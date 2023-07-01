Шойгу наказав ліквідувати "вагнерівців", які залишились в Україні, - Центр протидії дезінформації
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав з 25 червня ліквідувати "вагнерівців", які залишились воювати на території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії дезінформації при РНБО України.
В Центрі зазначають, що відношення до "вагнерівців" на фронті "докорінно змінилось". З них створюють окремі штурмові загони "смертників" і відправляють відбивати втрачені позиції.
"Навіть якщо штурми були вдалими, ці позиції "накривають" з артилерії російської армії. За попередніми даними, тільки за дві доби втрати від такого "підходу" перевищили 50 людей", - інформує ЦПД.
Паралельно до цих процесів Кремль намагається взяти під контроль "Вагнер" в Африці та на Близькому Сході.
"Звісно, Росія не може відмовитися від такого важеля впливу в Африці як ПВК "Вагнер". Тому єдиним виходом для Кремля стає ребрендинг компанії з призначенням нових очільників. Представники російського МЗС уже попередили лідерів африканських країн, що ПВК "Вагнер" продовжить свою діяльність, але під новим керівництвом", - заявили у ЦПД.
Також повідомляється, що одного з глав "Вагнера" в Сирії та трьох високопоставлених командирів затримала російська воєнна поліція.
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А от чому валюта країни, яка не знаходиться в стані війни і проводить лише обмежену війскову операцію на чужій территорії, так котиться в прірву - ото дійсно смішно.
Взагалі зупинятися на півдорозі було помилкою. А до того ж Прігожін задовольнився якоюсь солодкою обіцянкою, а не продумав, як буде добиватися її виконання (скоріш за все, детальним плануванням займався хтось більш системний... а важливість цього Прігожин недооцінював).
Але перебрати керування такою гібридною (і поширеною на півконтиненту) силою, як африканський Вагнер, Шойгу чи комусь іншому без втрат не вдасться. Ресурсні активи - ще може, але всі зв"язки - дуже сумнівно. Тому найімовірніше, що кацапія почне втрачати політичні позиції в Африці, а це значить, що й ресурсів поменшає.
А взагалі, дуже цікаво чи вдасться якому-небудь відламку Вагнера в Африці пуститися у вільне плавання чи, скажімо, осісти при якомусь диктаторові, відірвавшись від кацапії. В історії подібних випадків повно, але в ********* глобалізованому світі це може бути складніше.
23 февраля 2023, чвк«Вагнер» выгоняет Францию из Африки
Франция теряет свои позиции на африканском континенте с ошеломляющей скоростьюПосле 13 лет присутствия военного контингента Франция выводит своих военных из Буркина-Фасо. И это третья неудача Парижа в Африке. Бывшая колониальная держава была вынуждена покинуть Мали и ЦАР. Российские триколоры на улицах в Уганде, Чад и Ниггер также хотят пересмотреть свои отношения с Парижем.Пытаясь спасти ситуацию, президент Франции Эммануэль Макрон намерен отправится на следующей неделе в африканское турне. Правда, ему придётся туда отправится после визита главы российского МИД Сергея Лаврова, что сильно осложняет ситуацию, отмечает издание.Елисейский дворец считает, что их долг противостоять российской дезинформации, и пришло время выбрать более жёсткую политику в борьбе с пророссийскими нарративами.«Рупорами кремлёвской пропаганды» в Африке были названы RT и Sputnik, которые активизировали свою работу в Африке после запрета в ЕС.
Параллельно за последний год Международное радио Франции (RFI) было запрещено как в Мали, так и в Буркина-Фасо, а France 24 было приостановлено в Мали.
«Антифранцузские настроения повсюду. "Вагнер" присутствует только в паре стран, но русское повествование повсюду», - предупредил французский правительственный чиновник, который сказал, что боится «антифранцузской заразы», которая подорвёт французское влияние и экономические интересы.
👉👉👉«замечательная подборка высказываний людей, которые голосовали за Роберта Мугабе. Из этой подборки следует, что до Роберта Мугабе в стране ничего не было, что только Роберт Мугабе построил больницы и школы. Что Роберт Мугабе борется против Запада и, вот, он как бог. Что он преследует геев, гомосексуалистов и прочее-прочее.
А самое главное, там очень любопытное содержится объяснение кризиса, который постиг Зимбабве, потому что, на самом деле, страна превратилась в помойку, инфляция у нее составляла миллиарды процентов. Собственно, никаких как раз школ и больниц не строилось (они строились при белых).
Так вот кризис объясняется так, что это все проклятые белые через оппозицию устроили этот кризис, и только Роберт Мугабе спас нацию.
Я почему об этом говорю? Что Мугабе не единственный. Точно так же побеждает на выборах при очень плохой экономической ситуации и Мадуро, преемник Чавеса, Ахмадинеджад побеждал. Хамас побеждал в Палестине. И это я к тому, что, мне кажется, вот эту вот замечательную идею, что если дать всем людям в бедной стране выбирать президента, то обязательно будет хорошо, ну, мне кажется, ее как-то пора похоронить, потому что, все-таки, она, мягко говоря, не соответствует опытным данным» .
Латиніна - імперка, но про Афріку вона правильно пише
А якщо вони будуть проти, то шойга накаже новому суровікіну розбомбити нахєр Кизил.
А якщо іх залишилося півтора каліки, то хай доєднують до них удмуртів та калмиків. А якщо і ті будуть проти - то хай новий суровікін розбомбить нахєр Іжевськ і Елісту. Все одно вони всі "рускіє".
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
Слово "людей" здесь лишнее. Чем больше этот биомусор перемочит друг друга, тем меньше останется работы ЗСУ.
Сирійське братство мясників закінчилось - падають від рук інших мясників.
"Навіть якщо штурми були вдалими, ці позиції "накривають" з артилерії російської армії. Джерело: \\\\\\\\\
точно такой же текст читал позавчера вроде не помню где, но точнехонько такой же.
Каждый кацап должен повторить подвиг Александра Матросова,а потом
на палках будут их портреты носить.