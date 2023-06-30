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Новини Боротьба з корупцією
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Зеленський підписав указ про рішення РНБО про посилення відповідальності за корупцію у судах

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Президент України Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо посилення кримінальної відповідальності за корупцію у сфері правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 23 червня 2023 року "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції в системі правосуддя" (додається)", - сказано у тексті указу.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За корупцію у сфері правосуддя пропонують посилити відповідальність - від 10 до 15 років з конфіскацією, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) корупція (4702) суд (11734)


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Топ коментарі
+20
Черговий пук в калюжу.. Саму відповідальність можна посилювати нескінченно, коли невідворотність покарання відсутня
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30.06.2023 23:20
+12
А слідкувати за цим буде Татаров. Ага.
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30.06.2023 23:17
+11
Невже більшість не розуміє, що це тупий галімий піар, не маючий жодного відношення до реальності?
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30.06.2023 23:25
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А слідкувати за цим буде Татаров. Ага.
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30.06.2023 23:17 Відповісти
ПОСИЛЕННЯ?!?!??! ХАХАХАХХАХАХА. ТОБТО ТЕПЕР БУДУТЬ НЕ ПРОСТО КРАСТИ А ТРОШКИ МЕНШЕ ПО БУДЕ ПОСИЛЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ?*?!?! КЛОУНАДА
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30.06.2023 23:18 Відповісти
Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост,
Я занимаю в ******* очень высокий пост.
Мимо меня протекает денег огромный поток,
И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток.

Есть у меня самолеты, яхты и острова,
И в жизни одна забота - Родину распродавать.
Навек обеспечены дети, пристроена вся родня,
Но есть один человек на свете, который пугает меня.

Когда в стране наступает очередной трындец,
Таких как я вызывает он в свой мрачный дворец,
И, крепко сжав ягодицы, мы слушаем строгую речь,
И ждем напряженно кого покарает сегодня Домоклов меч.

***** страшный, очень страшный, я его боюсь,
Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь.
Я вагонами ворую, как пчела тружусь,
И при этом все сильнее ***** боюсь!

Стараюсь на совещаньях сидеть я с таким лицом,
Как будто все эти годы был в церкви святым отцом.
Мой взгляд выражает смирение, я словно в раю херувим,
И правой рукой прикрываю на левой часы Вашерон Константин.

Когда на глаза случайно я попадаюсь ему,
Мне кажется, что детишек я больше не обниму,
Не буду бежать по пляжу за стайкой игривых путан,
Не выстрелю в глаз бармену за плохо помытый стакан.
Не буду пытать служанку, охотиться на тигрят,
Согласитесь, что жалко вдруг это все потерять.
Обидно на празднике жизни остаться вот так не у дел,
Неужто у нас в правовом государстве возможен такой беспредел?

***** страшный, очень страшный, я его боюсь,
В мой пентхаус трехэтажный заселилась грусть.
Я на яхте кокаином вывел слово ****,
Но и **** вдохнув всей грудью, ***** боюсь!

В испуганном состоянии живу уже много лет,
Я жду каждый день наказания, а наказания всё нет.
Я жду его в Куршавеле и на Мальдивах жду,
Я жду его в Средиземном море с яхты справляя нужду.

Охваченный диким страхом я весь погряз в грабеже,
Краду я с таким размахом, что даже стыдно уже.
Вот раньше я крал осторожно, а щас обнаглел совсем,
И не заметить уже невозможно моих двух-ходовых схем.

В стране объявлена, вроде, борьба с такими как я,
Но я еще на свободе, и здесь же мои друзья.
Где логика я не вижу, над этой загадкой бьюсь,
Ведь я же так всю ***** спи*жу, пока я его боюсь.

