У Сенаті Франції закликають заявити на саміті у Вільнюсі, що Україна стане членом НАТО
На саміті НАТО у Вільнюсі не можна говорити про терміни приєднання України до альянсу, але його хорошим результатом стала б чітка позиція, що Україна точно стане членом НАТО.
Про це в коментарі Guildhall заявив член Сенату Франції від Соціалістичної партії, представник комітету Сенату з оборони Франсуа Боно, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я переконаний, що і президент Макрон і французький уряд дуже чітко на сьогодні розуміють, що від Путіна, і від Росії чекати нема чого. І, так, вони схиляються хоча поки що і не до позиції Польщі та країн Балтії, які виступають за вступ України за прискореною процедурою, але рухаються у бік від нейтральної позиції (щодо приєднання України до НАТО – ред.). Вони розуміють, що Україна воює за західні цінності, воює за Європу", - заявив сенатор.
Сенатор зазначив, що при цьому деякі дипломати у Франції все ще вважають, що Франції необхідно зайняти нейтральну позицію, щоб не штовхнути Росію до обіймів Китаю.
"Я сподіваюся, що на саміті НАТО у Вільнюсі буде заявлено, що Україна стане членом НАТО. Так, сьогодні ми не можемо говорити про терміни, але я підтримую таку позицію. Адже коли ми бачимо агресивну політику Росії, зараз не в Європі, але по всьому світу, ми розуміємо, що ми маємо захистити себе зараз і зробити це разом з Україною. Допомогти вільному світу, не бути поваленому диктатурами, якою стала Росія", - сказав Боно.
"Я вважаю, що Франція прийде до цієї позиції, але ми бачимо, про що говорять США та інші гравці, дискусія триває", - підсумував сенатор.
Нагадуємо, Саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО) у столиці Литовської Республіки Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.
Будь ласка, зачекайте...
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- Ізраїль постачає зброю в Україну?
- Ні.
- А звідки тоді в ЗСУ ізраільська зброя?
- Не знаю. Десь взяли... мабудь в огородах накопали.
- Ізраїль постачає зброю нацистам?
- Ні, росії Ізраіль не постачає зброю.
- А Україні?
- Україні теж не постачає, але Українські бійці її дуже хвалять.
- То Ви постачаєте Україні зброю?
- Ні.
- А як тоді таке можливо?
- Що саме?
- Що в ЗСУ є Ізраільська зброя.
- Та хто ж тих Українців знає! В огородах накопали, мабудь. В них там багато зброї після Великої вітчизняної залишилось.
- В огородах? Нової зброї?
- Ну це ж Українці - в них що тільки в огородах не росте!
- А може це Ви поставили?
- Ні, Ізраіль не постачає. Але Українцям вона сильно допомагає.
- А звідки тоді вона в них?
- Ну десь накопали.
- В Ізраілі?
- Ні.
- А де тоді?
- Ну подумай, звідки в Україні Ізраільська зброя.
- Ну тільки з Ізраіля, більше нізвідки!
- Ні, Ізраіль не постачав.
- То шо - в городах накопали?
- Всі ж знають, яка в Україні родюча земля!
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Через 9 років виявилось, що не тільки вони можуть бути такими хитро ви@ба#ими!
А ще подейкують, що дали елементі "Залізного купола", які роблять сповіщення населення про ракетну небезпеку - в Києві працюють.
Хоча взагалі не сильно афішують свою допомогу, тому дійсно мало хто чув.
Зважаючи, що країна вже десятки років воює, і вся територія країни обстрілюється навіть саморобними ракетами з труб, набитих порохом, я розумію обережність євреїв.
Ще подивимось, де Меркаби спливуть!
Мда, призначити практично напередодні саміту НАТО головою АРМА тварину, яка публічно брала участь в фейковій руснявій кампанії з дискредитації сина Байдена - це повна срака, якщо хтось ще не зрозумів.
І ми після такого розраховуємо на ПДЧ чи формальне запрошення до НАТО?
12:30 - а заступник директора ФБР, відповідаючи на питання конгресмена, не заперечує, що є записані розмови, і документи щодо 5млн хабаря
Мабуть офіційно бреше...
то сенатор, питає - чи є докумет секретним - Ні
Тоді опублікуйте, документ, де говориться що президент США отримав 5млн$, щоб громадяни США - змогли цей документ побачити.
Відповідь - Ні. Ми боїмося за життя джерела
Якщо це правда - то є маніпулятор...
Котрий весь час створює "червоні лінії"
Про валюту я спитала не дарма.
США звинуватили Фірташа у хабарництві, яке він вчинив в Індії. Але тому, що хабар був даний в доларах США, то США можуть притягати його до відповідальності.
Тому де б не вчиняв подібний злочин син Байдена, правоохоронці США можуть і самі відкривати справу проти нього.
Справа відкрита?
Тим більше, що будь-які заяви без рішення Вашингтону до сраки.
А Вашингтону набридла брехня ЗЄ...
"Заратустра не позволяет!" (с)
Після цього зразу чути розумні голоси з Франції
Одни заявления и обещания....когда осел уже не верит в морковку ею нужно помотылять и привязать чуть поближе к морде....от така тактика....