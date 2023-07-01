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Протягом 30 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 16 районів зосередження окупантів, 24 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів, станцію РЕБ та ЗРК, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ протягом 30 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 29 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 11 районів зосередження росіян, 2 пункти управління, станцію РЛС та артпідрозділ на позиціях, - Генштаб

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01.07.2023 06:25 Відповісти
 
 