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Сам факт теракту росіян на Запорізькій АЕС вважатиметься застосуванням ядерної зброї, - Данілов

данілов

Цивілізовані країни сприйматимуть сам факт теракту російських окупантів на Запорізькій АЕС як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив у ефірі Радіо Свобода.

"Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об’єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже ретельно спостерігати - якщо не дай Боже це станеться - яка буде реакція світу на ці події", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що, реакція світу на підрив Каховської ГЕС "не відповідала тій терористичній атаці, якої зазнала Україна".

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За його словами, Україна зараз робить "все можливе і неможливе", щоб цього теракту не сталося, проте атомна станція зараз перебуває "в руках терористів".

Данілов також припустив, що дехто з західних партнерів зараз пояснює Росії, що цього не варто робити, тому що наслідки будуть "абсолютно катастрофічними для РФ".

Коментуючи вірогідність теракту росіян на ЗАЕС, він зазначив, що зараз складно сказати, оскільки "ці люди не є передбачуваними, вони діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти".

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Секретар РНБО додав, що після інформації про ймовірний теракт в Україні провели "велике навчання" і була "ще одна підготовка".

"У нас є наші протоколи, наші плани, в який спосіб ми маємо діяти. Зараз відбулося велике навчання, ще відбулася одна підготовка, якщо станеться цей терористичний акт з боку Російської Федерації", - розповів Данілов.

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Автор: 

Данілов Олексій (1259) ядерна безпека (568) Запорізька АЕС (1424)


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Топ коментарі
+8
Всім в ЄС пох на ЗАЕС, потрібно самим все вирішувати, на крайній випадок заплатити російським командирам щоб вони не допустили теракту і передали нам ЗАЕС без ушкоджень.
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30.06.2023 23:05
+8
Все зельоноє шобло тільки й роблять, що язиками плещуть. Ще одні тіктокери.
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30.06.2023 23:07
+8
Каховку проковтнули, ЗАЕС теж проковтнуть! Тож разраховувати тільки на себе! Нах всіх ціх Римськіх пап, Африканських мам, Угорських гермафродітов! Робити тільки те, що потрібно нам!
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30.06.2023 23:12
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Путін повен зарубати собі на носі: аварія на ЗАЕС означає знищення Уренгойських родовищ.
А якщо чекати реакції світу, то можна і не дочекатись.
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30.06.2023 23:03 Відповісти
Чим знищувати плануєш ? (( Не потрібно уподоблюватися Данілову у якого голова не знає що рот каже ((
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30.06.2023 23:31 Відповісти
Бойовими комарами, запущеними з човна "Запоріжжя".
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01.07.2023 00:49 Відповісти
Не тільки виділяй текст , а іще все великими літерами пиши , так страшніше буде , кацапи самі себе в Уренгої з переляку підірвуть як такий комент побачать (( Давай іще напиши про ямальський хрест , давно тут про нього не писали ((
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01.07.2023 00:58 Відповісти
Ким? Чим? З якими наслідками? Не слід видавати бажане за дійсне
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30.06.2023 23:03 Відповісти
Натівськими неядерними ракетами достатньої потужності.
НАТО вже детально ознайомило *****, що буде у разі застосування зброї масового ураження. Підрив ЗАЕС - це саме такий випадок.
