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Ми не можемо втратити підтримку США, - Зеленський про вибори в Америці

зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Сполучені Штати, не дивлячись на результати виборів 2024 року в Америці, й надалі підтримуватимуть Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав в інтерв'ю іспанським ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTVE.

США з початку повномасштабного вторгнення Росії потужно підтримують Україну. Про важливість допомогти нам у боротьбі з російським загарбником заявляють як демократи, так і республіканці.

"Є питання, на які ми маємо різні точки зору, але в будь-якому випадку Байден підтримує, і Конгрес, і обидві партії підтримують нас. Ми не можемо втратити підтримку Сполучених Штатів", - сказав український президент.

Зеленський зазначив, що хто б не був обраний народом США, важливо не втратити підтримку цих двох партій, адже Сполучені Штати є лідером у сфері озброєнь і фінансів, і ми не можемо це втратити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ніколи не надсилатимуть війська в Україну. Нема необхідності, - Пенс

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) США (23348)


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Топ коментарі
+22
Татишо!!!

А як щодо призначення головою АРМи баби, яка працювала на Деркача, який під санкціями США?
Ту саму бабу, яка розповсюджуала фейки про Байдена.

Чи цей ****** міркує, що в США цього не помітили?
Так заковика у тому, що навіть, якщо в США не помітили, їм обов'язково про це скажуть.
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01.07.2023 01:18
+18
Можеш, не дури себе. Чим більше корупції в країні, судах, Раді, АРМА, ЗС, тим більше трампісти будуть це використовувати для піддочення підтримки України.
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01.07.2023 00:57
+17
Бляха муха, заглохни ти і всі інші публічні морди та писацька проститутня в Україні. ВСІ !

ПЕРЕСТАНЬТЕ ПХАТИ НОСА В АМЕРИКАНСЬКІ ВИБОРИ І АМЕРИКАНСЬКУ ПОЛІТИКУ ЗАРАДИ УКРАЇНИ !
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01.07.2023 00:57
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Бляха муха, заглохни ти і всі інші публічні морди та писацька проститутня в Україні. ВСІ !

ПЕРЕСТАНЬТЕ ПХАТИ НОСА В АМЕРИКАНСЬКІ ВИБОРИ І АМЕРИКАНСЬКУ ПОЛІТИКУ ЗАРАДИ УКРАЇНИ !
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01.07.2023 00:57 Відповісти
тебе дервеною грюкнули? В доповіді зе йдеться що він абстрагований від виборів йому пофігу кого оберуть.
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01.07.2023 01:06 Відповісти
А ти впився вже в п'ятницю ?

В моєму коменті написано до всіх публічних індивідів ЗАГЛОХНУТИ про ам вибори.

