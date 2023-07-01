Шойгу наказав ліквідувати "вагнерівців", які залишились в Україні, - Центр протидії дезінформації

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав з 25 червня ліквідувати "вагнерівців", які залишились воювати на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії дезінформації при РНБО України.

В Центрі зазначають, що відношення до "вагнерівців" на фронті "докорінно змінилось". З них створюють окремі штурмові загони "смертників" і відправляють відбивати втрачені позиції.

"Навіть якщо штурми були вдалими, ці позиції "накривають" з артилерії російської армії. За попередніми даними, тільки за дві доби втрати від такого "підходу" перевищили 50 людей", - інформує ЦПД.

Паралельно до цих процесів Кремль намагається взяти під контроль "Вагнер" в Африці та на Близькому Сході.

"Звісно, Росія не може відмовитися від такого важеля впливу в Африці як ПВК "Вагнер". Тому єдиним виходом для Кремля стає ребрендинг компанії з призначенням нових очільників. Представники російського МЗС уже попередили лідерів африканських країн, що ПВК "Вагнер" продовжить свою діяльність, але під новим керівництвом", - заявили у ЦПД.

Також повідомляється, що одного з глав "Вагнера" в Сирії та трьох високопоставлених командирів затримала російська воєнна поліція.

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