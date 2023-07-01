Ми не можемо втратити підтримку США, - Зеленський про вибори в Америці

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Сполучені Штати, не дивлячись на результати виборів 2024 року в Америці, й надалі підтримуватимуть Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав в інтерв'ю іспанським ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTVE.

США з початку повномасштабного вторгнення Росії потужно підтримують Україну. Про важливість допомогти нам у боротьбі з російським загарбником заявляють як демократи, так і республіканці.

"Є питання, на які ми маємо різні точки зору, але в будь-якому випадку Байден підтримує, і Конгрес, і обидві партії підтримують нас. Ми не можемо втратити підтримку Сполучених Штатів", - сказав український президент.

Зеленський зазначив, що хто б не був обраний народом США, важливо не втратити підтримку цих двох партій, адже Сполучені Штати є лідером у сфері озброєнь і фінансів, і ми не можемо це втратити.

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