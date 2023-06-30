Правозахисники та журналісти встановили особи майже 27 тисяч російських військових, ліквідованих в Україні

Правозахисний портал "Медіазона" та Російська служба BBC за підтримки волонтерів встановили імена 26 801 російського військовослужбовця, загиблого на війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт "Медіазони".

При цьому кількість підтверджених загиблих серед в'язнів перевищила п'ять тисяч. Журналісти також підтвердили загибель 2674 мобілізованих росіян. Зазначається, що загиблих серед мобілізованих уперше за весь час спостережень більше, ніж серед добровольців.

Окрім того, до 30 червня вдалося підтвердити ліквідацію понад 2250 офіцерів російської армії та інших силових структур. 263 з них – у званні від підполковника та вище.

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Також відомо про 176 випадків загибелі військових пілотів. У зв’язку з цим видання нагадує, що підготовка одного пілота фронтової авіації першого класу займає 7-8 років і коштує близько 3,4 млн доларів.

Найбільше загиблих - зі Свердловської області, Краснодарського краю, Челябінської області, Башкирії, Бурятії та Ростовської області.

Журналісти збирають інформацію про загиблих російських військових від початку бойових дій. До моніторингу потрапляють лише ті, чию смерть удалося встановити на підставі відкритих джерел. Дослідники підкреслюють, що реальна кількість загиблих може бути в рази вищою. Крім того, невідома кількість зниклих безвісти та полонених.

Як повідомлялося, за даними Генштабу ЗС України станом на ранок 30 червня ліквідовано 228 340 російських загарбників.

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