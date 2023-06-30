Попереджаємо українців про затори на кордоні з Румунією, - Держприкордонслужба
Прикордонники попередили громадян, які перетинають кордон з Румунією, про затримку та затори у пунктах пропуску.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Держприкордонслужби.
Як розповіли у відомстві, з початком літнього сезону у пунктах пропусків значно збільшився потік людей.
Якщо протягом травня у середньому за добу через пункт пропуску "Порубне" слідували близько 40 автобусів, то у червні ця цифра зросла до майже 100 одиниць за добу. З урахуванням цього, прикордонники залучили додаткові сили і засоби для пришвидшення оформлення.
Через це на кордоні з Румунією цілодобово функціонує ще один міжнародний пункт пропуску - "Красноїльськ". Він розташований на відстані близько 60 кілометрів від Чернівців і призначений для пропуску автомобільного транспорту, в тому числі пасажирських автобусів.
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