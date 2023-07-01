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Новини Повстання Пригожина в РФ
13 092 36

Шойгу наказав ліквідувати "вагнерівців", які залишились в Україні, - Центр протидії дезінформації

шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав з 25 червня ліквідувати "вагнерівців", які залишились воювати на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії дезінформації при РНБО України.

В Центрі зазначають, що відношення до "вагнерівців" на фронті "докорінно змінилось". З них створюють окремі штурмові загони "смертників" і відправляють відбивати втрачені позиції.

"Навіть якщо штурми були вдалими, ці позиції "накривають" з артилерії російської армії. За попередніми даними, тільки за дві доби втрати від такого "підходу" перевищили 50 людей", - інформує ЦПД.

Паралельно до цих процесів Кремль намагається взяти під контроль "Вагнер" в Африці та на Близькому Сході.

"Звісно, Росія не може відмовитися від такого важеля впливу в Африці як ПВК "Вагнер". Тому єдиним виходом для Кремля стає ребрендинг компанії з призначенням нових очільників. Представники російського МЗС уже попередили лідерів африканських країн, що ПВК "Вагнер" продовжить свою діяльність, але під новим керівництвом", - заявили у ЦПД.

Також повідомляється, що одного з глав "Вагнера" в Сирії та трьох високопоставлених командирів затримала російська воєнна поліція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не замінюватиме Шойгу, щоб це не виглядало поступками Пригожину, - ISW

Автор: 

Шойгу Сергій (628) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+20
Гривня- це військова таемниця
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01.07.2023 01:43
+17
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01.07.2023 01:26
+17
Та їх там вже "півтори каліки" залишилося на світі Разом з хакасами та бурятами! Вони ж були "********* по життю" - такими й залишилися Розказую реальний випадок : Березень 2022 року Седнів Чернігівщина Село під окупацією Прийшли "пачти славяне" Відразу попередили місцевих: "Не трогаете наших - вас не трогаем!" Але потім прийшли "касаглазиє рассеяне" І почалися грабунки з "бєспрєделом" "Пачти славяне" з ними зчепилися - бо не хотіли "проблем за спиною" Конфлікт між "рассєянамі" дійшов до того що "косооких рассєян" вивели з села та розмістили на території колишнього піонертабору (у лісі) Але ж у Седнєві українці живуть Інформація долетіла "куди треба" І звідти "прилетіло" Шмаття літало по всьому лісі Ті, що живими залишилися, прибігли в село в одних трусах А там їх "зустріли" пачти славяне" І продовжилася "дружба народав" - за допомогою автоматів "Обнімалися до смерті"!
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01.07.2023 04:56
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Поки що багатообіцяючий початок. Не підведи Шойгу.
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01.07.2023 01:22 Відповісти
скрепно! родина вас не забудет
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01.07.2023 01:22 Відповісти
Що вони зробили з Пригожиним тільки можна здогадуватися. Думаю його вже немає в нашому світі. А як дихав, як дихав....
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01.07.2023 01:25 Відповісти
я вибачаюсь, але пригожiн просто довб0#б. з пiтушиними мiзками в такi iгри не грають.
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01.07.2023 01:32 Відповісти
мізги на місці, ти б з такими мізгами помізгував і теж став мільярдо-євровиком з мізгами. Мені б такі мізги. Мізгів купити б, якби продавались мізги.
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01.07.2023 07:36 Відповісти
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01.07.2023 01:26 Відповісти
ще гривню домалюйте, для повноти картини. буде смiшно, гарантую.
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01.07.2023 01:34 Відповісти
Гривня- це військова таемниця
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01.07.2023 01:43 Відповісти
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01.07.2023 07:43 Відповісти
я навіть сітку з вікон зніму аби не заважати
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01.07.2023 07:50 Відповісти
Невже вам дійсно буде смішно дивитися, як реагує валюта країни, на яку напала більш потужна країна?
А от чому валюта країни, яка не знаходиться в стані війни і проводить лише обмежену війскову операцію на чужій территорії, так котиться в прірву - ото дійсно смішно.
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01.07.2023 11:11 Відповісти
Вот сейчас , в условном Воронеже , может стать действительно "зажигательно" ...
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01.07.2023 01:27 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1674814659369771009 https://twitter.com/i/status/1674814659369771009
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01.07.2023 01:31 Відповісти
Ну ликвидируют и хрен с ними. Или ЦПД переживает за них? Нашли про что писать за бюджетные деньги...
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01.07.2023 01:42 Відповісти
Ну цього можна було очікувати.

