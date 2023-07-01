Протягом 30 червня росіяни 14 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 94 вибухи, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Есманська, Юнаківська, Новослобідська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Путивльська, Зноб-Новгородська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Білопільська громада: був обстріл з АГС (15 вибухів).

Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи).

Новослобідська громада: ворог вдарив з артилерії по території громади (2 вибухи) та мінометів (3 вибухи).

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Миропільська громада: здійснено мінометний обстріл ( 16 вибухів).

Хотінська громада: був танковий обстріл ( 7 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав порання неповнолітній юнак (2006 р.н.). Йому надано медичну допомогу без госпіталізації. Також пошкоджено складське приміщення агрофірми.

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл ( 1 вибух).

Путивльська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух), АГС (20 вибухів) та РСЗВ Град ( 20 вибухів ).

Зноб-Новгородська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади".

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