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Новини Допомога Україні
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Ми просимо лише 5% від наявної в арсеналах союзників зброї, але процеси надання військової допомоги сповільнюються, - Зеленський

зеленський

Український президент висловив занепокоєння з приводу сповільнення деяких процесів у наданні допомоги союзниками.

Процеси надання союзниками військової допомоги Україні сповільнюються, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю іспанським журналістам, пише El Mundo, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Можу сказати, що допомоги недостатньо. Коли я критикую наших партнерів, то це тому, що деякі процеси сповільнюються. Якби ми сьогодні мали ту артилерію, яку ми запитували і яку мають наші партнери в потрібній кількості, процеси на полі бою йшли б набагато швидше", — пояснив президент, відповідаючи на питання про те, що ще можуть зробити країни Заходу для того, аби Україна якнайшвидше подолала російьку навалу на своїй території.

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Зеленський наголосив, що Україна потребує сучасних винищувачів для того, аби покласти край пануванню росіян в небі. Крім того, додаткові протиповітряні системи дали б змогу більш ефективно захищати життя цивільних та критичну інфраструктуру.

"Коли я зустрічаюся зі своїми партнерами, я детально знаю, що є в кожній країні. Звичайно, я розумію, що ми не можемо просити, щоб нам дали все, але ми просимо лише 5% від наявності", — розповів український президент.

Він підкреслив, що вдячний союзникам за вже надану допомогу, яка допомагає країні триматись.

"Один з західних прем’єр-міністрів сказав мені, що я мав би бути їхнім міністром оборони, тому що я краще за їхнього урядовця знаю, яку зброю вони мають у своїх арсеналах", — пожартував президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) зброя (7522)


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Топ коментарі
+50
Може треба - просто перестати красти та брехати?
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30.06.2023 22:03
+44
Щоб вони прискорилися, то наведи лад у своїй зеленій владі. наприклад, сьогодні призначили директором АРМА людину, яку посли G-7 наполегливо рекомендували не призначати, бо результати конкурсу на цю посаду сумнівні, м'яко кажучи.. і таких випадків зелених зашкварів дуже багато.
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30.06.2023 22:03
+36
Янєлох вдає ніби то не через його узурпаторство і кротів в оточенні не дають зброю.
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30.06.2023 22:05
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Просити i дурень може
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30.06.2023 22:35 Відповісти
Якби він просив, то нам би дали все, що потрібно. Але ж він не "просить", а "нагло требует". Сил не має терпіти його ідіотизм. Терпіння вже немає, і залишився тільки сарказм
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30.06.2023 23:00 Відповісти
А ти хочеш щоб нічого не просив, і Україна не змогла визволити свої землі?
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30.06.2023 23:23 Відповісти
я хочу что брехло зеленский перестал обманывать украинцев и европейцев а ты бот перестал косить под дурочка..
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01.07.2023 00:17 Відповісти
проститутка ты из сериала слуги народа. хотя проститутки чётенько исполняют договорённости
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30.06.2023 22:41 Відповісти
Правильно все говорит, товарищи...Не молчит, а говорит, на весь мир....и наша задача его поддержать в правильных!!! делах....
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30.06.2023 22:44 Відповісти
вы, товарищ, вместе с товарищем Ермаком и товарищем Зе - идите, пожалуйста, нахер
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01.07.2023 07:50 Відповісти
Віддай їм 5% асфальту.
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30.06.2023 22:44 Відповісти
а знаєш чому? тому що твоя політика популіста-клоуна обісралася. і скажи вже прямо - треба сідати з руськими за стіл і віддавати території які ми не зможемо ніяк забрати. і то що залужному треба 300 танків то тоже популізм . бо він і з більше 500-ми танками які передала європа српавитися і відвоювати території не може . це один пустозвон в країні а заходу постозвонів корумпованих не потрібно...
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30.06.2023 23:03 Відповісти
Говорят, что ты медведчуковский бот
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30.06.2023 23:41 Відповісти
якщо б дали за один раз - 300 танків, то результат міг би бути

а якщо за півтора року дати 539 танків, з яких якщо рахувати від заяви 15 грудня про 300 танків

дати під кінець січня 95 танків, потім під кінець лютого ще 105 танків, потім в березні ще 4, та в червні ще 2 танка - то треба ще чекати, тому що дали тільки 206 танків від 300, і на це пішло пів року.

