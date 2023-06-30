УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13815 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
6 185 52

До Швейцарії з початку повномасштабної війни в Україні ввезли 75 тонн російського золота, - розслідування ЗМІ

золото

Швейцарські заводи з березня 2022 року, тобто початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – отримали на переробку 75 тонн золота з Росії, користуючись тим, що воно ввозиться через Лондон і не порушує санкції.

Про це йдеться у спільному розслідуванні швейцарських видань SRF та Die Wochenzeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Видання з’ясували, що за останні роки так звані афінажні заводи (тобто заводи, де відбувається очищення золота) Швейцарії переробили велику кількість золота російського походження, що надходило через Лондон.

Загалом з 2021 року через швейцарські афінажні заводи пройшли 110 тонн золота на суму понад шість мільярдів швейцарських франків (6,6 мільярда доларів). Лише з початку війни в березні 2022 року в Швейцарії було перероблено 75 тонн.

Якщо до війни Швейцарія імпортувала в середньому 20 тонн російського золота на рік, то лише за перші п'ять місяців цього року через Лондон до Швейцарії було ввезено 38 тонн золота з Росії. Аналогічно в останні роки зріс експорт російського золота до Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Золота лихоманка": Росія легалізує видобуток золота для копачів

Експерти, з якими поговорили видання, вважають, що зростання обсягів продажу золота з Росії до Швейцарії через Британію могло бути підготовкою до повномасштабної війни й стати додатковим джерелом доходу в умовах санкцій.

"Якщо швейцарські афінажні заводи зараз імпортують і переплавляють це золото, це юридично безпроблемно, але етично дуже сумнівно", – пояснює колишній професор кримінального права й експерт з торгівлі золотом Марк Піт, оскільки завдяки афінажу "етично сумнівне російське золото" стає золотом зі швейцарським клеймом.

На афінажних заводах Швейцарії водночас не бачать зв'язку між переробкою золота російського походження та агресивною війною Росії в Україні. Там стверджують, що золото було ввезене до Британії до початку вторгнення в Україну та запровадження санкцій.

У Швейцарії із серпня 2022 року діє заборона на купівлю, імпорт або транспортування золота з Росії. Митна служба країни стверджує, що весь імпорт золота російського походження за останній час не порушує санкцій і законодавства.

Раніше повідомлялось, що експорт фармацевтичної продукції зі Швейцарії до Росії за останній рік перебував на рекордно високому рівні попри те, що країна приєдналась до всіх санкцій Європейського Союзу проти російської агресії.

Автор: 

золото (438) росія (65949) Швейцарія (869)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Швейцарські продажні шльондра а де ж ваш нейтралітет-а кацапське золото ета другоє да ублюдки...
показати весь коментар
30.06.2023 21:55
+13
Помню как в середине девяностых вспыхнул скандал когда один швейцарский банк ночью начал уничтожать все документы о вкладах погибших от нацистов евреев что бы окончательно их себе присвоить.И только молодой парень работавший охранником подобрал несколько папок и отнес их в американское посольство и попросил там убежища.Это был единственный случай когда швейцарец просил убежище в США.Вот и все что надо знать о морали швейцарских гномов.
показати весь коментар
30.06.2023 22:00
+11
А у WW ll Швейцария ворила золоті зуби з немецких концтаборив….

Більш ніж 80 років минуло… але «нейтралитет» це іхне усе.
показати весь коментар
30.06.2023 21:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ізбранн" творити зло свого улюбленного мамона виливати будуть.
показати весь коментар
30.06.2023 21:54 Відповісти
Швейцарські продажні шльондра а де ж ваш нейтралітет-а кацапське золото ета другоє да ублюдки...
показати весь коментар
30.06.2023 21:55 Відповісти
вони ******* нацистів, німецьких і російських
показати весь коментар
30.06.2023 22:46 Відповісти
они сами нацисты
показати весь коментар
01.07.2023 00:04 Відповісти
Nothing personal - Just a Business
показати весь коментар
30.06.2023 21:55 Відповісти
На золото санкціі не діють ?
показати весь коментар
30.06.2023 21:55 Відповісти
Головне - зовнішня пристойність.
Шоб усьо воно, значить, не абияк, а блаародно, пунімаєш!
показати весь коментар
30.06.2023 21:57 Відповісти
Ось вони "корені" ******** "нейтральності" Швейцарії. Ось такі вони "голуби мира"
показати весь коментар
30.06.2023 21:58 Відповісти
Украина в вечном долгу перед Европой. Мудрый нарид вместо асфальта должен был построить армию больше чем во всех странах Европы вместье взятых. Тогда х..ло засцал бы нападать на Украину, и Европа могла бы спокойно торговать с террористами газом, ураном, золотом, алюминием, военными технологиями и элтным ширпотребом.
показати весь коментар
30.06.2023 21:59 Відповісти
Коли закуповують і виробляють багато зброї такі країни як Росія то це не для того щоб вона припадала пилюкою на складах. Була б в Україні супер сильна армія Росія напала б на Європу. І не потрібно казати про відсутність логіки. Україна теж нічим не загрожувала Росії і російський бізнес в Україні до війни був широко представлений.
показати весь коментар
30.06.2023 22:05 Відповісти
та це дутий псевдопатріот, який буде менторськом тоном пов'язувати асфальт зразка 2019 з війною яка почалась в 2014...
показати весь коментар
30.06.2023 22:14 Відповісти
Так якщо війна йшла з 2014, навіщо взагалі цю програму будівництва доріг було запускати? Може краще ці мільярди варто було одразу в ВПК вкласти?