Взагалі зупинятися на півдорозі було помилкою. А до того ж Прігожін задовольнився якоюсь солодкою обіцянкою, а не продумав, як буде добиватися її виконання (скоріш за все, детальним плануванням займався хтось більш системний... а важливість цього Прігожин недооцінював).

Але перебрати керування такою гібридною (і поширеною на півконтиненту) силою, як африканський Вагнер, Шойгу чи комусь іншому без втрат не вдасться. Ресурсні активи - ще може, але всі зв"язки - дуже сумнівно. Тому найімовірніше, що кацапія почне втрачати політичні позиції в Африці, а це значить, що й ресурсів поменшає.

А взагалі, дуже цікаво чи вдасться якому-небудь відламку Вагнера в Африці пуститися у вільне плавання чи, скажімо, осісти при якомусь диктаторові, відірвавшись від кацапії. В історії подібних випадків повно, але в ********* глобалізованому світі це може бути складніше.
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01.07.2023 01:49 Відповісти
Цитую ЗМІ
23 февраля 2023, чвк«Вагнер» выгоняет Францию из Африки

Франция теряет свои позиции на африканском континенте с ошеломляющей скоростьюПосле 13 лет присутствия военного контингента Франция выводит своих военных из Буркина-Фасо. И это третья неудача Парижа в Африке. Бывшая колониальная держава была вынуждена покинуть Мали и ЦАР. Российские триколоры на улицах в Уганде, Чад и Ниггер также хотят пересмотреть свои отношения с Парижем.Пытаясь спасти ситуацию, президент Франции Эммануэль Макрон намерен отправится на следующей неделе в африканское турне. Правда, ему придётся туда отправится после визита главы российского МИД Сергея Лаврова, что сильно осложняет ситуацию, отмечает издание.Елисейский дворец считает, что их долг противостоять российской дезинформации, и пришло время выбрать более жёсткую политику в борьбе с пророссийскими нарративами.«Рупорами кремлёвской пропаганды» в Африке были названы RT и Sputnik, которые активизировали свою работу в Африке после запрета в ЕС.
Параллельно за последний год Международное радио Франции (RFI) было запрещено как в Мали, так и в Буркина-Фасо, а France 24 было приостановлено в Мали.

«Антифранцузские настроения повсюду. "Вагнер" присутствует только в паре стран, но русское повествование повсюду», - предупредил французский правительственный чиновник, который сказал, что боится «антифранцузской заразы», которая подорвёт французское влияние и экономические интересы.
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01.07.2023 05:30 Відповісти
Тупі мавпи не розуміють, що замість одного, як вони кажуть, "колонізатора" заходить інший. І цей інший набагато гірший за попереднього. Вони ще живуть минулими уявленнями про "хороший СРСР", який їм безкоштовно хліб давав. Зараз колоніальна політика інша - їх купляють з потрохами не за брязкальці, а за мобільні телефони. Що московія може запропонувати? Дешевий газ чи нафту? Світ переходить на відновлювальну електрику, а де ті установки для вироблення такої електрики виробляються? Саме цікаве це те, що при усій своїй нелюбові до Заходу, мавпи упорно хочуть саме туди, а не в московію переїхати.
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01.07.2023 08:54 Відповісти
Даються взнаки часи колонізації Африки європейцями. Зокрема бельгійським королем Леопольдом, що влаштував реальний геноцид в Конго і французкою експансією у Північну Африку. Все це відбувалось більше сотні років тому, але осад залишивсь. Це спрацьовує на користь росіян і китайців. Звичайного європейського занепокоєння буде замало
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01.07.2023 09:53 Відповісти
Колись слухала Латинину про мугабу, і вона там дуже чітко сказала, що все що е прогресивного в АФРІЦІ - привезли біли колонізатори. Не можу зараз Вам найти те цікаве інтервью ( ютуб код доступу про мугабу) , но знайшла Вам кусок іі статті про Афріку
👉👉👉«замечательная подборка высказываний людей, которые голосовали за Роберта Мугабе. Из этой подборки следует, что до Роберта Мугабе в стране ничего не было, что только Роберт Мугабе построил больницы и школы. Что Роберт Мугабе борется против Запада и, вот, он как бог. Что он преследует геев, гомосексуалистов и прочее-прочее.

А самое главное, там очень любопытное содержится объяснение кризиса, который постиг Зимбабве, потому что, на самом деле, страна превратилась в помойку, инфляция у нее составляла миллиарды процентов. Собственно, никаких как раз школ и больниц не строилось (они строились при белых).

