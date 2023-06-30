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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Справжня війна відрізняється від того, що на папері, - Міллі про контрнаступ ЗСУ

міллі

Повільні темпи контрнаступу ЗСУ не дивують військових у США, тому що справжня війна відрізняється від того, що на папері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін.

"Війна на папері і справжня війна - різні речі", - сказав Міллі.

За його словами, те, що це відбувається повільніше, ніж передбачали інші люди, його зовсім не дивує. Він підкреслив, що відбувається повільне та поступове просування ЗСУ.

"Україна бореться за своє життя, звичайно, що це відбувається трохи повільно, але це частина природи війни", - додав генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розповів про актуальні потреби наших військ, - Залужний провів розмову з Міллі

Автор: 

Міллі Марк (156) наступ (236) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+44
сьогодні слухала Дикого на Еспресо. так він сказав, що НАТО взагалі б не наступало в таких умовах, це не за їх правилами. вони б фугасами закидували б противника до останнього, а так, без авіації, без переваги в артилерії сунути по мінним полям у них не заведено. і совісті нема у тих, хто щось там нашим дорікає за повільне просування чи ще там якусь маячню, згенеровану на параші.
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30.06.2023 21:25
+39
Да, это не бенямарафон. Сдать в Омане было быстро и легко, вернуть сейчас долго и дорого.
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30.06.2023 21:23
+31
Яка війна? Наше Гкомандуюче вже давно закінчило війну.
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30.06.2023 21:26
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Да, это не бенямарафон. Сдать в Омане было быстро и легко, вернуть сейчас долго и дорого.
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30.06.2023 21:23 Відповісти
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30.06.2023 21:26 Відповісти
сьогодні слухала Дикого на Еспресо. так він сказав, що НАТО взагалі б не наступало в таких умовах, це не за їх правилами. вони б фугасами закидували б противника до останнього, а так, без авіації, без переваги в артилерії сунути по мінним полям у них не заведено. і совісті нема у тих, хто щось там нашим дорікає за повільне просування чи ще там якусь маячню, згенеровану на параші.
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30.06.2023 21:25 Відповісти
Жінка, а висновки після тлумачень робе ліпше ніж деякі чоловіки!!! Молодець!!!
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30.06.2023 21:37 Відповісти
Совісті немає у тих,хто військових кидає на мінні поля під арту кацапів.Раз немає потенціалу для контрнаступу,значить треба оборонятися,а не компенсувати відсутність артилерії та авіації м'ясом.
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30.06.2023 21:46 Відповісти
А скажіть таке захисникам, що вони м'ясо, а не вашу дупу захищають. Це ж потрібно до такого дописати
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30.06.2023 22:37 Відповісти
НеШановна,ми свого брата виходжували після поранення,тому не вказуйте що і кому мені казати.Стан речей в ЗСУ я знаю не від старої хамки з Німеччини.
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30.06.2023 22:55 Відповісти
Я не думаю,що ви мали відношення до війни. Мій вік вас не повинен хвилювати,а вашу сечу лийте на винних, а не на мене,бо наразі ви живете за налоги цієї німки
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01.07.2023 22:09 Відповісти
Мені байдужа думка людини,яка навіть не живе в Україні.
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01.07.2023 22:14 Відповісти
Щоб армія не була "м'ясом", її треба було заздалегідь готувати, а не "закінчувати у своїй голові війну" і піаритись на Великому Будівництві із великими відкатами. А тепер піаритись на війні.
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01.07.2023 21:08 Відповісти
Яка війна? Наше Гкомандуюче вже давно закінчило війну.
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30.06.2023 21:26 Відповісти
Пропаганда марафона, победные реляции блохеров и реальность тоже сильно отличаются.
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30.06.2023 21:29 Відповісти