Ну от потужні США у Другу світову хіба не зупинили знамениту програму Рузвельта з будівництва доріг? Що там зробили натомість? МІЛІТАРИЗУВАЛИ ЕКОНОМІКУ! От і нам так треба було, причому це претензія - і до Зе, і до Пєті, бо жоден з них свого часу не перевів економіку на воєнні рейки!
показати весь коментар
30.06.2023 22:52 Відповісти
Україна вдячна за допомогу.. а от хто в кого в долгу.....хто чію сраку прикривае...
показати весь коментар
30.06.2023 22:11 Відповісти
блаЗЄнські, звісно, покидьки в плані підготовки до війни. Але.

тих грошей, що було закатано в асфальт, вистачило б може на 1/10 з тих озброєнь, що нам потрібні. І які нам надано союзниками.

А путін не злякався б. Бо він збирався на иншу війну, з парадом у Києві через 72 години. Ми його зупинили, ще не маючи озброєнь Заходу, за винятком "джавелинів" та "нлавів".

Найбільший злочин блаЗЄнських -- розмінування півдня України та оголення оборони Києва. Щодо півдня, то я припускаю, що блеЗЄ домовився з кацапами про коридор до Криму. Але путін його обдурив.
показати весь коментар
30.06.2023 22:14 Відповісти
Або 150 штук F-16. А може 50 Нептунов? А якщо подiлити та потрошки того та того?
показати весь коментар
30.06.2023 23:17 Відповісти
А у WW ll Швейцария ворила золоті зуби з немецких концтаборив….