***** страшный, очень страшный,
Очень страшный, очень страшный,
***** страшный, ***** страшный,
Ну короче так как-то...
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30.06.2023 23:25 Відповісти
---
що це було ?
...
Хто вилив помиї зі своєї голови як з унітазу на простори інтернету ?
...
Ср..- пердів - з гори летів і ще хотів
....
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01.07.2023 00:30 Відповісти
Черговий пук в калюжу.. Саму відповідальність можна посилювати нескінченно, коли невідворотність покарання відсутня
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30.06.2023 23:20 Відповісти
Лохторат схаває.
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30.06.2023 23:50 Відповісти
Татаров пройде по судах і заборонить суддям брати хабарі без його дозволу.
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30.06.2023 23:23 Відповісти
Місцевих суддів повинна вибирати громада , щоб знали
кого вибрали.
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30.06.2023 23:23 Відповісти
Місцеві громади вже обрали якогось дурачка і тепер не знають що з ним робити.
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30.06.2023 23:26 Відповісти
Не питання - кожні два роки вибори судді. З можливістю виклику. з вимогою що кандидатсуддя мешкав останні 10років у громаді.
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30.06.2023 23:31 Відповісти
Це повинен прийняти парлямент, там сидить ЗЕ ко *****.
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30.06.2023 23:37 Відповісти
Четвертовать будут? Стрелять? Вешать? НЕТ???? Пугать будут... Как всегда. Стандартный пустой звук. Спасибо за заботу!
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30.06.2023 23:24 Відповісти
Невже більшість не розуміє, що це тупий галімий піар, не маючий жодного відношення до реальності?
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30.06.2023 23:25 Відповісти
Тепер доходи Татарова перевищать доходи арабських шейхів (від нафти), Гейтса і Маска разом узятих? А прокурвори, керівники ДБР та БЕБ пересядуть на ламборджині чи ролс-ройси?
Класні реформи! Тепер точно завтра будемо в ЄС і НАТО!
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30.06.2023 23:26 Відповісти
Через пару месяцев будет следующий указ об усилении усиления.
У зеленых бумага все стерпит...
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30.06.2023 23:30 Відповісти
посилення кримінальної відповідальності за корупцію у сфері правосуддя. "зелена куйня на вуха українського народу" .Засуньте собі "зелене" посилення в те місце на якому сидете в державних кріслах.дармоїди і грабіжники.
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30.06.2023 23:31 Відповісти
Напиши собі на лобі я дурачок і постав штемпсель.
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30.06.2023 23:33 Відповісти
десь посміхнувся чаус,,,),,,
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30.06.2023 23:34 Відповісти
Все кругом посилюють,підвищують,все дорожає,збільшується добре хоть зарплату не підвищують
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30.06.2023 23:34 Відповісти
Шах і мат корупції в судах. ЄС і НАТО відкривайте двері!
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30.06.2023 23:36 Відповісти
Тепер будуть брати не в судах, а в сусідніх харчевнях.
Чекаємо на указ про посилення відповідальності за корупцію в харчевнях)
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30.06.2023 23:42 Відповісти
Ни какой конкретики в этом постановлении нет. Зеленский не способен принимать решения. Балабол.
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30.06.2023 23:40 Відповісти
Ідея: ЗЄля, підпиши указ про вступ України до ЄС і НАТО, авось проканає. ********** і ********** і не треба навіть боротися з корупцією.
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30.06.2023 23:40 Відповісти
Все. На ранок ні одного судді корупціонера! В Китаі смертна кара, і то не зупиняє.
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30.06.2023 23:42 Відповісти
Зростуть тільки суми хабарів ...
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30.06.2023 23:48 Відповісти
єдине, що може вплинути на цей жах з судами - організувати верховний суд України за кордоном під наглядом міжнародної громадськості
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30.06.2023 23:49 Відповісти
майже те саме, що запросити варягів на княжіння, як наші предки, добре не скінчилося
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01.07.2023 01:31 Відповісти
вторгнення варягів закінчилось приєднанням нашого забитого народу до джерел світової культури.
П.С.
а навалу дикунів зі сходу не витримала не тільки держава Ярослава/Володимира , але раніше ще й держава Германаріха. А раніше держава трипільців. Тобто нам нема чого соромитись. Живемо в поганому місці..
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01.07.2023 07:26 Відповісти
Хорошо бы за любое преступление судей и судейских сотрудников было одно наказание: пожизненное заключени с конфискацией. Или расстрел.
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30.06.2023 23:54 Відповісти
Чи не здається шановному Панству, що це тільки справа часу коли СНБО винесе рішення про впроваджені в Україні спадкової монархії разом із численними зверненнями трудящих про заощадження коштів на утримання анархочної Верховної Ради?
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30.06.2023 23:59 Відповісти
Каждый день поступает информация: народные слуги закупили шлемы, барабаны, двери, а перед этим золотые яйца. И все это РАЗЫ дороже и ничего, если их взяли за жопу, они покаялись (для виду) на следующий день и ,,опять наша песня хороша, начинай сначала". При совке такого бл...ва не было. Взяли за бецики - иди на посадку!! Можно совок хаять(было за что, поэтому он и почил в бозе), можно превозносить - это дело каждого в отдельности. Но, наши демократы преподнесли нам всё так, что всё невыносимо плохо. В результате, как говорится, с водой выплеснули и ребенка (у нас не стало возможности получать бесплатное образование, причем хорошее), куда-то подевалось бесплатное медицинское обслуживание (говорили оно было плохим) сейчас оно такое же, только за деньги. Можно много чего сравнивать, но, что случилось, то случилось. Наступила эра торжества ДЕМОКРАТИИ. Вопрос где был мелкий пакостник - Янукович во времена совкового произвола? На Нарах! Где оказался Янукович во времена торжества демократии? Он стал, прости господи, президентом!! А, мы возмущаемся, что воруют!
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01.07.2023 13:56 Відповісти
Сцарь хороший,то бояре крадуть.Що таке його той указ?Є карний кодекс.Указ це пердь в воду,він ніякої юридичної сили немає.Популізм.Вован про вибори не забуває.
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01.07.2023 00:04 Відповісти
Зе решил судей налогом обложить.
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01.07.2023 00:04 Відповісти
перестали носити або кур'єр пацюкує
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01.07.2023 00:28 Відповісти
країну, влада якої не має впливу на своїх суддів, в ЄС не беруть
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01.07.2023 00:43 Відповісти
навпаки
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01.07.2023 01:32 Відповісти
зрада. а вот если бы папередник подписал, то пиримога.
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01.07.2023 02:58 Відповісти
в корне неверный подход...

