УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13847 відвідувачів онлайн
Новини
12 791 38

Радбез ООН виводить миротворців з Малі. У США кажуть про вплив Пригожина на це рішення

мид,мали

Рада Безпеки ООН одностайно схвалила рішення про повне виведення миротворчих сил цієї організації з Малі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Відповідальності за безпеку в країні буде покладено на перехідний уряд, який перебуває при владі після перевороту 2021 року.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав перехідний уряд до "повної співпраці для впорядкованого та безпечного виведення персоналу та активів місії", яке триватиме близько шести місяців.

Відповідно до ухваленої резолюції, миротворчі сили розпочнуть скорочення своєї присутності вже в суботу й повністю будуть виведені з Малі до 1 січня 2024 року.

Створена рішенням Радбезу місія станом на лютий 2023 року налічувала понад 15 тис. осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" намагається використати Малі для постачання зброї на війну проти України, - CNN

В свою чергу, "Голос Америки" цитує координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, який повідомив, що за виведенням миротворців ООН з Малі міг стояти засновник ПВК "Вагнер", Євген Пригожин і що США занепокоєні дестабілізаційною діяльністю ПВК "Вагнер" в Африці.

Кірбі підкреслив: "Ми знаємо, що високопоставлені малійські чиновники працювали безпосередньо зі співробітниками Пригожина, щоб інформувати генерального секретаря ООН, що Малі відкликала згоду на місію миротворців".

За словами Кірбі, Пригожин, який очолив минулими вихідними невдалий заколот проти Кремля, допоміг спланувати виведення миротворчих сил ООН, відомих як Minusma, з Малі "для просування інтересів його приватної військової компанії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти хочуть поповнити втрати за рахунок ПВК: виводять контингент з Малі, - Генштаб ЗСУ

На думку Кірбі, ситуація з безпекою в Малі не покращилася, незважаючи на гроші, які нинішній режим у Малі виплатив приватній військовій компанії "Вагнер".

У США є інформація про те, що перехідний уряд Малі заплатив понад 200 мільйонів доларів ПВК "Вагнер" із кінця 2021 року.

Кірбі підкреслив, що Вашингтон не бачить жодних ознак того, що "Вагнер" відмовляється від своїх намірів експлуатувати африканські країни, "незважаючи на події минулих вихідних".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутність "вагнерівців" у Малі лише посилює проблему, - Блінкен

Автор: 

Радбез ООН (866) Малі (32) Пригожин Євген (522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+38
Господи, весь Світ не може покласти край одній банді, яка навіть не є частиною регулярних військ РФ.

Сцикуни срані...
показати весь коментар
01.07.2023 01:47
+31
Тобто, ООН здало Малі Вагнеру.
показати весь коментар
01.07.2023 01:44
+23
Дірявий кримінальник обісцяв ООН. Глибина дна наближається до безкінечності.🤦‍♂️
показати весь коментар
01.07.2023 01:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А это уже шизофрения.
Рада Безпеки ООН одностайно схвалила рішення про повне виведення миротворчих сил цієї організації з Малі. За словами Кірбі, Пригожин, допоміг спланувати виведення миротворчих сил ООН Джерело:
показати весь коментар
01.07.2023 01:39 Відповісти
А як бути коли держава відмовляється від перебування там контингенту ООН , ООН оголошувати Малі війну ?
показати весь коментар
01.07.2023 02:05 Відповісти
Там мабуть та сама історія, що й з Афганістаном ! Влада почала "вирішувать власні шкурні проблеми" А підтримання порядку покласти на миротворчий контингент А потім вирішили, що під прикриттям "Вагнера" грабувать країну у них краще вийде, ніж з миротворцями Ну що ж - "флаг им в руки, барабан на шею!" "Вагнер їм там так "намиротворить", що від країни "каменя на камені" не залишиться І буде влада править кладовищем Бо там, куди приходять росіяни - по іншому не буває!
показати весь коментар
01.07.2023 04:34 Відповісти
Тобто, ООН здало Малі Вагнеру.
показати весь коментар
01.07.2023 01:44 Відповісти
Господи, весь Світ не може покласти край одній банді, яка навіть не є частиною регулярних військ РФ.

Сцикуни срані...
показати весь коментар
01.07.2023 01:47 Відповісти
💰 керують світом.
показати весь коментар
01.07.2023 07:20 Відповісти
Тобто ООН виконало вимогу тих хто Малі керує , я особисто так текст зрозумів .
показати весь коментар
01.07.2023 02:06 Відповісти
Лучше побольше таких оборванцев сдать и смотреть как они сосут друг у друга: на завтрак,обед и ужин.
Срацея их накормит.
показати весь коментар
01.07.2023 07:00 Відповісти
Так переворот в Малі Вагнер зробив .
показати весь коментар
01.07.2023 01:45 Відповісти
ГРЯЗНАЯ ВОЙНА СПЕЦСЛУЖБ РФ/ УКРАИНА ЗАПУГАЛА ЛУКАШЕНКО/ КАК РАСПОЗНАТЬ ВРАЖЕГО АГЕНТА - ЮРІЙ МІХАЛЬЧИШИН