Міллі прозрів! Американські окулісти медіа творять чудеса! Виявляється, без авіаційної підтримки і далекобійних ракет наступ на папері рухається набагато швидше, ніж наяву.
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30.06.2023 21:32 Відповісти
Разумеется не летал, он прекрасно знает насколько мало оружия они специально дали Украине, чтобы затянуть войну как можно дольше, избежать "эскалации".
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30.06.2023 23:14 Відповісти
У нас є білоруський бітум. Того досить.
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01.07.2023 21:09 Відповісти
А он и не прозревал, это ты вообще мимо.
Он как раз один из немногих, кто оценивал перспективы контрнаступа скромно. Тут сверху новости есть тэг "Милли" и соответственно все новости с его упоминанием, там же и его скепсис можно найти.
Так вот, прочитай комменты цензорян там. Это они сейчас прозревают.
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30.06.2023 22:23 Відповісти
Милли в целом против того чтобы мы освобождали территории - будь его воля, заставил бы нас подписать мирное соглашение и покончить с войной. Он выступает одним из тех, кто не хочет увеличивать помощь Украине, наравне с говноедом Салливаном.
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30.06.2023 23:17 Відповісти
А что такое? Целый год агит. машина Запада увещевала что армия рашки "бумажный тигр", "недееспособная машина", все ржавые Т-36, самалеты фальшивые, кинжал-чмо, генералы идиоты.
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30.06.2023 21:38 Відповісти
Шо?
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30.06.2023 21:46 Відповісти
Касаб, флажок смени.
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30.06.2023 22:35 Відповісти
Так підкиньте нам шось посериозніше .
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30.06.2023 21:43 Відповісти
США в своєму репертуарі. 30 років тому вони боялися розвалу совка, зараз бояться розвалу кацапської гнилої недоімперії. Тому і "допомога" така Україні. Плюс до того ще "мудрий нарід", який головою не думав 4 роки тому та вважав, що "гірше вже не буде"
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30.06.2023 21:54 Відповісти
Наші ЗСУ роблять все на що спроможні з таким озброєнням та кількістю ***********. Порушуючи всі Правила ведення війни, наступають. Аби США хотіли насправді пришвидшити поразку кацапів в Україні, то дали б все, як вони давали англійцям у Другу світову війну. Цілі США почала прояснятись. Ослабити московію до рівня срср у 1991 році. Щоб конину жрали та просили "ножки Буша" у багатих країн. Але виходить, що за це платить Україна.
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30.06.2023 21:43 Відповісти
"Порушуючи всі Правила ведення війни" (с) І результати будуть відповідні.
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30.06.2023 21:48 Відповісти
Притомні експерти вже давно говорять про єзуїтство США. Так вони нам допомагають і без їх допомоги Україна вже б давно програла, але по факту для них війна в України це лише частина великої війни за світове лідерство. Зараз мета США ослабити головного союзника Китаю та повернути вплив на ЄС. Особливої різниці між перемогою України чи укладанням мирного договору для них немає, головне щоб все закінчилося до виборів президента на які Байден піде або великим переможцем або великим миротворцем.
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30.06.2023 22:04 Відповісти
Ви мабуть ще у план Далласа вірите?
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30.06.2023 22:36 Відповісти
А ви вірите що американцям потрібна перемога України? Саме тому вони не відправили жодних літаків, далекобійних ракет?
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30.06.2023 23:13 Відповісти
Все так, інтересинаші співпали, частково, і це насправді добре!
питання в іншому - що робить влада України, щоб приєднатися до «клубу» західних держав і не стати «проблемою» в подальшому? Чи ви вважаєте що демократична партія готова програти вибори, наприклад, через звинувачення у розкраданні коштів американських платників податків з допомоги Україні, нашими чиновниками за які могли б побудувати «стіну» з Мексикою?
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30.06.2023 22:42 Відповісти
Хай воно спочатку дотягне до тих виборів.

