УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11452 відвідувача онлайн
Новини
2 283 31

У Сенаті Франції закликають заявити на саміті у Вільнюсі, що Україна стане членом НАТО

боно

На саміті НАТО у Вільнюсі не можна говорити про терміни приєднання України до альянсу, але його хорошим результатом стала б чітка позиція, що Україна точно стане членом НАТО.

Про це в коментарі Guildhall заявив член Сенату Франції від Соціалістичної партії, представник комітету Сенату з оборони Франсуа Боно, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що і президент Макрон і французький уряд дуже чітко на сьогодні розуміють, що від Путіна, і від Росії чекати нема чого. І, так, вони схиляються хоча поки що і не до позиції Польщі та країн Балтії, які виступають за вступ України за прискореною процедурою, але рухаються у бік від нейтральної позиції (щодо приєднання України до НАТО – ред.). Вони розуміють, що Україна воює за західні цінності, воює за Європу", - заявив сенатор.

Сенатор зазначив, що при цьому деякі дипломати у Франції все ще вважають, що Франції необхідно зайняти нейтральну позицію, щоб не штовхнути Росію до обіймів Китаю.

"Я сподіваюся, що на саміті НАТО у Вільнюсі буде заявлено, що Україна стане членом НАТО. Так, сьогодні ми не можемо говорити про терміни, але я підтримую таку позицію. Адже коли ми бачимо агресивну політику Росії, зараз не в Європі, але по всьому світу, ми розуміємо, що ми маємо захистити себе зараз і зробити це разом з Україною. Допомогти вільному світу, не бути поваленому диктатурами, якою стала Росія", - сказав Боно.

"Я вважаю, що Франція прийде до цієї позиції, але ми бачимо, про що говорять США та інші гравці, дискусія триває", - підсумував сенатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки

Нагадуємо, Саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО) у столиці Литовської Республіки Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

Автор: 

Франція (3098) членство в НАТО (1736)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
@Бавовна

Мда, призначити практично напередодні саміту НАТО головою АРМА тварину, яка публічно брала участь в фейковій руснявій кампанії з дискредитації сина Байдена - це повна срака, якщо хтось ще не зрозумів.
І ми після такого розраховуємо на ПДЧ чи формальне запрошення до НАТО?
показати весь коментар
30.06.2023 22:12
+3
- На озброєнні ЗСУ є ізраільська зброя!
- Ізраїль постачає зброю в Україну?
- Ні.
- А звідки тоді в ЗСУ ізраільська зброя?
- Не знаю. Десь взяли... мабудь в огородах накопали.
- Ізраїль постачає зброю нацистам?
- Ні, росії Ізраіль не постачає зброю.
- А Україні?
- Україні теж не постачає, але Українські бійці її дуже хвалять.
- То Ви постачаєте Україні зброю?
- Ні.
- А як тоді таке можливо?
- Що саме?
- Що в ЗСУ є Ізраільська зброя.
- Та хто ж тих Українців знає! В огородах накопали, мабудь. В них там багато зброї після Великої вітчизняної залишилось.
- В огородах? Нової зброї?
- Ну це ж Українці - в них що тільки в огородах не росте!
- А може це Ви поставили?
- Ні, Ізраіль не постачає. Але Українцям вона сильно допомагає.
- А звідки тоді вона в них?
- Ну десь накопали.
- В Ізраілі?
- Ні.
- А де тоді?
- Ну подумай, звідки в Україні Ізраільська зброя.
- Ну тільки з Ізраіля, більше нізвідки!
- Ні, Ізраіль не постачав.
- То шо - в городах накопали?
- Всі ж знають, яка в Україні родюча земля!
... ...............................
Через 9 років виявилось, що не тільки вони можуть бути такими хитро ви@ба#ими!
показати весь коментар
30.06.2023 22:12
+3
всё это на грани - накормить всех 4-мя хлебцами...\если это правда - я про помощь...\
показати весь коментар
30.06.2023 22:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кому заявляти? Найвеличніше туди їхати не хоче! То ж не "Оскар", "Євробачення" чи ще якесь MTV-шоу....
показати весь коментар
30.06.2023 22:08 Відповісти
Ось уже в п'ятнадцятий раз
показати весь коментар
30.06.2023 22:08 Відповісти
- На озброєнні ЗСУ є ізраільська зброя!
- Ізраїль постачає зброю в Україну?
- Ні.
- А звідки тоді в ЗСУ ізраільська зброя?
- Не знаю. Десь взяли... мабудь в огородах накопали.
- Ізраїль постачає зброю нацистам?
- Ні, росії Ізраіль не постачає зброю.
- А Україні?
- Україні теж не постачає, але Українські бійці її дуже хвалять.
- То Ви постачаєте Україні зброю?
- Ні.
- А як тоді таке можливо?
- Що саме?
- Що в ЗСУ є Ізраільська зброя.
- Та хто ж тих Українців знає! В огородах накопали, мабудь. В них там багато зброї після Великої вітчизняної залишилось.
- В огородах? Нової зброї?
- Ну це ж Українці - в них що тільки в огородах не росте!
- А може це Ви поставили?
- Ні, Ізраіль не постачає. Але Українцям вона сильно допомагає.
- А звідки тоді вона в них?
- Ну десь накопали.
- В Ізраілі?
- Ні.
- А де тоді?
- Ну подумай, звідки в Україні Ізраільська зброя.
- Ну тільки з Ізраіля, більше нізвідки!
- Ні, Ізраіль не постачав.
- То шо - в городах накопали?
- Всі ж знають, яка в Україні родюча земля!
... ...............................
Через 9 років виявилось, що не тільки вони можуть бути такими хитро ви@ба#ими!
показати весь коментар
30.06.2023 22:12 Відповісти
я даже не слышал об этом - это как воскрешение...
показати весь коментар
30.06.2023 22:21 Відповісти
Антидронові рушниці - щонайменьше!

