Ми просимо лише 5% від наявної в арсеналах союзників зброї, але процеси надання військової допомоги сповільнюються, - Зеленський
Український президент висловив занепокоєння з приводу сповільнення деяких процесів у наданні допомоги союзниками.
Процеси надання союзниками військової допомоги Україні сповільнюються, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю іспанським журналістам, пише El Mundo, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
"Можу сказати, що допомоги недостатньо. Коли я критикую наших партнерів, то це тому, що деякі процеси сповільнюються. Якби ми сьогодні мали ту артилерію, яку ми запитували і яку мають наші партнери в потрібній кількості, процеси на полі бою йшли б набагато швидше", — пояснив президент, відповідаючи на питання про те, що ще можуть зробити країни Заходу для того, аби Україна якнайшвидше подолала російьку навалу на своїй території.
Зеленський наголосив, що Україна потребує сучасних винищувачів для того, аби покласти край пануванню росіян в небі. Крім того, додаткові протиповітряні системи дали б змогу більш ефективно захищати життя цивільних та критичну інфраструктуру.
"Коли я зустрічаюся зі своїми партнерами, я детально знаю, що є в кожній країні. Звичайно, я розумію, що ми не можемо просити, щоб нам дали все, але ми просимо лише 5% від наявності", — розповів український президент.
Він підкреслив, що вдячний союзникам за вже надану допомогу, яка допомагає країні триматись.
"Один з західних прем’єр-міністрів сказав мені, що я мав би бути їхнім міністром оборони, тому що я краще за їхнього урядовця знаю, яку зброю вони мають у своїх арсеналах", — пожартував президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а якщо за півтора року дати 539 танків, з яких якщо рахувати від заяви 15 грудня про 300 танків
дати під кінець січня 95 танків, потім під кінець лютого ще 105 танків, потім в березні ще 4, та в червні ще 2 танка - то треба ще чекати, тому що дали тільки 206 танків від 300, і на це пішло пів року.
Буря в пустелі - за 3 місяці союзники зібрали 2000 літаків, 4000 танків, 3700 артилерії
І це в пустелі, де немає баз НАТО, логістики,
а проти 2ї армії світу надали допомоги в 10 раз менше
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/ УКРАЇНСЬКА ПРАВДА
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/ Президент створив гуманітарний і https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/ соціальний https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/ штаб на чолі з Єрмаком
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/ ЧЕТВЕР, 3 БЕРЕЗНЯ 2022, 02:25
https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/15/701226/ ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА
https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/15/701226/ В Україні зникло 653 партії гуманітарних вантажів військового призначення - митниця
https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/15/701226/ ЧЕТВЕР, 15 ЧЕРВНЯ 2023, 17:46
- ти ж як генератор випадкових слів Зе
- ти казав "брехня"? - ти лінки тицяв?
"шо ти оте ще варнякаєш?
- ти ж як генератор випадкових слів Пє - ти казав "брехня"? - ти лінки тицяв?"
И ещё нужно напомнить, что Украина не будет воевать за страны НАТО, т.к. она не член НАТО и никаких обязательств по защите Европы от рашистов нет.
Не мали нічого завдяки і тобі вилупку. Зараз воно критикує і вимагає. Дякувати, лизати партнерам мешти і не тільки, щоб хоч якось спокутувати свою безтолковість. Всі сліпі, нічого не бачать і не чують, і тільки це чмо саме більше "дбає" про перемогу.
А вот требования и просьбы союзников он не слышит и не желает слышать.
Политика Зе абсолютно провальная и раздражает всех союзников. Полная неспособность власти договариваться приводит к плачевным результатам.
Все страны эту власть давно тихонько посылают. А мы терпим и чего то ждем.