Протягом 30 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 16 районів зосередження окупантів, 24 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів, станцію РЕБ та ЗРК, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ протягом 30 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ окупантів".
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Наталия П
показати весь коментар01.07.2023 06:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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