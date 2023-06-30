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Справжня війна відрізняється від того, що на папері, - Міллі про контрнаступ ЗСУ
Повільні темпи контрнаступу ЗСУ не дивують військових у США, тому що справжня війна відрізняється від того, що на папері.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін.
"Війна на папері і справжня війна - різні речі", - сказав Міллі.
За його словами, те, що це відбувається повільніше, ніж передбачали інші люди, його зовсім не дивує. Він підкреслив, що відбувається повільне та поступове просування ЗСУ.
"Україна бореться за своє життя, звичайно, що це відбувається трохи повільно, але це частина природи війни", - додав генерал.
Топ коментарі
+44 Claudia Smith #555257
показати весь коментар30.06.2023 21:25 Посилання
+39 ZoV KobZona
показати весь коментар30.06.2023 21:23 Посилання
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показати весь коментар30.06.2023 21:26 Посилання
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окулістимедіа творять чудеса! Виявляється, без авіаційної підтримки і далекобійних ракет наступ на папері рухається набагато швидше, ніж наяву.
Он как раз один из немногих, кто оценивал перспективы контрнаступа скромно. Тут сверху новости есть тэг "Милли" и соответственно все новости с его упоминанием, там же и его скепсис можно найти.
Так вот, прочитай комменты цензорян там. Это они сейчас прозревают.
питання в іншому - що робить влада України, щоб приєднатися до «клубу» західних держав і не стати «проблемою» в подальшому? Чи ви вважаєте що демократична партія готова програти вибори, наприклад, через звинувачення у розкраданні коштів американських платників податків з допомоги Україні, нашими чиновниками за які могли б побудувати «стіну» з Мексикою?
Бо деменція прогресує.
Рік тому він казав: « Війна закінчиться тоді, коли обідви сторони вичерпають свої ресурси та сядуть за стіл перемовин»…
Такоі ж думки , в загалі, був (е) Саліван, Кирбі та інші голуби миру
( підтримуемо Україну як буде потрібно, а не до Перемоги).
А Україна тепер має наступати згідно якогось там плану по мінних полях, окопах і ні разу не з переважаючою кількістю техніки і солдат?
10 підготовлених бригад на 100 бмп мають звільнити 150 тис. кв. км. території???
Одним словом: який ленд ліз, такий і наступ! Все чітко.
Ага, то ви тільки швидко драпали з Афгану, що лишили на поталу тих, хто вам допомагав і на вас працював, "герої".
а теперь они же пишут мол дошло до человека, снял розовые очки. рукалицо бл.
Тем более, что через пару тройку лет вся эта техника у Вас пойдет на списание в металлолом.