Бо деменція прогресує.
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01.07.2023 00:40 Відповісти
Меньше б ****..ли све эти даниловы, будановы и прочая зелёная мразь, подогревая людей и пугая орков
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30.06.2023 21:49 Відповісти
Міллі добре знае про баланс сил та що е у ЗСУ.

Рік тому він казав: « Війна закінчиться тоді, коли обідви сторони вичерпають свої ресурси та сядуть за стіл перемовин»…

Такоі ж думки , в загалі, був (е) Саліван, Кирбі та інші голуби миру
( підтримуемо Україну як буде потрібно, а не до Перемоги).
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30.06.2023 21:49 Відповісти
Якщо наші захисники будуть живі- здорові, то хай би наступ був ще повільнішим.
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30.06.2023 21:53 Відповісти
так звані "анал ітики" чомусь забули, що москалі приперлись в Україну при переважаючій кількості техніки і людей по розмінованих дорогах, цілих і непідірваних мостах і без всяких окопів з боку України!
А Україна тепер має наступати згідно якогось там плану по мінних полях, окопах і ні разу не з переважаючою кількістю техніки і солдат?

10 підготовлених бригад на 100 бмп мають звільнити 150 тис. кв. км. території???

Одним словом: який ленд ліз, такий і наступ! Все чітко.
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30.06.2023 21:56 Відповісти
это часть природы того, что военная помощь должна составлять 1% от ВВП каждой страны НАТО, как сделала маленькая Эстония, а не подачки. Тогда будет продвижение как на бумаге. Где авиация, где дальнобойные ракеты?
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30.06.2023 21:58 Відповісти
Авиация только должны начать обучение.
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30.06.2023 22:38 Відповісти
Тупа почвара, Боневтік, ти навіщо Чонгар розмінував?
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30.06.2023 22:27 Відповісти
Дійшло нарешті . ! А тепер пане генерал , повторіть це саме вашим продажнім журнашлюхам , з продажних ньюйорктаймсів і сіененів . Нехай закриють свої погані ротяки .
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30.06.2023 23:41 Відповісти
Я вже не раз говорив, хочете знати правду, слухайте главкома і Міллі. Всі решта, включаючи Буданова, підсоложують гірку правду, а гіганти розуму як Арестович і подібні, то взагалі несуть несенітницю, і відхрещуються від своіх слів з швидкостю світла
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01.07.2023 00:09 Відповісти
Люся вчора у Фейгіна дуже зла була. США, НАТО, Захід всім дісталося.
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02.07.2023 16:39 Відповісти
... звичайно, що це відбувається трохи повільно, але це частина природи війни", - додав генерал. Джерело:

Ага, то ви тільки швидко драпали з Афгану, що лишили на поталу тих, хто вам допомагав і на вас працював, "герої".
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01.07.2023 00:42 Відповісти
Милли - ты **** ГНОЙНЫЙ, вместо пи..дежа ДАВАЙ ОРУЖИЕ, требуй у Бидона ЛЕНД ЛИЗ !
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01.07.2023 01:43 Відповісти
Всё верно сказал. Там касапни 400 тыщ и военной техники у них теперь вдвое больше чем в первый день. И они в обороне.
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01.07.2023 02:51 Відповісти
сикун мілі багато битв виграв? він і є представником паперових генералів, чия би корова мичала...
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01.07.2023 07:07 Відповісти
якщо відрізняться справжня війна від того,що на папері,то це називається "американська брехня" ,котра не виконує того,що попередньо намазала на папері"
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01.07.2023 20:09 Відповісти
ну милли ещё до наступление говорил что без авиации и прочего это всё такое. и патриотичные рагули тут писали мол мудак какой-то, развёл зраду.
а теперь они же пишут мол дошло до человека, снял розовые очки. рукалицо бл.
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01.07.2023 21:29 Відповісти
Ну так а чого тягнули кіта за яйця і не дали танки ракети і літаки ще в минулому році? Вже б війна закінчилась і московія втекла роняючи калоші, так можна і 10 років воювати піпетками - за рахунок українців. Він же не стане заперечувати що з українською армією в Європі мало хто зможе конкурувати. За Тайвань так відразу опу порвуть, а тут самі - подвійні стандарти.
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01.07.2023 22:18 Відповісти
То відсутність бронетехніки з Заходу була причиною, тепер літаки і ракети. А нічого що цього вдосталь у орків але вони з цим теж дуже повільно ідуть вперед і то на деяких ділянках фронту.
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02.07.2023 07:52 Відповісти
Настоящий Ленд-Лиз отличается от того что на бумаге
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02.07.2023 11:40 Відповісти
Милли - если бы Вы нам дали тысячи танков, сотни самолетов, дальнебойные ракеты, то тогда бы Вы были "НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ, а не на БУМАГЕ" !!!
Тем более, что через пару тройку лет вся эта техника у Вас пойдет на списание в металлолом.
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02.07.2023 18:09 Відповісти
Браво! Геній! Капітан очевидність
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02.07.2023 19:40 Відповісти
 
 