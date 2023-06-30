Справжня війна відрізняється від того, що на папері, - Міллі про контрнаступ ЗСУ

Повільні темпи контрнаступу ЗСУ не дивують військових у США, тому що справжня війна відрізняється від того, що на папері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін.

"Війна на папері і справжня війна - різні речі", - сказав Міллі.

За його словами, те, що це відбувається повільніше, ніж передбачали інші люди, його зовсім не дивує. Він підкреслив, що відбувається повільне та поступове просування ЗСУ.

"Україна бореться за своє життя, звичайно, що це відбувається трохи повільно, але це частина природи війни", - додав генерал.

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