ВЗАГАЛІ.
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01.07.2023 01:17 Відповісти
промий борщем шпакули, там не йдеться ні про яку агітацію.
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01.07.2023 10:20 Відповісти
Можеш, не дури себе. Чим більше корупції в країні, судах, Раді, АРМА, ЗС, тим більше трампісти будуть це використовувати для піддочення підтримки України.
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01.07.2023 00:57 Відповісти
Тонкий натяк на другий срік . Притула - ти в прольоті.
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01.07.2023 00:59 Відповісти
термін. Або каденція.
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01.07.2023 01:34 Відповісти
хоча як поціновувач "азірівської міви", скажу що в данному випадку може бути і такий варіянт.
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01.07.2023 01:36 Відповісти
Та, то він на азіровській мові.
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01.07.2023 04:47 Відповісти
вкраду до свого азірівського словника.
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01.07.2023 05:49 Відповісти
ЗапорІжжя теж у словник .
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01.07.2023 10:22 Відповісти
не второпав
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01.07.2023 10:32 Відповісти
Це примірник азіровщини. Вірно буде Запорожжя.
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01.07.2023 11:06 Відповісти
логічно. Якось не замислювася. Дякую.
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01.07.2023 12:55 Відповісти
Лицемер
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01.07.2023 01:08 Відповісти
лицедiй
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01.07.2023 02:01 Відповісти
Де там лице? В якому місці? Підкажіть.
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01.07.2023 03:29 Відповісти
ЧУЧЕЛКО...
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01.07.2023 07:59 Відповісти
Если США перестанут поддерживать, то режим Зерчилля сразу же посыпется. Конечно, это для него необходимо как воздух.
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01.07.2023 01:08 Відповісти
Якщо Сполучені Штати перестануть підтримувати Україну, то ти першим почнеш лизати росіянські чоботи.
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01.07.2023 02:31 Відповісти
От смены режима для большинства людей ничего не поменяется.
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01.07.2023 03:54 Відповісти
Але с Трампом Зеля буде здавати Україну веселіше !
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01.07.2023 07:02 Відповісти
трам м там там не буде вже нIКоли презедентом США
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01.07.2023 10:17 Відповісти
Любитель соснуть, тебе пох кому сосать,)))
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01.07.2023 07:53 Відповісти
Кто о чём, а патриоты всегда о сосании.
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01.07.2023 12:11 Відповісти
яКЩО режим Зелі-Дерьмака ("таємних" агентів Кремля ) зміниться на прямий терористичний окупаційний режим РФ - то, повір більшість українців - все добре відчують. )) хто ще зможе відчувати. мертві звичайно нічого не відчують((
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01.07.2023 19:00 Відповісти
CNN
Президентські праймеріз 2024 року в самому розпалі. Президент Джо Байден є переважним фаворитом на висунення від демократів. Колишній президент Дональд Трамп залишається явним фаворитом республіканців.

Це ставить багатьох американців у становище, в якому вони не хочуть бути: історично велика частка з них не любить жодного з них на даний момент.

Опитування CNN/SSRS, проведене раніше цього місяця, показало, що більше американців не ставляться ні до Байдена, ні до Трампа прихильно, ніж ті, хто прихильно ставиться до будь-якої людини. Більшість (36%) не ставилися до жодного кандидата прихильно, тоді як 33% позитивно ставилися до Трампа і 32% до Байдена. Якщо Байден і Трамп потраплять на загальні вибори з такими низькими рейтингами, це може відкрити двері для стороннього кандидата.
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01.07.2023 01:11 Відповісти
мабуть сподівається на своє майбутньє співробітництво з Трампом.
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01.07.2023 01:14 Відповісти
З тим самим Трампом, який готовий здавати Україну.
ЗЄ особиста підтримка важливіша ніж Україна.
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01.07.2023 01:20 Відповісти
так. Це питання політичного, а може і біологічного виживання.
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01.07.2023 01:39 Відповісти
З Трампом чи з Десантісом теж треба готуватись взаємодіяти і мати підстааи для підтримки. Але весь політичний український бомонд це на жаль або беніни пташенята корупціонери або ліваки підгодовані лівацькими програмами.
Немає нажаль в Україні сильної право буржуазної партї з підтримкою виборців щоб була рро-бізнес і спромоглась найти взаєморозуміння з трампістами
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01.07.2023 05:33 Відповісти
порозумiння з трампiстами... sure, вы с дуба грохнулся
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01.07.2023 07:57 Відповісти
Татишо!!!

А як щодо призначення головою АРМи баби, яка працювала на Деркача, який під санкціями США?
Ту саму бабу, яка розповсюджуала фейки про Байдена.

Чи цей ****** міркує, що в США цього не помітили?
Так заковика у тому, що навіть, якщо в США не помітили, їм обов'язково про це скажуть.
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01.07.2023 01:18 Відповісти
Якщо хтось ще не розуміє хто це «МИ», повідомляю: «Я і Єрмак».
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01.07.2023 01:18 Відповісти
І ще Шефіри і Беня і Пінчук і може й Ах...
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01.07.2023 06:33 Відповісти
Це потрібно знати президенту . А керівник офісу не готуе йому МАТЕРИАЛИ

