ООН стурбована ситуацією щодо продовження зернової угоди: З 26 червня не було зареєстровано жодного нового корабля

Організація Об’єднаних Націй стурбована відсутністю реєстрації суден у Чорному морі у зв’язку із закінченням терміну "зернової угоди"

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.ua.

ООН занепокоєна, що від 26 червня не було зареєстровано жодного нового корабля і закликала учасників угоди забезпечити продовження постачання продукції.

"Ми закликаємо сторони взяти на себе зобов'язання щодо продовження та ефективного виконання угоди без подальшої тяганини", — заявив представник генсека ООН Фархан Хак.

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Раніше цього дня Росія заявила, що не бачить необхідності у продовженні зернової угоди.

Нагадаємо, на початку червня Росія відновила реєстрацію суден "зернового коридору", щоправда з порушеннями. Тоді стало відомо, що ООН допомогла РФ збільшити експорт продуктів харчування та добрив у межах домовленостей "зернової ініціативи". А нещодавно генсек ООН висловив стурбованість через те, що порт "Південний" виключили із угоди.