Не відповідальність, а зарплату суддям підвищити треба....
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01.07.2023 06:50 Відповісти
А что не создали нацкомиссию и наглядову раду из надежных хлопчиков с зарплатами по миллиону,один данилка на все суды не успеет.
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01.07.2023 07:26 Відповісти
Ну-ну-ну-ну-ну-ну дуже не хочеться впроваджувати реформу судової системи......Залишається посилити те, що не посилюється
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01.07.2023 07:31 Відповісти
Не смешіть мене). Цей пшик, розрахований на Зелохторат. Це чмо черговий раз просто перднуло у калюжу і милується смердючими бульками що наробив. Чмо!
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01.07.2023 07:34 Відповісти
Це жарт?Да у нього корупціонери сидять поруч,за одним столом, на нарадах ...
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01.07.2023 08:19 Відповісти
Все судьи Ермака- Зе -Татарова. Очень смешно. Начнут наказывать своих??????
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01.07.2023 09:34 Відповісти
Нічого нового, треба передбачити смертну кару для корупціонерів-судей і припинити мораторій на її застосування, хоча б на час военногго стану, а кодекси - КПК і ЦПК нафіг скасуати як дебільні і прйняти нормальні хоча б на рівні срср, не кажучи про Европу. Зменшитти божевільні зарплати і пенсій цим опудалам в мантіях.
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01.07.2023 10:14 Відповісти
Порівняння

Закон про праздники

Ініціатор(и) законопроекту: Зеленський Володимир Олександрович

29.06.2023 Надано для ознайомлення

28.06.2023 Визначено Президентом як невідкладний

І тут

1. Звернутися до суб'єктів права законодавчої ініціативи щодо необхідності розгляду питання внесення таких змін до:

2. Рекомендувати Верховній Раді України прискорити прийняття проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосудд

3. Закликати Верховну Раду України прийняти проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України (реєстр. № 9322).

5. Розглянути і вирішити питання стосовно утворення в Україні суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій.

Тобто, якщо праздники - то невідкладно, і є текст закону

А тут, тільки заклики, рекомендації, які ВРУ може проігнорувати, або змінити

а 5 пункт, про новий суд - цікавий.

Виходить, що якщо судитись за інвестицію, то президент очікує, що даже 10-15 років вязниці не зупинить суд щоб ухвалити не правосудне рішення.

Тоді чому 10-15 років змусить виносити правосудні рішення в звичайний справах?
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01.07.2023 11:09 Відповісти
Хто буде виконувати та як?
В цілому закон дуже добрий.
Бо ця гілка влади давно втратила береги.
Живуть наче егіпетьскі фараони.
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01.07.2023 11:19 Відповісти
Имитация бурной деятельности....Власть защитила себя от ответственности путем внесения залога и улипетывания за бугор, если что....простому рабу впаяют срок без всякого залога....
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01.07.2023 11:23 Відповісти
 
 