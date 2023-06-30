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Україна сподівається на допомогу Іспанії, щоб отримати вплив у Латинській Америці, - Зеленський

санчес,зеленський

Президент Володимир Зеленський розраховує, що під час головування Іспанії в Раді ЄC Україні вдасться отримати вплив у Латинській Америці.

Про це повідомляє агенція Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У п'ятницю, напередодні візиту прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, Володимир Зеленський заявив, що декілька неназваних країн заблокували запрошення, надіслане йому Санчесом, взяти участь у саміті ЄС-Латинська Америка у Брюсселі 17-18 липня.

"У нас є Формула миру, і Педро нас дуже підтримав. Він веде постійний діалог з Латинською Америкою, і вони до нього прислухаються, це факт. Але я відверто скажу, що деякі країни Латинської Америки блокують це рішення і це запрошення", - сказав Зеленський.

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"Я хочу, щоб вони не лише приєдналися до Формули миру, але й виступили проти війни", - додав він.

В інтерв’ю Зеленський також згадав про необхідність конкретного плану вступу України в НАТО.

Україна співпрацює із союзниками, щоб створити широку міжнародну підтримку плану миру без територіальних компромісів.

Українські та західні офіційні особи прагнуть згуртувати широку коаліцію – включаючи великі країни, які вирішили не надавати Україні військову допомогу чи не впроваджувати санкції проти РФ – для посилення дипломатичного тиску на Москву.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Іспанія (928) Латинська Америка (27)


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Топ коментарі
+4
Мабуть дуже зрадів, що не треба ще й туди їхать. У Вільнюс, на самміт НАТО, воно не хоче.

Але ж яка потужна робота нашого МЗС у Латинській та Південній Америці! Країну, що обороняється проти нападу, не хочуть бачити! Може послицю з Болгарії туди заслать і все вирішиться за "декілька" днів "масажу"?
Ой, нє! У нас же є відсторонений одеський воєнком, у якого вілла в Іспанії! Ось і посол є!

І знову рубрика "цікаво":

Цікаво: а Зеленський знає, що відповідно до Конституції України, він відповідає ще й за дипломатію? Питання, звісно, риторичне, бо у всіх сферах відповідальності Президента (гарантія прав і свобод відповідно до Конституції, оборона та безпека, територіальна цілісність) повний провал. Чому ж в дипломатії має бути інакше?

Але ж які рейтинги малюють цьому порожньому місцю (за сумістництвом - диктору лєрьмака)!
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01.07.2023 00:14
+4
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01.07.2023 00:23
+2
А конємордий оптом кокс скупляв і чумайданами, як дипломатичну пошту, вивозив. Надійний бізнеспартнер як не як, не те що поц, який декілька дорожок винюхав.
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01.07.2023 00:43
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Угу, конкістадори вже виїжджають.
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30.06.2023 23:57 Відповісти
Південна Америка дуже часто наярювала на СРСР, бо він їм гроші і блага в обмін на комунізм давав, якщо я правильно пам'ятаю. Зараз вони за звичкою на Росію дивляться як їх діди і батьки дивилися на СРСР. Там багато скуплених Росією політичних еліт думаю .
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01.07.2023 00:01 Відповісти
гроші то таке, одні ображені на США інші на Бритів.
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01.07.2023 00:04 Відповісти
А конємордий оптом кокс скупляв і чумайданами, як дипломатичну пошту, вивозив. Надійний бізнеспартнер як не як, не те що поц, який декілька дорожок винюхав.
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01.07.2023 00:43 Відповісти
що за дЕскремінація, португальці з анлосаксами можуть образитись.
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01.07.2023 00:02 Відповісти
Мабуть дуже зрадів, що не треба ще й туди їхать. У Вільнюс, на самміт НАТО, воно не хоче.

Але ж яка потужна робота нашого МЗС у Латинській та Південній Америці! Країну, що обороняється проти нападу, не хочуть бачити! Може послицю з Болгарії туди заслать і все вирішиться за "декілька" днів "масажу"?
Ой, нє! У нас же є відсторонений одеський воєнком, у якого вілла в Іспанії! Ось і посол є!

І знову рубрика "цікаво":

Цікаво: а Зеленський знає, що відповідно до Конституції України, він відповідає ще й за дипломатію? Питання, звісно, риторичне, бо у всіх сферах відповідальності Президента (гарантія прав і свобод відповідно до Конституції, оборона та безпека, територіальна цілісність) повний провал. Чому ж в дипломатії має бути інакше?

Але ж які рейтинги малюють цьому порожньому місцю (за сумістництвом - диктору лєрьмака)!
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01.07.2023 00:14 Відповісти
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01.07.2023 00:23 Відповісти
Вова вирішив укріпить через Іспанію "кокаїнову доріжку"?
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01.07.2023 04:59 Відповісти
Менше красти треба. В Перу 2 екс-президента у в'язниці сидять за корупцію. А ще один застрелився коли його арештовували.
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01.07.2023 07:50 Відповісти
Просто в Південній Америці не ******* показову дипломатію, і говорять не як дипломати, а напряму, що з тупим зеленим дебілом розмовляти не будуть.
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01.07.2023 12:44 Відповісти
 
 