Більш ніж 80 років минуло… але «нейтралитет» це іхне усе.
показати весь коментар
30.06.2023 21:59 Відповісти
Швейцарія через Британію ввозить російське золото, але корупція тільки в Україні.
показати весь коментар
30.06.2023 22:00 Відповісти
Формально вони нічого не порушили, тобто це не корупція -це відсутність совісті.
показати весь коментар
30.06.2023 22:43 Відповісти
а уничтожить все док-ва сотрудничества с нацистами - это тоже "Формально нічого не порушили"?
показати весь коментар
01.07.2023 00:05 Відповісти
ну, если грабить собственный народ - это коррупция, а если другие страны\народы - уже вроде как нет и это обычно называется "бизнес" (но и в первом и во втором случае жертве не очень хорошо)
показати весь коментар
30.06.2023 22:52 Відповісти
Помню как в середине девяностых вспыхнул скандал когда один швейцарский банк ночью начал уничтожать все документы о вкладах погибших от нацистов евреев что бы окончательно их себе присвоить.И только молодой парень работавший охранником подобрал несколько папок и отнес их в американское посольство и попросил там убежища.Это был единственный случай когда швейцарец просил убежище в США.Вот и все что надо знать о морали швейцарских гномов.
показати весь коментар
30.06.2023 22:00 Відповісти
Шо ты мелешь?
До сих пор никто не имеет права по догадкам обыскивать банки и никаких немецких денег в Швейцарии
никогда не находили.
А уж тем более зубов золотых.
Это всё фантазии кацапов.
Цель-обосрать всех и оставить Украину 1:1 с Русосвинарником воевать.
показати весь коментар
30.06.2023 22:28 Відповісти
с добрым утром! вы если там сидите , хоть почитайте об этом деле, и как швейцария обосралась. От ужаса, заплатив по этим папочкам несколько миллиардов, спешно уничтожила все остальные доказательства. Гнилая страненка.
показати весь коментар
01.07.2023 00:07 Відповісти
Я бы с радостью почитал,если бы мне кто то ссылку дал.
Это типа из серии":Американцы не высаживались на Луне" или " Немцы грабили нищее население в Жмеринке"?
показати весь коментар
01.07.2023 06:47 Відповісти
Это у них синдром нового эмигранта,одна дамочка из Германии тоже возмущалась что я Меркель критикую а теперь молчит.
показати весь коментар
01.07.2023 08:39 Відповісти
Было это в 1997-98-ом году когда Рашка пикнуть против американцев боялась и статью я прочил еще тогда.Так что не надо ля-ля.
показати весь коментар
01.07.2023 08:36 Відповісти
Так где мне почитать то эту новость фантазии Ивана-свина из Мацквы?
А типа до 1997 года не писали,что США не высаживались на луне.
показати весь коментар
01.07.2023 08:42 Відповісти
Да пожалуйста,я тогда в Риме жил и интернета не было но для неверующих нашел ссылку на тот случай.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84
Или все опять врут и не все так однозначно?
показати весь коментар
01.07.2023 10:04 Відповісти
И шо это?
Охранник спиз@ил пару папок неизвестного содержания из архивов банка.И где что про нацисткие деньги,про золотые зубы?
Любые архивы уничтожаются через 10 лет вообщето.
Так США на луну не летали,бабка Ванга сказала.
показати весь коментар
01.07.2023 11:03 Відповісти
Я с таким успехом могу с памятником спорить а не с фанатом швейцарских банков.
показати весь коментар
01.07.2023 11:09 Відповісти
вы дебил, простите? как швейцария заплатила несколько миллиардов по иску евреям, так то потому что им хотелось деньги подарить? изучите вопрос сначала, а потом х* пишите.
показати весь коментар
01.07.2023 15:49 Відповісти
Да и само слово мировое соглашение доказывает что рыльце в пушку и не захотели открытого судебного процесса.
показати весь коментар
01.07.2023 18:46 Відповісти
країна політичних підарасів
показати весь коментар
30.06.2023 22:01 Відповісти
А где радостные вопли "Ивропа вам ничиво ни далжна"?
показати весь коментар
30.06.2023 22:03 Відповісти
Такі воплі йдуть від виродків які не хочуть щоб Україна перемогла
показати весь коментар
30.06.2023 22:06 Відповісти
Ошибаетесь. Обычно после этих воплей следует веселое гыгыкание "брасайтесь асфальтомЮ зебилы".
показати весь коментар
30.06.2023 22:12 Відповісти
не здивуюсь якщо там будуть золоті зуби українців
показати весь коментар
30.06.2023 22:03 Відповісти
так или иначе это так и есть. Они воруют все что могут на оккупированных территориях. Деньги выводят и трансформируют в "чистое" швейц. золото. Те делают вид, что не понимают, что это на самом деле. 100 лет прошло - ничего не изменилось.
На деле я бы проследил эту цепочку и доказал бы что швейцарцы знали, что брали золото у преступника и впаял бы им иск на пару десятков миллиардов. И я верю, что этот день настанет.
показати весь коментар
01.07.2023 00:12 Відповісти
Ты бы лучше доказал что кацы на Даунбасе самолёт с 298 человек сбили.
Прошло 9 лет все доказательства уничтожили.Зе и его друзья за бабло продадут и мать родную.
показати весь коментар
01.07.2023 06:52 Відповісти
вроде как нидеры доказали? или у вас новости отключили?
показати весь коментар
01.07.2023 15:51 Відповісти
но это деньги не свиноцабак - а их хозяев...
показати весь коментар
30.06.2023 22:16 Відповісти
часть этих денег - наши. ворованные.
показати весь коментар
01.07.2023 00:13 Відповісти
Надо гуманитарку им назад отправить,пусть подавятся и деньги больше не шлют негодяи. Забрать у них 70 000 украинских беженцев,они в Украине нужнее.
Уверен честный Зе.президент так и сделает.
показати весь коментар
30.06.2023 22:21 Відповісти
хахахаха а тут були ідіоти які раділи що зелоху в парламенті плескали в долоні дуже довго та завзято. А по факту не дали навіть патрона і займаються улюбленою справою відмиванням та зберіганням бабла.
показати весь коментар
30.06.2023 22:30 Відповісти
London, stop transferring Russian gold to Switzerland; 75 tonnes are a bit too much.
показати весь коментар
30.06.2023 23:13 Відповісти
Коли кажеш, що війну почав Шваб з Кіссінджером, а пуйло до них найнявся вишибалою, більшість глипає як баран на нові ворота. А коли даси посилання на ютуб, то ще й забанять.
показати весь коментар
01.07.2023 01:24 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2023 01:27 Відповісти
Дайти на ютуб ссилку будь ласка
показати весь коментар
01.07.2023 07:03 Відповісти
Ця інформація неадекватно сприймається у ретельно фільтрованому бабуінарії. Краще самостійно шукайте Кримську Каліфорнію, Девятова і Насобіна.
показати весь коментар
01.07.2023 13:01 Відповісти
лепрекони знімають навар, де тільки можна, хоч від нацистів, хоч від комуністів чи рашистів. Тепер зрозумілі і доведені їх відмови на заборону поотачати в Україну зброю в тому числі і іншими країнами.
показати весь коментар
01.07.2023 10:20 Відповісти
 
 