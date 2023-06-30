Сам факт теракту росіян на Запорізькій АЕС вважатиметься застосуванням ядерної зброї, - Данілов

Цивілізовані країни сприйматимуть сам факт теракту російських окупантів на Запорізькій АЕС як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив у ефірі Радіо Свобода.

"Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об’єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже ретельно спостерігати - якщо не дай Боже це станеться - яка буде реакція світу на ці події", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що, реакція світу на підрив Каховської ГЕС "не відповідала тій терористичній атаці, якої зазнала Україна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ все підготувала для теракту на ЗАЕС. Підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, - Буданов

За його словами, Україна зараз робить "все можливе і неможливе", щоб цього теракту не сталося, проте атомна станція зараз перебуває "в руках терористів".

Данілов також припустив, що дехто з західних партнерів зараз пояснює Росії, що цього не варто робити, тому що наслідки будуть "абсолютно катастрофічними для РФ".

Коментуючи вірогідність теракту росіян на ЗАЕС, він зазначив, що зараз складно сказати, оскільки "ці люди не є передбачуваними, вони діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС. Персоналу наказано в разі аварії звинувачувати Україну, - ГУР

Секретар РНБО додав, що після інформації про ймовірний теракт в Україні провели "велике навчання" і була "ще одна підготовка".



"У нас є наші протоколи, наші плани, в який спосіб ми маємо діяти. Зараз відбулося велике навчання, ще відбулася одна підготовка, якщо станеться цей терористичний акт з боку Російської Федерації", - розповів Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі теракту на ЗАЕС працюватимуть системи сповіщення населення, – Ляшко