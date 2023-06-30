Зеленський підписав указ про рішення РНБО про посилення відповідальності за корупцію у судах

Президент України Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо посилення кримінальної відповідальності за корупцію у сфері правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 23 червня 2023 року "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції в системі правосуддя" (додається)", - сказано у тексті указу.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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