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30.06.2023 23:23 Відповісти
Хто із НАТО заявив офіційно що "це саме той випадок " ? Хотілося б почитати , а то коментарі що підрив Каховської ГЕС це трішки гірше аніж застосування тактичної ядерної зброї , на НАТО чомусь не подіяли ....
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30.06.2023 23:36 Відповісти
Самі пустили рашистів на ЗАЕС, а тепер "будемо дуже ретельно спостерігати - якщо не дай Боже це станеться - яка буде реакція світу на ці події"...
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30.06.2023 23:04 Відповісти
Пане Миколо , чому ЗАЕС не захищали до останнього подиху ? Були важливі справи у Словаччині ? ((
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30.06.2023 23:38 Відповісти
Він зачищав «Бровичку»
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30.06.2023 23:46 Відповісти
Ким буде вважатися? Чи ви знову будете мовчати поки не піде "невсетакоднозначне" "цевигідноукраїні" лайноаналітика у світовій пресі?
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30.06.2023 23:05 Відповісти
Всім в ЄС пох на ЗАЕС, потрібно самим все вирішувати, на крайній випадок заплатити російським командирам щоб вони не допустили теракту і передали нам ЗАЕС без ушкоджень.
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30.06.2023 23:05 Відповісти
Сприймуть і що? Помножать занепокоєння на десять?
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30.06.2023 23:05 Відповісти
Тобто ви не маєте узгодженого плану дій з «заходом» щодо наслідків для кацапів через можливі «варіанти на ЗАЕС? З яких причин, не хочеш розповісти?
«….Тому будемо дуже ретельно спостерігати - якщо не дай Боже це станеться - яка буде реакція світу на ці події» Джерело:
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30.06.2023 23:05 Відповісти
Вельмиповажні керівники держави, ви уху їли! Ви і далі вважаєте народ за лошків? Нічого розумнішого ніж перебити тему анонсованого вами ж великого контрнаступу на лякалки про ЗАЕС ви не придумали! Квартал триває блдь!
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30.06.2023 23:05 Відповісти
Америка каже, що ****** ЗАЕС приведе до знищення ватажкiв раша мiлiтарi: https://www.c-span.org/video/?528936-1/senators-graham-blumenthal-news-conference-russian-nuclear-threats&fbclid=***********************-gTu2rfjmMHaG8gYjp0NcLuoGkB2N3pvHYTlMM Senators Graham and Blumenthal News Conference on Russian Nuclear Threats | C-SPAN.org
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30.06.2023 23:06 Відповісти
Если бы это была правда, а по сути Дед Байден ест манную кашу и боится ПЕРДНУТЬ в сторону *****.
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30.06.2023 23:36 Відповісти
Все зельоноє шобло тільки й роблять, що язиками плещуть. Ще одні тіктокери.
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30.06.2023 23:07 Відповісти
Каховку проковтнули, ЗАЕС теж проковтнуть! Тож разраховувати тільки на себе! Нах всіх ціх Римськіх пап, Африканських мам, Угорських гермафродітов! Робити тільки те, що потрібно нам!
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30.06.2023 23:12 Відповісти
Ізраїльтян теж часто обмежували у зброї і закликали миритися з арабами. Навіть американські політики. А вони робили все для перемоги і роблять. Дай Боже щоб Україна перейняла цей спосіб мислення: країна в нас одна, не потурбуємося про неї ми - ніхто не потурбується.
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30.06.2023 23:16 Відповісти
Згодна, бо якби їм було не пох, то вжили б заходів одразу після мінування
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30.06.2023 23:22 Відповісти
"Сам факт (...) буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення." Джерело:

