Україна сподівається на допомогу Іспанії, щоб отримати вплив у Латинській Америці, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розраховує, що під час головування Іспанії в Раді ЄC Україні вдасться отримати вплив у Латинській Америці.

Про це повідомляє агенція Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У п'ятницю, напередодні візиту прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, Володимир Зеленський заявив, що декілька неназваних країн заблокували запрошення, надіслане йому Санчесом, взяти участь у саміті ЄС-Латинська Америка у Брюсселі 17-18 липня.

"У нас є Формула миру, і Педро нас дуже підтримав. Він веде постійний діалог з Латинською Америкою, і вони до нього прислухаються, це факт. Але я відверто скажу, що деякі країни Латинської Америки блокують це рішення і це запрошення", - сказав Зеленський.

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"Я хочу, щоб вони не лише приєдналися до Формули миру, але й виступили проти війни", - додав він.

В інтерв’ю Зеленський також згадав про необхідність конкретного плану вступу України в НАТО.

Україна співпрацює із союзниками, щоб створити широку міжнародну підтримку плану миру без територіальних компромісів.

Українські та західні офіційні особи прагнуть згуртувати широку коаліцію – включаючи великі країни, які вирішили не надавати Україні військову допомогу чи не впроваджувати санкції проти РФ – для посилення дипломатичного тиску на Москву.