Ми просимо лише 5% від наявної в арсеналах союзників зброї, але процеси надання військової допомоги сповільнюються, - Зеленський

Український президент висловив занепокоєння з приводу сповільнення деяких процесів у наданні допомоги союзниками.

Процеси надання союзниками військової допомоги Україні сповільнюються, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю іспанським журналістам, пише El Mundo, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Можу сказати, що допомоги недостатньо. Коли я критикую наших партнерів, то це тому, що деякі процеси сповільнюються. Якби ми сьогодні мали ту артилерію, яку ми запитували і яку мають наші партнери в потрібній кількості, процеси на полі бою йшли б набагато швидше", — пояснив президент, відповідаючи на питання про те, що ще можуть зробити країни Заходу для того, аби Україна якнайшвидше подолала російьку навалу на своїй території.

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Зеленський наголосив, що Україна потребує сучасних винищувачів для того, аби покласти край пануванню росіян в небі. Крім того, додаткові протиповітряні системи дали б змогу більш ефективно захищати життя цивільних та критичну інфраструктуру.

"Коли я зустрічаюся зі своїми партнерами, я детально знаю, що є в кожній країні. Звичайно, я розумію, що ми не можемо просити, щоб нам дали все, але ми просимо лише 5% від наявності", — розповів український президент.

Він підкреслив, що вдячний союзникам за вже надану допомогу, яка допомагає країні триматись.

"Один з західних прем’єр-міністрів сказав мені, що я мав би бути їхнім міністром оборони, тому що я краще за їхнього урядовця знаю, яку зброю вони мають у своїх арсеналах", — пожартував президент.