"У нас є наші протоколи, наші плани, в який спосіб ми маємо діяти." Джерело:

А "цивілізовані країни" знають про "наші протоколи"? Може є якісь узгоджені протоколи?
Ой! Про що це я? То ж треба було працювати з "цивілізованими країнами", щоб донести "наші протоколи", а не піаритись для лайків та рейтингів

Зборисько піарщиків, які навіть не розуміють, що в гонитві за лайками та рейтингом вони, в одному виступі (чи, навіть, реченні), можуть суперечити самі собі. Але коли це на хайпі, то піпл схаває...
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30.06.2023 23:14 Відповісти
Населенню краще розкажіть як себе вести, роздайте дозиметри і навчіть як з ними поводитися, дайте рекомендації куди їм їхати чи йти і що робити у випадку теракту.
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30.06.2023 23:18 Відповісти
Розповідають , прокинулися нарешті (( Але тепер це виглядає дійсно як спроба цією темою прикрити якийсь черговий свій про@б ((
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30.06.2023 23:41 Відповісти
Згідно пункту 4 Будапештського меморандуму підписанти в разі застосування до України ядерної зброї, або погрожуванням її застосування, повинні озботитись і звернутись в ООН щоб там теж озаботились і висловили свою озабоченість.
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30.06.2023 23:20 Відповісти
Да, ******* Кучма подписал бумажку - интересно он этой бумажкой сразу после подписания подтерся ???
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30.06.2023 23:34 Відповісти
Взагалі-то правильно писати "стурбованість"
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01.07.2023 00:16 Відповісти
Так колоритніше.
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01.07.2023 00:18 Відповісти
Значить, потрібні наші прямі договори про те, яка повинна бути реакція на підрив ЗАЕС.
З країнами, що мають ядерний підводний флот і потрібні засоби ураження.
******* неядерні ракети і бомби мають руйнівну силу, що не поступається ядерній зброї.
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30.06.2023 23:30 Відповісти
Це які там неядерні по потужності як ядрьоні ?(( кілотонна як міра величини вибуху і означає що це тисяча тонн вибухівки , це у рембо стріла з лука танк на шматки розриває , а у житті закони фізики не відміняли.
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30.06.2023 23:44 Відповісти
Я ніде не писав, тротил має ту ж руйнівну силу, що і розщеплене уранове ядро
Але ******* конвенційна зброя вирішує ті самі проблеми, що і тактична ядерна,
але без забруднення.
Усі закони фізики на місці - треба тільки вправно їх застосовувати.
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01.07.2023 00:46 Відповісти
Ніде не писав ? А оце що : "******* неядерні ракети і бомби мають руйнівну силу, що не поступається ядерній зброї. " ? (( Це про фізику чи проблеми ? І вишня на торт - укласти угоди з країнами що мають ядерний підводний флот (( Потужно ! Черга стоїть із бажаючих "вписатися" за нас ядеркою (( .
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01.07.2023 00:53 Відповісти
Ти просто не в матеріалі.
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01.07.2023 01:06 Відповісти
Ну куди мені за такими суперменами .....
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01.07.2023 01:13 Відповісти
Зашибісь. Вони не готують, а значить і не збираються при загрозі теракту превентивно евакуювати хоча б дітей з найближчої до ЗАЕС зони, а готуються спостерігати за реакцією світу. Попкорном з гуманітарки вже запаслись? Квартал 95, Розсміши коміка, Дизель шоу вже нє то, не той маштаб і оскому набило, а от спостерігати за реакцією світу це вже солідно, шоу для справжніх державних мужів.
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30.06.2023 23:38 Відповісти
Тут ви трішки не праві - у зоні ураження вже оповіщення проведено , доведено до населення порядок дій у разі чого .
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30.06.2023 23:46 Відповісти
Оповіщення врятує від радіаційного зараження? Я написав про превентивні кроки, які необхідно робити вже навіть якщо це дорого, бо реагування на подію в даному випадку не за які гроші не виправить катастрофічні наслідки. Нехай краще це буде перестраховка, але це 100-відсоткова гарантія збереження здоров'я і життів. Ці антипанікери вже не евакуювали людей знаючи про вторгнення і ми знаємо далеко не всі страшні наслідки неевакуації, особливо це стосується дітей. До речі своїх дітей вони вивезли не чекаючи реакції світу і власного народу.
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01.07.2023 00:16 Відповісти
Превентивно це як у вашому розумінні , примусово ? (( Хто бажав , звідти вже рік як виїхав , коли людина відмовляється виїздити - пропонуєте примусово дітей відбирати ? ((
P.S. У мене рідня в Запоріжжі , були дістали аж до Німеччини , отримали там документи біженців , а тепер знову у Запоріжжі сидять , і дитина з ними , як їх превентивно заставити евакуюватися ? ((
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01.07.2023 00:31 Відповісти
Сам факт находження там військовий іншої країни не кажучи про вибухівку це вже теракт і вже воєнний злочин і злочин проти людства .За рік одні балачки що в нас що в світі.
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01.07.2023 00:04 Відповісти
Ким вважатиметься застосуванням ЯЗ? РНБО-блазнями? Стурбованими адміністраціями Байдена?
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01.07.2023 00:13 Відповісти
Ким вважатиметься?
Естонією, Латвією, Литвою та іншими країнами, які зразу відчують наслідки на собі.
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01.07.2023 00:34 Відповісти
Є розрахункова найнебезпечніша зона можливого радіаційнрго забруднення. Для ЧАЕС вона була визначена в 30 км, але там був вибух розжареного реактора. Запоріжжя від ЗАЕС десь за 40 км, але є міста і села в небезпечній близькості і є надзвичайно велика імовірність теракту. Людям потрібно це донести і евакуйовувати в першу чергу мам з малими дітьми. І так, якщо батьки дебіли, то примусово. В любій європейській країні за залишення дитини в небезпеці, її відберуть у батьків навіть без суду, бо вони дбають про генофонд своєї нації. Витрусити з Буковеля і околиць всіх мажорчиків, які ховаються там від воєнкомів і заселити туди евакуйованих. А отаке балабольство посадовців має одну мету - нічого не робити та, якщо станеться непоправне, зняти з себе відповідальність, типу ми в таке не вірили, але ж попереджали, а люди не реагували.
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01.07.2023 01:17 Відповісти
 
 