А ще подейкують, що дали елементі "Залізного купола", які роблять сповіщення населення про ракетну небезпеку - в Києві працюють.

Хоча взагалі не сильно афішують свою допомогу, тому дійсно мало хто чув.
показати весь коментар
30.06.2023 22:23 Відповісти
всё это на грани - накормить всех 4-мя хлебцами...\если это правда - я про помощь...\
показати весь коментар
30.06.2023 22:25 Відповісти
Ну так - це переважно нелетальні зброя. Але вона таки допомагає!

Зважаючи, що країна вже десятки років воює, і вся територія країни обстрілюється навіть саморобними ракетами з труб, набитих порохом, я розумію обережність євреїв.

Ще подивимось, де Меркаби спливуть!
показати весь коментар
30.06.2023 22:31 Відповісти
да всё ясно - что дело тёмное...\...
показати весь коментар
30.06.2023 22:56 Відповісти
Ізраільску зброю у війскторгі купили,не вірите? У путіна запитайте,він підтвердить!
показати весь коментар
30.06.2023 22:35 Відповісти
@Бавовна

Мда, призначити практично напередодні саміту НАТО головою АРМА тварину, яка публічно брала участь в фейковій руснявій кампанії з дискредитації сина Байдена - це повна срака, якщо хтось ще не зрозумів.
І ми після такого розраховуємо на ПДЧ чи формальне запрошення до НАТО?
показати весь коментар
30.06.2023 22:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=1852s

12:30 - а заступник директора ФБР, відповідаючи на питання конгресмена, не заперечує, що є записані розмови, і документи щодо 5млн хабаря

Мабуть офіційно бреше...
показати весь коментар
30.06.2023 22:29 Відповісти
5 мільйонів в якій валюті?
показати весь коментар
30.06.2023 22:31 Відповісти
якщо тяжко подивитись 50 секунд...

то сенатор, питає - чи є докумет секретним - Ні

Тоді опублікуйте, документ, де говориться що президент США отримав 5млн$, щоб громадяни США - змогли цей документ побачити.

Відповідь - Ні. Ми боїмося за життя джерела

Якщо це правда - то є маніпулятор...

Котрий весь час створює "червоні лінії"
показати весь коментар
30.06.2023 22:40 Відповісти
США не ручне кривосуддя Боневтіка. Там відкриють справу проти родича президента, якщо є підстави.
Про валюту я спитала не дарма.
США звинуватили Фірташа у хабарництві, яке він вчинив в Індії. Але тому, що хабар був даний в доларах США, то США можуть притягати його до відповідальності.
Тому де б не вчиняв подібний злочин син Байдена, правоохоронці США можуть і самі відкривати справу проти нього.
Справа відкрита?
показати весь коментар
30.06.2023 22:49 Відповісти
Французи діють чисто в пику США. Така в них забава.

Тим більше, що будь-які заяви без рішення Вашингтону до сраки.

А Вашингтону набридла брехня ЗЄ...
показати весь коментар
30.06.2023 22:12 Відповісти
Ну не ідіот? Про те, що Україна стане членом НАТО, сбуло вже сказано ще 15 років тому назад, на приснопам'ятному Бухарестському саміті НАТО!
показати весь коментар
30.06.2023 22:13 Відповісти
На саміті НАТО у Вільнюсі не можна говорити про терміни приєднання України до альянсу

"Заратустра не позволяет!" (с)
показати весь коментар
30.06.2023 22:14 Відповісти
Це вже який раз заявлять?
показати весь коментар
30.06.2023 22:15 Відповісти
притис французів путін "протестами" в Парижі?

Після цього зразу чути розумні голоси з Франції
показати весь коментар
30.06.2023 22:16 Відповісти
Сцикуни.
показати весь коментар
30.06.2023 22:17 Відповісти
Я думаю що європейці чітко ідетифікують Шапіто і народ України, який бореться з рашизмом. Це не одне і те ж саме.
показати весь коментар
30.06.2023 22:17 Відповісти
Про стане ми вже давно чуємо,тепер бажаємо почути,що вже стала!
показати весь коментар
30.06.2023 22:29 Відповісти
коли?
показати весь коментар
30.06.2023 22:33 Відповісти
15 років тому вже заявили, що двері НАТО відкриті для України замість того щоб почати переговори про вступ. Зараз те саме варто заявляти? І що це змінює якісно?
показати весь коментар
30.06.2023 22:42 Відповісти
"....будет заявлено, что Украина станет членом НАТО...."
Одни заявления и обещания....когда осел уже не верит в морковку ею нужно помотылять и привязать чуть поближе к морде....от така тактика....
показати весь коментар
30.06.2023 22:43 Відповісти
Тобто, двері мають бути не лише відчиненими, але й чимось підпертими

показати весь коментар
30.06.2023 22:48 Відповісти
На саміті НАТО у Вільнюсі не можна говорити про терміни приєднання України до альянсу, то не потрібна більше ніяка багаторічна НАТІВСЬКА 3,14ДЄЖ ПРО МАЙБУТНЄ , І ВІДКРИТІ ДВЕРІ НАТО.
показати весь коментар
30.06.2023 23:28 Відповісти
Так це ж вже було.
показати весь коментар
30.06.2023 23:39 Відповісти
Що заважає запросити Україну в члени НАТО зараз, як Швецію? Процедура ратифікацій всіма членами займе 1-2-3р. (Туреччина, Угорщина тощо), але процес буде запущено...
показати весь коментар
01.07.2023 00:09 Відповісти
 
 