На Харківщині можуть примусово евакуювати дітей з п’яти прикордонних сіл, - Синєгубов

Розглядається питання про примусову евакуацію дітей із п’яти прикордонних сіл Вовчанської громади на Харківщині.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На Вовчанському напрямку щодня обстріли. Ми вже маємо звернення від міської військової адміністрації щодо примусової евакуації дітей із п’яти населених пунктів, які входять до складу Вовчанської територіальної громади. Це звернення розглядається і, скоріше за все, буде прийняте", - сказав Синєгубов.

Він зауважив, що місця для розміщення родин із дітьми є у Харкові та інших районах області, більш безпечних порівняно з прикордонням.

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"У Харкові зарезервовано 3,5 тисячі місць у гуртожитках вищих навчальних закладів. Люди можуть там проживати стільки, скільки потрібно", - зазначив Синєгубов.