуполя, Криму, Донбасу... Разом з роком народження, датою загибеллі і професією Героя (цивільного чи військового)...
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30.06.2023 20:43 Відповісти
і ще - хто в нього залишився - старенькі батьки, розгублена дружина, син, який його дуже любив, маленька донечка, брат, який у всьому рівнявся на старшого брата. у скількох душах залишився біль і горе.
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30.06.2023 20:54 Відповісти
Це ті кого Зе послав на забій 9 травня чи ті хто визволяли острів 30 червня?
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30.06.2023 20:43 Відповісти
Назви того, хто їх послав туди зарадт свого піару
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30.06.2023 20:44 Відповісти
Я не експерт. І не "диванний генерал". Зі Зміїного кацап втекли. Чи потрібно було одразу займати острів? Мудрий керівник спочатку Б зважив ризики та переваги такої операції. А плакати за загиблими через помилку своїх підшефних наша влада навчилась. Навіть на коліна впадуть ... для публіки. Проте хлопців не повернути. Чому вони заплатили своїм життям за дурість ...... ? Чесно ?
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30.06.2023 20:44 Відповісти
що сталось,стадо уже починає сумніватись в найвеличнішому,ще трохи і в голову навіть думати почнеш...
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30.06.2023 21:24 Відповісти
это из за тебя они погибли
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30.06.2023 20:46 Відповісти
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30.06.2023 20:57 Відповісти
Если верить Кривоносу, то Зе перечислил где-то в 5-10 раз меньше, чем там реально погибло в том штурме на 9 мая 2022. Перечислил он, в основном, высших офицеров... Но будет очень хорошо, если он действительно перечислил всех погибших, и что там их действительно погибло меньше, чем 15 человек
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30.06.2023 21:30 Відповісти
T.I.P.
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30.06.2023 21:34 Відповісти
Це ті, що загинули на невдалих штурмах Буданова?
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30.06.2023 21:46 Відповісти
Генерал Кривонос,в одному інтерв'ю повідомив що зеленський наказав звільнити о.Зміїний до 9 травня,але один командир відмовився,знайшли іншого,і той відправив на забій 27 спецназівців,котрих готували не один рік.Всі бійці загинули через чиїсь хотєлки.
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30.06.2023 21:48 Відповісти
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01.07.2023 00:51 Відповісти
Ти їх послав на загибель заради свого піару. Потвора.
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30.06.2023 21:51 Відповісти
У меня к Заружному имеются 2 вопроса. Один из них флаг на Змеином в прошлом году.
Какая необходимость была посылать ребят на Змеиный вешать украинский флаг?!
Ради чего рисковать жизнями ребят и вертолетом, спрашивается!
Вначале, я не верил, что это реальная история. Бо на голову не налазит из за гупости.
Но встретил чела, который не попал на тот борт со своей группой и он уцелел.
Он объяснил, что флаг - это на поверхности, мелочь. Там была уничтоженная техника со своей системой секретности и шифрации... Вот была истинная цель.
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30.06.2023 22:51 Відповісти
и вот так ..празднично..надо было лететь эту технику аннулировать ? ! Просто наш мальчик зеля любит видосики. И ему до сих пор кажется, что можно сказать: вставайте, ребята, эпизод снят.
А что этот эпизод снять смертями патриотов ? Тут для зели есть два ответа на этот вопрос. И оба неудачные.
1. Или ему пох патриоты - был бы видосик.
2. Или он *****
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01.07.2023 11:34 Відповісти
Ваша ненависть к Зеленскому затмевает разум. Каждый отвечает за свой сектор работы.
На Зеленском внешняя поддержка и коалиция. На Залужном - планирование и ведение военных операций. Оба работают хорошо.
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01.07.2023 19:02 Відповісти
Світла пам'ять Героям.
Боляче.
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01.07.2023 00:52 Відповісти
Ваша некомпетентность не повод для дискуссии с вами. НЕ приводить же мне тут длинный список про**бов и предательств зеленским Украины лишь потому , что вам неохота самому ознакомиться с открытыми источниками. Я вам не ликбез. Учите матчасть.
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01.07.2023 22:07 Відповісти
А скільки ще стане відомо про подібні авантюри,за котрі сплачено десятками, сотнями та тисячами життями вже після війни?!
Місцеві моральні виб лядки,де ви зі своїм незмінним "ЄтоВайна,годі нити!"
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03.07.2023 19:20 Відповісти
 
 