Сьогодні особливий історичний день: 30 червня 1907 року народився генерал УПА Роман Шухевич.
Саме цього дня на Площі Ринок у Львові ОУН з ініціятиви Степана Бандери і Ярослава Стецька проголосила Акт відновлення Української Держави.
Тоді ж українці виявили дикі звірства кацапів у тюрмах Західної України і, зокрема, в тюрмі на Лонцького. На жаль, цього уроку суспільство не засвоїло. Колесо історію повернулося....https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaqRBUsuhayM%26t%3D442s%26fbclid%3DIwAR0jY83zhVYgmE4jWk7NIlUQS-pTgaPPuKh-EPhfHBfrl3Jk2SBnNy3NPYg&h=AT3oL_k2JLfId2DNT4EMm0S01Hj7ExM2PcgXIvWBUHoRybt6V7OB8RTfc0tnFcMFtfKLOpjHbACy-F2r_YJYfCryr5Iv-NEGPE7greO_IOihH5VBFXHuJaDZPtIUIUGDgxf71OfA8g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3Km_Ucazq87VXcDMWpamf3ICpibqefHgH3ycbP3pdnSnDXBRj34qzpG7wRnnGj7KZRU8kH39CVgvdC6lStfuRF0cXxsr0u5tUN1iu8xzKFSvnoO39fAWQxaLfc9fDfPmCi539DPURyvN0H0B7XeMEVQqSlebEZ7eY6UTnRI-ZDhak9wXA https://www.youtube.com/watch?v=aqRBUsuhayM&t=442s

https://www.facebook.com/profile.php?id=100056934279093&__cft__[0]=**********************************************************************************************************************************-fqxm24vQABiPDtHUhHR1xz0B9vXbCmtgh9rZyEyT-5w&__tn__=-]K-R Ірина Фаріон
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01.07.2023 01:21 Відповісти
А Зе.об этом знает,что есть такой герой или какаяразница,бабло идёт,барабаны покупаем?
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01.07.2023 07:14 Відповісти
Прошмандей все знает, точнее слышал. Но как и кремлядь не вдупляет, шо было 3 направления среди националистов того времени. 1). правительство в изгнании было представлено отрядом Боровца. Содружество с Гитлером во 2МВ. 2). ОУН раскололась на 2 направления.не поделили власть и методы борьбы. Одним из них есть ОУН Мельника Сотрудничество с СС, "СС ГАЛИЧИНА" - мельниковцами командовали фрицы. Мельник только поставлял рекрутов из Галичины. 3) ОУН БАНДЕРЫ. Борьба против врагов УКРАИНЫ, КОММУНОФАШИСТОВ И ИХ ПРИХВОСТНЕЙ. Отряд Боровца бандеровцы расхерячили. Мельниковцев Гитлер расхерячил , кинул на фронт пушечным мясом. Уцелевшие мельниковцы как и служивые Боровца, в конце-концов, примкнули к бандеровской УПА. Не путать с УПА Боровца до 1941года, которая не имела популярности и самозахлопнулась , ограничившись отрядом Боровца.
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01.07.2023 07:53 Відповісти
"Суд отменил переименование улиц в Киеве в честь Бандеры и Шухевича

26 июня 2019"
Зе.у власти с 20 мая 2019 года.
Получается это тайные герои,нынешнему правительству на них насрать
Их приравняли к генералами СС Шкурко и Краснову,спрятав тех на Мацкве в церкве.
Зе.лидер точно за Украину?
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01.07.2023 08:08 Відповісти
Шось я недопоняв. Якось дуже витіювато накрутив Зеля. На кого в цей раз кримінальну справу зібрався заводити?
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01.07.2023 01:23 Відповісти
дивлячись хто буде висуватись. Або висовуватись.
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01.07.2023 01:40 Відповісти
Значить на всіх. Таку підтримку від США в Омані не передбачили і з цим вони мусять щось робити, на ходу імпровізувати.
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01.07.2023 02:16 Відповісти
ну, це не рівень сцени у масляковському кавеені, тому блазенські імпровізації тут не проканають.
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01.07.2023 02:47 Відповісти
Тю, ***!!! А як же шашлики?!
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01.07.2023 01:44 Відповісти
тобi мало тих, що вiн вже з нас нашкварив? - пiв України на "шашлики" пустив...
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01.07.2023 02:06 Відповісти
Серед американців зросла підтримка надання зброї Україні:

"Як зазначає Reuters, свіже опитування зафіксувало "різке зростання" підтримки надання озброєння Україні. У травні його підтримували 46% респондентів, нині ж їхнє число зросло до 65%.

