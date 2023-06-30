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Зеленський підписав указ про рішення РНБО про посилення відповідальності за корупцію у судах
Президент України Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо посилення кримінальної відповідальності за корупцію у сфері правосуддя.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 23 червня 2023 року "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції в системі правосуддя" (додається)", - сказано у тексті указу.
Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Топ коментарі
+20 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар30.06.2023 23:20 Посилання
+12 Герхард
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+11 Pawlo Kit
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Я занимаю в ******* очень высокий пост.
Мимо меня протекает денег огромный поток,
И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток.
Есть у меня самолеты, яхты и острова,
И в жизни одна забота - Родину распродавать.
Навек обеспечены дети, пристроена вся родня,
Но есть один человек на свете, который пугает меня.
Когда в стране наступает очередной трындец,
Таких как я вызывает он в свой мрачный дворец,
И, крепко сжав ягодицы, мы слушаем строгую речь,
И ждем напряженно кого покарает сегодня Домоклов меч.
***** страшный, очень страшный, я его боюсь,
Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь.
Я вагонами ворую, как пчела тружусь,
И при этом все сильнее ***** боюсь!
Стараюсь на совещаньях сидеть я с таким лицом,
Как будто все эти годы был в церкви святым отцом.
Мой взгляд выражает смирение, я словно в раю херувим,
И правой рукой прикрываю на левой часы Вашерон Константин.
Когда на глаза случайно я попадаюсь ему,
Мне кажется, что детишек я больше не обниму,
Не буду бежать по пляжу за стайкой игривых путан,
Не выстрелю в глаз бармену за плохо помытый стакан.
Не буду пытать служанку, охотиться на тигрят,
Согласитесь, что жалко вдруг это все потерять.
Обидно на празднике жизни остаться вот так не у дел,
Неужто у нас в правовом государстве возможен такой беспредел?
***** страшный, очень страшный, я его боюсь,
В мой пентхаус трехэтажный заселилась грусть.
Я на яхте кокаином вывел слово ****,
Но и **** вдохнув всей грудью, ***** боюсь!
В испуганном состоянии живу уже много лет,
Я жду каждый день наказания, а наказания всё нет.
Я жду его в Куршавеле и на Мальдивах жду,
Я жду его в Средиземном море с яхты справляя нужду.
Охваченный диким страхом я весь погряз в грабеже,
Краду я с таким размахом, что даже стыдно уже.
Вот раньше я крал осторожно, а щас обнаглел совсем,
И не заметить уже невозможно моих двух-ходовых схем.
В стране объявлена, вроде, борьба с такими как я,
Но я еще на свободе, и здесь же мои друзья.
Где логика я не вижу, над этой загадкой бьюсь,
Ведь я же так всю ***** спи*жу, пока я его боюсь.
***** страшный, очень страшный,
Очень страшный, очень страшный,
***** страшный, ***** страшный,
Ну короче так как-то...
що це було ?
...
Хто вилив помиї зі своєї голови як з унітазу на простори інтернету ?
...
Ср..- пердів - з гори летів і ще хотів
....
кого вибрали.
Класні реформи! Тепер точно завтра будемо в ЄС і НАТО!
У зеленых бумага все стерпит...
Чекаємо на указ про посилення відповідальності за корупцію в харчевнях)
П.С.
а навалу дикунів зі сходу не витримала не тільки держава Ярослава/Володимира , але раніше ще й держава Германаріха. А раніше держава трипільців. Тобто нам нема чого соромитись. Живемо в поганому місці..
Не відповідальність, а зарплату суддям підвищити треба....
Закон про праздники
Ініціатор(и) законопроекту: Зеленський Володимир Олександрович
29.06.2023 Надано для ознайомлення
28.06.2023 Визначено Президентом як невідкладний
І тут
1. Звернутися до суб'єктів права законодавчої ініціативи щодо необхідності розгляду питання внесення таких змін до:
2. Рекомендувати Верховній Раді України прискорити прийняття проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосудд
3. Закликати Верховну Раду України прийняти проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України (реєстр. № 9322).
5. Розглянути і вирішити питання стосовно утворення в Україні суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій.
Тобто, якщо праздники - то невідкладно, і є текст закону
А тут, тільки заклики, рекомендації, які ВРУ може проігнорувати, або змінити
а 5 пункт, про новий суд - цікавий.
Виходить, що якщо судитись за інвестицію, то президент очікує, що даже 10-15 років вязниці не зупинить суд щоб ухвалити не правосудне рішення.
Тоді чому 10-15 років змусить виносити правосудні рішення в звичайний справах?
В цілому закон дуже добрий.
Бо ця гілка влади давно втратила береги.
Живуть наче егіпетьскі фараони.