Так вот кризис объясняется так, что это все проклятые белые через оппозицию устроили этот кризис, и только Роберт Мугабе спас нацию.

Я почему об этом говорю? Что Мугабе не единственный. Точно так же побеждает на выборах при очень плохой экономической ситуации и Мадуро, преемник Чавеса, Ахмадинеджад побеждал. Хамас побеждал в Палестине. И это я к тому, что, мне кажется, вот эту вот замечательную идею, что если дать всем людям в бедной стране выбирать президента, то обязательно будет хорошо, ну, мне кажется, ее как-то пора похоронить, потому что, все-таки, она, мягко говоря, не соответствует опытным данным» .
Латиніна - імперка, но про Афріку вона правильно пише
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01.07.2023 11:21 Відповісти
Все дуже складно. Навряд тут можна напрацювати рішення світових проблем людства. Але намагатись треба, впевен
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01.07.2023 13:13 Відповісти
все вірно, коли пахан з кумом в договорняку - лохов в розхід, а їх півней до пахана
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01.07.2023 02:00 Відповісти
шойга планує вагнерівців на фронті замінити тувінцями.
А якщо вони будуть проти, то шойга накаже новому суровікіну розбомбити нахєр Кизил.
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01.07.2023 02:10 Відповісти
Та їх там вже "півтори каліки" залишилося на світі Разом з хакасами та бурятами! Вони ж були "********* по життю" - такими й залишилися Розказую реальний випадок : Березень 2022 року Седнів Чернігівщина Село під окупацією Прийшли "пачти славяне" Відразу попередили місцевих: "Не трогаете наших - вас не трогаем!" Але потім прийшли "касаглазиє рассеяне" І почалися грабунки з "бєспрєделом" "Пачти славяне" з ними зчепилися - бо не хотіли "проблем за спиною" Конфлікт між "рассєянамі" дійшов до того що "косооких рассєян" вивели з села та розмістили на території колишнього піонертабору (у лісі) Але ж у Седнєві українці живуть Інформація долетіла "куди треба" І звідти "прилетіло" Шмаття літало по всьому лісі Ті, що живими залишилися, прибігли в село в одних трусах А там їх "зустріли" пачти славяне" І продовжилася "дружба народав" - за допомогою автоматів "Обнімалися до смерті"!
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01.07.2023 04:56 Відповісти
але ж гарний батл.

А якщо іх залишилося півтора каліки, то хай доєднують до них удмуртів та калмиків. А якщо і ті будуть проти - то хай новий суровікін розбомбить нахєр Іжевськ і Елісту. Все одно вони всі "рускіє".
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01.07.2023 05:40 Відповісти
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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01.07.2023 05:55 Відповісти
Тед также чув.
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01.07.2023 07:20 Відповісти
"...тільки за дві доби втрати від такого "підходу" перевищили 50 людей"
Слово "людей" здесь лишнее. Чем больше этот биомусор перемочит друг друга, тем меньше останется работы ЗСУ.
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01.07.2023 05:46 Відповісти
Пиня вирішив показати "свою силу", бо на стойбіщах почалось бродіння -і царь ненастоящий, і Акела промахнулся, все кому не лень дергают царя за хвост, Пиня крайне слаб, нужен приемнік.
Сирійське братство мясників закінчилось - падають від рук інших мясників.
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01.07.2023 07:24 Відповісти
З них створюють окремі штурмові загони "смертників" і відправляють відбивати втрачені позиції.

"Навіть якщо штурми були вдалими, ці позиції "накривають" з артилерії російської армії. Джерело: \\\\\\\\\

точно такой же текст читал позавчера вроде не помню где, но точнехонько такой же.
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01.07.2023 07:39 Відповісти
К ногтю іх шоигу а ви вагнера своє нікчемне життя за понюшку табака не віддаваите .
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01.07.2023 07:43 Відповісти
звісно що він такий суворий, оленю ледве роги не повідбивали на красной плошади
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01.07.2023 07:46 Відповісти
Получается они дохнут как гырои? Как и их диды,молодцы.
Каждый кацап должен повторить подвиг Александра Матросова,а потом
на палках будут их портреты носить.
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01.07.2023 07:56 Відповісти
Як гарненько, як павуки в банці!
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01.07.2023 07:58 Відповісти
Шойга наш?
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01.07.2023 08:01 Відповісти
🤣🤣🤣
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01.07.2023 08:30 Відповісти
Умеет Квартал 95 умы будоражить... Надо еще Буданову рассказать для Би-Би-Си, что Шойгу плюет в чай Путину при возможности.
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01.07.2023 09:56 Відповісти
 
 