Зокрема за постачання американської зброї в Україні висловлюються 81% прихильників Демократичної партії, 56% - Республіканської та 57% незалежних.

Також, як показало опитування Reuters/Ipsos, 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю й здатність захищати наші інтереси, наших союзників і їх самих".

Крім того, переважна більшість американців - 67% і 73% відповідно - більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні, а також кандидата, який підтримує НАТО."
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01.07.2023 01:48 Відповісти
Всё верно.
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01.07.2023 02:59 Відповісти
Якщо буде в Україні, Ф-16, Атакамси та касетні **********( кацапи касетними мінами все закидують) контр наступ піде скоріше, як раз може під вибори в США дєда Джо Байдена як борця за справедливість привести в президенти США, є над чім поміркувати, без авіації і з такими мінними полями, швидкого наступу не буде, треба щось робити, бтрами і бмп і даже танками це не вирішиться!!!!
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01.07.2023 06:29 Відповісти
що, асфальтно-бітумна катапульта не влаштовує? Дякуй дебілам 73% та іржи...
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01.07.2023 06:50 Відповісти
Так він сам з цих 73 процентних ....
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01.07.2023 08:03 Відповісти
Звичайно, Зеля все зробив для цієї підтримки ! Чи він сподівається якщо він все робив в пику Байдеу, то воно дуже сподобається Трампу ?
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01.07.2023 06:57 Відповісти
От Трампа конкретные условия: окончание войны со сдачей украинских территорий, тобто, на условиях хутин пуя... Интересный случай с Трампом, шо за компромат на него - у пыни.. А с нашим скудоумным недоразумением голову не приходится ломать, бо все понятно, как ясный божий день.
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01.07.2023 07:39 Відповісти
не волнуйся. Америка не утратит своей поддержки твоих бейцов.
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01.07.2023 07:13 Відповісти
Стратеги рівня Бог.. ми маємо надію що нас підтримають... В мене просто немає слів...
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01.07.2023 07:28 Відповісти
Тут главное шоб Америка не утратила поддержку Украины.Весь мир на великом лидере Зе только и держится.
Как он скажет,так и будет.
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01.07.2023 07:31 Відповісти
Сполучені Штати, не дивлячись на результати виборів 2024 року... шо-та рано вава почав списувати з рахункiв пана Байдена. На НАТО с Вильнюсом бочку прет, а тут заскиглив... А если так случись, шо прекратили Штаты помогать, к чему эти скыглення. В слугах урода спитчи составляет тупой для еще тупее.
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01.07.2023 07:33 Відповісти
Ти зможеш, ми в тебе віримо...
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01.07.2023 07:42 Відповісти
тИПО ВЕРА В ПОПЫТКУ настырной ЛЕГАЛИЗАЦИИ КАНАБИСА
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01.07.2023 08:01 Відповісти
Думай про наши выборы,у шапито под куполом заканчивается срок,пора им сваливать обратно в шоубизнес.
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01.07.2023 07:51 Відповісти
Вова, даже не надейся на потенциального зэка(Трампа)... вОТ ТАК И "БАТЮ" ЛЮБИЛ, ПРЕСМЫКАЛ ПЕРЕД ЗЭЦЯРОЮ.
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01.07.2023 07:59 Відповісти
Це він до чого брякнув? Ермак таку муйню пише?
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01.07.2023 08:13 Відповісти
вибачте, а це стврдження чи запитання
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01.07.2023 08:20 Відповісти
Напевне тому Єрмак знову активно контактує з трампістами?
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01.07.2023 11:01 Відповісти
І що зелена влада робить для того, щоб НЕ втратити американської підтримки?
Призначає опвську сосну, яка розганяла ІПСО проти Президента Америки, керувати АРМА?
То ви робите все, щоб втратити і безвіз й підтримку не тільки Америки, НАТО, а й Європи.
Кому це вигідно, окрім вас, ...? Кацапам.
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01.07.2023 11:08 Відповісти
 
 