Буря в пустелі - за 3 місяці союзники зібрали 2000 літаків, 4000 танків, 3700 артилерії

І це в пустелі, де немає баз НАТО, логістики,

а проти 2ї армії світу надали допомоги в 10 раз менше
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30.06.2023 23:51 Відповісти
а что зеленский или точнее дерьмак сделал того что просили американцы и европейцы ? вообще ни хрена - наоборот - все делает на зло - убивает демократические институты которые раньше работали в Украине
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01.07.2023 00:20 Відповісти
Нада мєньше красть.
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30.06.2023 23:10 Відповісти
А що, як вiдмiнити ЗАСТАВУ?
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30.06.2023 23:11 Відповісти
всё верно сказал.
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01.07.2023 02:52 Відповісти
говорит Зе, а делает Ермак
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01.07.2023 07:54 Відповісти
брешеш.
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01.07.2023 18:03 Відповісти
ходи на гугл, зебілчику:

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/ УКРАЇНСЬКА ПРАВДА
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/ Президент створив гуманітарний і https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/ соціальний https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/ штаб на чолі з Єрмаком

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/ ЧЕТВЕР, 3 БЕРЕЗНЯ 2022, 02:25

https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/15/701226/ ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА
https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/15/701226/ В Україні зникло 653 партії гуманітарних вантажів військового призначення - митниця

https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/15/701226/ ЧЕТВЕР, 15 ЧЕРВНЯ 2023, 17:46
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01.07.2023 21:56 Відповісти
не я, а ти зебілчику. ходи на три гугли зебілчику.
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02.07.2023 07:12 Відповісти
шо ти оте ще варнякаєш?
- ти ж як генератор випадкових слів Зе

- ти казав "брехня"? - ти лінки тицяв?
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02.07.2023 20:15 Відповісти
хорош ты само себе о себе написало , прочти себе перед зеркалом
"шо ти оте ще варнякаєш?
- ти ж як генератор випадкових слів Пє - ти казав "брехня"? - ти лінки тицяв?"
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03.07.2023 00:51 Відповісти
Треба просто тихонько піти в ліс і щоб ніхто не знайшов. Я так вважаю, це буде десь посередині.
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01.07.2023 06:47 Відповісти
Они проснутся, когда ***** по ним стрельнет атомной бомбой.

И ещё нужно напомнить, что Украина не будет воевать за страны НАТО, т.к. она не член НАТО и никаких обязательств по защите Европы от рашистов нет.
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01.07.2023 07:00 Відповісти
Коли я критикую наших партнерів, то це тому, що деякі процеси сповільнюються. Якби ми сьогодні мали ...
Не мали нічого завдяки і тобі вилупку. Зараз воно критикує і вимагає. Дякувати, лизати партнерам мешти і не тільки, щоб хоч якось спокутувати свою безтолковість. Всі сліпі, нічого не бачать і не чують, і тільки це чмо саме більше "дбає" про перемогу.
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01.07.2023 07:37 Відповісти
Хамское Зеленое Попрошайло не умеет просить - только нагло требовать - вот дайте и всё.
А вот требования и просьбы союзников он не слышит и не желает слышать.
Политика Зе абсолютно провальная и раздражает всех союзников. Полная неспособность власти договариваться приводит к плачевным результатам.
Все страны эту власть давно тихонько посылают. А мы терпим и чего то ждем.
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01.07.2023 07:47 Відповісти
У Украины было бы много своего оружия, если бы не кокс, шашлыки ,,велике краівництво,, и замораживание всех программ по армии.
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01.07.2023 09:38 Відповісти
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