Сам факт теракту росіян на Запорізькій АЕС вважатиметься застосуванням ядерної зброї, - Данілов
Цивілізовані країни сприйматимуть сам факт теракту російських окупантів на Запорізькій АЕС як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив у ефірі Радіо Свобода.
"Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об’єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже ретельно спостерігати - якщо не дай Боже це станеться - яка буде реакція світу на ці події", - сказав Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що, реакція світу на підрив Каховської ГЕС "не відповідала тій терористичній атаці, якої зазнала Україна".
За його словами, Україна зараз робить "все можливе і неможливе", щоб цього теракту не сталося, проте атомна станція зараз перебуває "в руках терористів".
Данілов також припустив, що дехто з західних партнерів зараз пояснює Росії, що цього не варто робити, тому що наслідки будуть "абсолютно катастрофічними для РФ".
Коментуючи вірогідність теракту росіян на ЗАЕС, він зазначив, що зараз складно сказати, оскільки "ці люди не є передбачуваними, вони діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти".
Секретар РНБО додав, що після інформації про ймовірний теракт в Україні провели "велике навчання" і була "ще одна підготовка".
"У нас є наші протоколи, наші плани, в який спосіб ми маємо діяти. Зараз відбулося велике навчання, ще відбулася одна підготовка, якщо станеться цей терористичний акт з боку Російської Федерації", - розповів Данілов.
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А якщо чекати реакції світу, то можна і не дочекатись.
НАТО вже детально ознайомило *****, що буде у разі застосування зброї масового ураження. Підрив ЗАЕС - це саме такий випадок.
«….Тому будемо дуже ретельно спостерігати - якщо не дай Боже це станеться - яка буде реакція світу на ці події» Джерело:
"У нас є наші протоколи, наші плани, в який спосіб ми маємо діяти." Джерело:
А "цивілізовані країни" знають про "наші протоколи"? Може є якісь узгоджені протоколи?
Ой! Про що це я? То ж треба було працювати з "цивілізованими країнами", щоб донести "наші протоколи", а не піаритись для лайків та рейтингів
Зборисько піарщиків, які навіть не розуміють, що в гонитві за лайками та рейтингом вони, в одному виступі (чи, навіть, реченні), можуть суперечити самі собі. Але коли це на хайпі, то піпл схаває...
З країнами, що мають ядерний підводний флот і потрібні засоби ураження.
******* неядерні ракети і бомби мають руйнівну силу, що не поступається ядерній зброї.
Але ******* конвенційна зброя вирішує ті самі проблеми, що і тактична ядерна,
але без забруднення.
Усі закони фізики на місці - треба тільки вправно їх застосовувати.
P.S. У мене рідня в Запоріжжі , були дістали аж до Німеччини , отримали там документи біженців , а тепер знову у Запоріжжі сидять , і дитина з ними , як їх превентивно заставити евакуюватися ? ((
Естонією, Латвією, Литвою та іншими країнами, які зразу відчують наслідки на собі.