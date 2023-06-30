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На Харківщині можуть примусово евакуювати дітей з п’яти прикордонних сіл, - Синєгубов

діти

Розглядається питання про примусову евакуацію дітей із п’яти прикордонних сіл Вовчанської громади на Харківщині.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На Вовчанському напрямку щодня обстріли. Ми вже маємо звернення від міської військової адміністрації щодо примусової евакуації дітей із п’яти населених пунктів, які входять до складу Вовчанської територіальної громади. Це звернення розглядається і, скоріше за все, буде прийняте", - сказав Синєгубов.

Він зауважив, що місця для розміщення родин із дітьми є у Харкові та інших районах області, більш безпечних порівняно з прикордонням.

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"У Харкові зарезервовано 3,5 тисячі місць у гуртожитках вищих навчальних закладів. Люди можуть там проживати стільки, скільки потрібно", - зазначив Синєгубов.

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Складно жити, коли сусід психічно хворий і зі зброєю. Сумщину вони теж обстрілюють. Можливо вдасться якийсь рейд зробити щоб вони замовкли навіки...
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30.06.2023 21:43 Відповісти
Прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини - не менш небезпечна зона, ніж прифронтові території. Та й Суми з Харковом в небезпечній зоні. Без "санітарної зони" километрів на 300 від кордонів України вглиб московії спокою там скоро не буде, на жаль...
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30.06.2023 21:46 Відповісти
 
 