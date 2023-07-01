Ми не можемо втратити підтримку США, - Зеленський про вибори в Америці
Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Сполучені Штати, не дивлячись на результати виборів 2024 року в Америці, й надалі підтримуватимуть Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав в інтерв'ю іспанським ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTVE.
США з початку повномасштабного вторгнення Росії потужно підтримують Україну. Про важливість допомогти нам у боротьбі з російським загарбником заявляють як демократи, так і республіканці.
"Є питання, на які ми маємо різні точки зору, але в будь-якому випадку Байден підтримує, і Конгрес, і обидві партії підтримують нас. Ми не можемо втратити підтримку Сполучених Штатів", - сказав український президент.
Зеленський зазначив, що хто б не був обраний народом США, важливо не втратити підтримку цих двох партій, адже Сполучені Штати є лідером у сфері озброєнь і фінансів, і ми не можемо це втратити.
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ПЕРЕСТАНЬТЕ ПХАТИ НОСА В АМЕРИКАНСЬКІ ВИБОРИ І АМЕРИКАНСЬКУ ПОЛІТИКУ ЗАРАДИ УКРАЇНИ !
В моєму коменті написано до всіх публічних індивідів ЗАГЛОХНУТИ про ам вибори.
ВЗАГАЛІ.
Президентські праймеріз 2024 року в самому розпалі. Президент Джо Байден є переважним фаворитом на висунення від демократів. Колишній президент Дональд Трамп залишається явним фаворитом республіканців.
Це ставить багатьох американців у становище, в якому вони не хочуть бути: історично велика частка з них не любить жодного з них на даний момент.
Опитування CNN/SSRS, проведене раніше цього місяця, показало, що більше американців не ставляться ні до Байдена, ні до Трампа прихильно, ніж ті, хто прихильно ставиться до будь-якої людини. Більшість (36%) не ставилися до жодного кандидата прихильно, тоді як 33% позитивно ставилися до Трампа і 32% до Байдена. Якщо Байден і Трамп потраплять на загальні вибори з такими низькими рейтингами, це може відкрити двері для стороннього кандидата.
ЗЄ особиста підтримка важливіша ніж Україна.
Немає нажаль в Україні сильної право буржуазної партї з підтримкою виборців щоб була рро-бізнес і спромоглась найти взаєморозуміння з трампістами
А як щодо призначення головою АРМи баби, яка працювала на Деркача, який під санкціями США?
Ту саму бабу, яка розповсюджуала фейки про Байдена.
Чи цей ****** міркує, що в США цього не помітили?
Так заковика у тому, що навіть, якщо в США не помітили, їм обов'язково про це скажуть.
Сьогодні особливий історичний день: 30 червня 1907 року народився генерал УПА Роман Шухевич.
Саме цього дня на Площі Ринок у Львові ОУН з ініціятиви Степана Бандери і Ярослава Стецька проголосила Акт відновлення Української Держави.
Тоді ж українці виявили дикі звірства кацапів у тюрмах Західної України і, зокрема, в тюрмі на Лонцького. На жаль, цього уроку суспільство не засвоїло. Колесо історію повернулося....https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaqRBUsuhayM%26t%3D442s%26fbclid%3DIwAR0jY83zhVYgmE4jWk7NIlUQS-pTgaPPuKh-EPhfHBfrl3Jk2SBnNy3NPYg&h=AT3oL_k2JLfId2DNT4EMm0S01Hj7ExM2PcgXIvWBUHoRybt6V7OB8RTfc0tnFcMFtfKLOpjHbACy-F2r_YJYfCryr5Iv-NEGPE7greO_IOihH5VBFXHuJaDZPtIUIUGDgxf71OfA8g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3Km_Ucazq87VXcDMWpamf3ICpibqefHgH3ycbP3pdnSnDXBRj34qzpG7wRnnGj7KZRU8kH39CVgvdC6lStfuRF0cXxsr0u5tUN1iu8xzKFSvnoO39fAWQxaLfc9fDfPmCi539DPURyvN0H0B7XeMEVQqSlebEZ7eY6UTnRI-ZDhak9wXA https://www.youtube.com/watch?v=aqRBUsuhayM&t=442s
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056934279093&__cft__[0]=**********************************************************************************************************************************-fqxm24vQABiPDtHUhHR1xz0B9vXbCmtgh9rZyEyT-5w&__tn__=-]K-R Ірина Фаріон
26 июня 2019"
Зе.у власти с 20 мая 2019 года.
Получается это тайные герои,нынешнему правительству на них насрать
Их приравняли к генералами СС Шкурко и Краснову,спрятав тех на Мацкве в церкве.
Зе.лидер точно за Украину?
"Як зазначає Reuters, свіже опитування зафіксувало "різке зростання" підтримки надання озброєння Україні. У травні його підтримували 46% респондентів, нині ж їхнє число зросло до 65%.
Зокрема за постачання американської зброї в Україні висловлюються 81% прихильників Демократичної партії, 56% - Республіканської та 57% незалежних.
Також, як показало опитування Reuters/Ipsos, 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю й здатність захищати наші інтереси, наших союзників і їх самих".
Крім того, переважна більшість американців - 67% і 73% відповідно - більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні, а також кандидата, який підтримує НАТО."
Как он скажет,так и будет.
Призначає опвську сосну, яка розганяла ІПСО проти Президента Америки, керувати АРМА?
То ви робите все, щоб втратити і безвіз й підтримку не тільки Америки, НАТО, а й Європи.
Кому це вигідно, окрім вас, ...? Кацапам.