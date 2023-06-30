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Новини
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ООН стурбована ситуацією щодо продовження зернової угоди: З 26 червня не було зареєстровано жодного нового корабля

зерно

Організація Об’єднаних Націй стурбована відсутністю реєстрації суден у Чорному морі у зв’язку із закінченням терміну "зернової угоди"

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.ua.

ООН занепокоєна, що від 26 червня не було зареєстровано жодного нового корабля і закликала учасників угоди забезпечити продовження постачання продукції.

"Ми закликаємо сторони взяти на себе зобов'язання щодо продовження та ефективного виконання угоди без подальшої тяганини", — заявив представник генсека ООН Фархан Хак.

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Раніше цього дня Росія заявила, що не бачить необхідності у продовженні зернової угоди.

Нагадаємо, на початку червня Росія відновила реєстрацію суден "зернового коридору", щоправда з порушеннями. Тоді стало відомо, що ООН допомогла РФ збільшити експорт продуктів харчування та добрив у межах домовленостей "зернової ініціативи". А нещодавно генсек ООН висловив стурбованість через те, що порт "Південний" виключили із угоди.

Автор: 

ООН (3372) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+10
Ось незабаром будете стурбовані і ЗАЕС.
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30.06.2023 23:28
+8
Як вже задовбала ця срана стурбованість
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30.06.2023 23:28
+7
А ЗАЕС ви не стурбовані, гамнООН? Вдавіться вже тим зерном і кров'ю харкайте, тварі мерзотні!
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30.06.2023 23:30
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Як вже задовбала ця срана стурбованість
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30.06.2023 23:28 Відповісти
йди в зсу
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30.06.2023 23:30 Відповісти
Ось незабаром будете стурбовані і ЗАЕС.
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30.06.2023 23:28 Відповісти
А більше нічим Об"єднання Онаністів не стурбоване?
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30.06.2023 23:30 Відповісти
А ЗАЕС ви не стурбовані, гамнООН? Вдавіться вже тим зерном і кров'ю харкайте, тварі мерзотні!
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30.06.2023 23:30 Відповісти
О!
Ізнов мастурбовані!
Ви там побережіть себе...
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30.06.2023 23:33 Відповісти
А представники Рашиздії в ООН теж стурбовані цим?
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30.06.2023 23:33 Відповісти
Стурбованці діряві.
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30.06.2023 23:33 Відповісти
Давно могли б підсобити і розваляти чорноморський піратський росфлот якщо хліб потрібен так сильно. Ніякої ядерної відповіді не було б. Росгопота бикує поки не отримає по лицю.
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30.06.2023 23:33 Відповісти
Аграрії організовують переробку, розвивають тваринництво, переходять на інші культури, які потребують менших витрат на логістику, звільнили склади, і триматимуть продукцію, чекатимуть нормальних цін. В тому році на них тисунли запаси на складах і новий врожай не було куди дівати. Тепер так не буде, вони не можуть собі дозволити ще один рік такий, зі збитками. Бо станутьбанкрутами і на наступний рік вже нічого не посіють тоді. І врожайнсть впаде в цьому році через погоду і недотримання технології, через обмежені ресурси. Так що, ООН, можете не чекати експорту в тій кількості, що до цього. Якщо полиовина буде, то радійте.
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30.06.2023 23:34 Відповісти
ЕС производит больше пшеницы чем Украина или Срацея.
Пусть Африка переживает и к Ху@лу в гости ездит.
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30.06.2023 23:34 Відповісти
після Каховки самим зерно потрібне - нехай вічно-голодні негри та інші раше-совкодрочери починають освоювати агро-культуру колонізаторів яких вони вигнали колись - арбайтен
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30.06.2023 23:35 Відповісти
А хто буде годувати українців, коли всі поля усіяни мінами.
Основні райони зернових - Одещина, Миколаївщина,
Херсонщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
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30.06.2023 23:37 Відповісти
А просто пропускати кораблі з українських портів (як то ви робите з кораблями з портів московії та окупованих українських портів) на думку не спадало? Нє?
Ну вийшли кремляді з домовленостей і шо? Висохло Чорне море? Кораблі перестали триматися на воді? Босфор став гірським кряжем? Наймогутніший у Чорному морі флот Туреччини раптом стане збіговиськом канонєрок і не зможе забезпечити безпеку судноплавства в нейтральних водах? ЩО ТРАПИТЬСЯ?

А трапиться лише те, що Ердоган та ООН підтвердять свою нікчемність та фінансову зацікавленість в "угоді" для збереження власного статусу. Про Україну чи країни Африки в цій ситуації - тільки слова, що ніяк не пов'язані з діями.
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30.06.2023 23:38 Відповісти
Скоро ООН будет сТУРБОвана толпами голодных негров.
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30.06.2023 23:42 Відповісти
Я вже починаю за ООН турбуватися. Чи вистачить їм рідненьким сил на "занепокоєння" щодо загрози втрати зерна внаслідок його радіоактивного зараження. МАГАТЕ та ООН - просто монстри в боротьбі з агресорами та терористами
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30.06.2023 23:43 Відповісти
Дайош африканський десант у Новоросійську!
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30.06.2023 23:45 Відповісти
Давно пора забыть за ту пшеницу курей ею кормить.А пенсионеров дешовой курятиной
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30.06.2023 23:50 Відповісти
Может кто-то сказать кому нужна эта ******** КОНТОРА под названием ООН???
Ну, кроме **********, которая там имеет право на вето.
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01.07.2023 00:01 Відповісти
а шо такое? бєдуїнам і берберам жерти нічого? то хай гуттеріш віддасть їм до гуманітарного рису нєбєнзю разом з російською дєлєгацією.
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01.07.2023 00:31 Відповісти
Hey, UN. Russia is not your legitimate member. Destroy the pirate ☠ Russian fleet and get your food.
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01.07.2023 01:02 Відповісти
Ничо, щас серил дихлофоса приедет и порешает вопрос.
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01.07.2023 02:28 Відповісти
А стурбованість яка? Велика, чи дуже велика?
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01.07.2023 03:11 Відповісти
ганд ООН ПНХ
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01.07.2023 07:15 Відповісти
ООН іде на х#й.
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01.07.2023 09:13 Відповісти
Иранци хочуть їстоньки? Нехай жеруть свої шахеди
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01.07.2023 10:43 Відповісти
 
 