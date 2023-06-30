Україна сподівається на допомогу Іспанії, щоб отримати вплив у Латинській Америці, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розраховує, що під час головування Іспанії в Раді ЄC Україні вдасться отримати вплив у Латинській Америці.
Про це повідомляє агенція Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
У п'ятницю, напередодні візиту прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, Володимир Зеленський заявив, що декілька неназваних країн заблокували запрошення, надіслане йому Санчесом, взяти участь у саміті ЄС-Латинська Америка у Брюсселі 17-18 липня.
"У нас є Формула миру, і Педро нас дуже підтримав. Він веде постійний діалог з Латинською Америкою, і вони до нього прислухаються, це факт. Але я відверто скажу, що деякі країни Латинської Америки блокують це рішення і це запрошення", - сказав Зеленський.
"Я хочу, щоб вони не лише приєдналися до Формули миру, але й виступили проти війни", - додав він.
В інтерв’ю Зеленський також згадав про необхідність конкретного плану вступу України в НАТО.
Україна співпрацює із союзниками, щоб створити широку міжнародну підтримку плану миру без територіальних компромісів.
Українські та західні офіційні особи прагнуть згуртувати широку коаліцію – включаючи великі країни, які вирішили не надавати Україні військову допомогу чи не впроваджувати санкції проти РФ – для посилення дипломатичного тиску на Москву.
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Але ж яка потужна робота нашого МЗС у Латинській та Південній Америці! Країну, що обороняється проти нападу, не хочуть бачити! Може послицю з Болгарії туди заслать і все вирішиться за "декілька" днів "масажу"?
Ой, нє! У нас же є відсторонений одеський воєнком, у якого вілла в Іспанії! Ось і посол є!
І знову рубрика "цікаво":
Цікаво: а Зеленський знає, що відповідно до Конституції України, він відповідає ще й за дипломатію? Питання, звісно, риторичне, бо у всіх сферах відповідальності Президента (гарантія прав і свобод відповідно до Конституції, оборона та безпека, територіальна цілісність) повний провал. Чому ж в дипломатії має бути інакше?
Але ж які рейтинги малюють цьому порожньому місцю (за сумістництвом - диктору лєрьмака)!