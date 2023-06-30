ООН стурбована ситуацією щодо продовження зернової угоди: З 26 червня не було зареєстровано жодного нового корабля
Організація Об’єднаних Націй стурбована відсутністю реєстрації суден у Чорному морі у зв’язку із закінченням терміну "зернової угоди"
Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.ua.
ООН занепокоєна, що від 26 червня не було зареєстровано жодного нового корабля і закликала учасників угоди забезпечити продовження постачання продукції.
"Ми закликаємо сторони взяти на себе зобов'язання щодо продовження та ефективного виконання угоди без подальшої тяганини", — заявив представник генсека ООН Фархан Хак.
Раніше цього дня Росія заявила, що не бачить необхідності у продовженні зернової угоди.
Нагадаємо, на початку червня Росія відновила реєстрацію суден "зернового коридору", щоправда з порушеннями. Тоді стало відомо, що ООН допомогла РФ збільшити експорт продуктів харчування та добрив у межах домовленостей "зернової ініціативи". А нещодавно генсек ООН висловив стурбованість через те, що порт "Південний" виключили із угоди.
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Ізнов мастурбовані!
Ви там побережіть себе...
Пусть Африка переживает и к Ху@лу в гости ездит.
Основні райони зернових - Одещина, Миколаївщина,
Херсонщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Ну вийшли кремляді з домовленостей і шо? Висохло Чорне море? Кораблі перестали триматися на воді? Босфор став гірським кряжем? Наймогутніший у Чорному морі флот Туреччини раптом стане збіговиськом канонєрок і не зможе забезпечити безпеку судноплавства в нейтральних водах? ЩО ТРАПИТЬСЯ?
А трапиться лише те, що Ердоган та ООН підтвердять свою нікчемність та фінансову зацікавленість в "угоді" для збереження власного статусу. Про Україну чи країни Африки в цій ситуації - тільки слова, що ніяк не пов'язані з діями.
Ну, кроме **********, которая там имеет право на вето.