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Попереджаємо українців про затори на кордоні з Румунією, - Держприкордонслужба

кордон

Прикордонники попередили громадян, які перетинають кордон з Румунією, про затримку та затори у пунктах пропуску.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Держприкордонслужби.

Як розповіли у відомстві, з початком літнього сезону у пунктах пропусків значно збільшився потік людей.

Якщо протягом травня у середньому за добу через пункт пропуску "Порубне" слідували близько 40 автобусів, то у червні ця цифра зросла до майже 100 одиниць за добу. З урахуванням цього, прикордонники залучили додаткові сили і засоби для пришвидшення оформлення.

Через це на кордоні з Румунією цілодобово функціонує ще один міжнародний пункт пропуску - "Красноїльськ". Він розташований на відстані близько 60 кілометрів від Чернівців і призначений для пропуску автомобільного транспорту, в тому числі пасажирських автобусів.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6126) затори (100) Румунія (1188) пункт пропуску (808)


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та нічого за бабло і депутатам затори не лякають
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30.06.2023 22:28 Відповісти
Сидіть дома! Чого його туди сюди через кордон шморгать?
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30.06.2023 22:38 Відповісти
То депутати їдуть в куршавель за гуманітркою.
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30.06.2023 22:45 Відповісти
Нарешті привезуть бронніки від луі віттон.
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01.07.2023 09:38 Відповісти
Румунський кордон через Тису на ділянці від Ділового до Тячева відкритий і без заторів
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01.07.2023 02:48 Відповісти
 
 