https://youtu.be/vtPmUUR7xPc
показати весь коментар
01.07.2023 01:51 Відповісти
небагато часу залишилось, поки стане зрозуміло куди з Целі будуть перекидати "оркестрантів" - в Джубу або в Сєгу.
показати весь коментар
01.07.2023 01:57 Відповісти
Дірявий кримінальник обісцяв ООН. Глибина дна наближається до безкінечності.🤦‍♂️
показати весь коментар
01.07.2023 01:58 Відповісти
Це ООН поламалося потрібно нове. А колись в Кореї проти коммі воювали... Sic transit Gloria mundi.
показати весь коментар
01.07.2023 02:04 Відповісти
Там від часу заснування нічого справного не було .
показати весь коментар
01.07.2023 02:09 Відповісти
а остаточно оон порвався в 2014р., намагатися використовувати дирявий ганд.н справа безнадійна
показати весь коментар
01.07.2023 05:20 Відповісти
Просто тоді сесесер не відважився проголосувати проти. Мабуть, боялися ЯЗ США.
показати весь коментар
01.07.2023 10:37 Відповісти
Ну і фіг з тим Малі. Теж мені пуп Землі.
показати весь коментар
01.07.2023 02:24 Відповісти
І чого тоді США не застосували вето на це рішення?
показати весь коментар
01.07.2023 02:29 Відповісти
Навіщо?
показати весь коментар
01.07.2023 03:59 Відповісти
після того як Штати розчарувались у здатності вагнерів зробити переворот і скинути ху йло з трону, тобто витягнути на поверхню з бункера, вони відразу ввели санкції проти всіх компаній вагнера. іншими словами, вони надалі займуться ними серйозно. принаймні усі важелі у них є. можуть оголосити ці структрури вагнера терористичними, внести їх у чорний список ФАТФ, після чого зробити з ними те, що зробили з Усамою... Аби лишень тільки захотіли.
показати весь коментар
01.07.2023 02:37 Відповісти
чхав він на санкіі
показати весь коментар
01.07.2023 07:12 Відповісти
коли їх ввели прсто, щоб ввести. то тоді так, можна і начхати. проте коли їх ввести і пильно слідкувати за тим, як вони їх будуть обходити, щоб тут же блокувати нові фірми-прокладки і заморожувати на рахунках грошики, то це вже ефект. до того ж, десь читав, що в Африці ними займеться британський спецназ разом з американцями. а це вже справа фізичного винищення або втеча назад в мордор. іншими словами, з Африки тих урок планують викурити повністю. якщо то не вкид був про британський спецназ.
показати весь коментар
01.07.2023 11:05 Відповісти
Понеслась ***** по кочкам.
показати весь коментар
01.07.2023 04:37 Відповісти
какой блд влиятельный пригожин , самим не смешно
показати весь коментар
01.07.2023 05:14 Відповісти
Малі не продовжило мандат ООН. Корумпованій владі зручніше з пригожиним. Всі сказали «і х*й з вами».
показати весь коментар
01.07.2023 09:26 Відповісти
За выведением МС из Мали должны последовать ракетные и авиаудары США по вагнеровцам, а не очередная озабоченность.
показати весь коментар
01.07.2023 05:43 Відповісти
Теперь Мали будет в жопе на века,как и Афганистан.Пусть их кацы и содержат.
На Кубе до сих пор зарплата 35 долларов в месяц.
показати весь коментар
01.07.2023 06:56 Відповісти
Ми не далеко. В нас така пенсія.
показати весь коментар
01.07.2023 08:18 Відповісти
До 2021 года пенсия на Кубе была 280 песо-это 11 долларов.
Называется Америка проиграла.
показати весь коментар
01.07.2023 08:34 Відповісти
назву треба відкорегувати за вимогами часу, гандООН
показати весь коментар
01.07.2023 07:10 Відповісти
Якщо це правда, навіщо тоді на планеті Земля нові технології, Маскі, Apple і пр. Давайте повертатися до кам'яного віку.
показати весь коментар
01.07.2023 07:17 Відповісти
Якщо хтось хоче жити в «камʼяному віці» тобто лайні, ви не змусите їх силою жити інакше.
показати весь коментар
01.07.2023 09:40 Відповісти
Стадом будуть керувати пастухи. Мізків що там, що там немає (про стадо та пастухів).
показати весь коментар
01.07.2023 07:35 Відповісти
В свою чергу, https://www.golosameriki.com/a/wagner-helped-boot-un/7162441.html "Голос Америки" цитує координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, який повідомив, що за виведенням миротворців ООН з Малі міг стояти засновник ПВК "Вагнер", Євген Пригожин і що США занепокоєні дестабілізаційною діяльністю ПВК "Вагнер" в Африці.

Це ж треба бути такими фантастичними дебілами ! Боже-Боже.

А якого ви тоді телефони москалям обривали, "стратеги" ?

https://news.liga.net/ua/politics/news/v-belom-dome-govoryat-chto-byli-na-svyazi-s-kremlem-vo-vremya-bunta-prigojina

"У нас були хороші прямі комунікації з росіянами протягом вихідних. Ми очікуємо, що це зможе тривати й надалі", - сказав він.

От і доочікувався, імпотент і придурок. Якого ти тепер "занепокоєний" ? Очікуй далі.
показати весь коментар
01.07.2023 07:45 Відповісти
Пригожин впливає на рішення ООН? Ну...ну, злочинець, терорист, вбивця.
показати весь коментар
01.07.2023 07:48 Відповісти
Хай краще нарощує свою присутність в Малі, менше цього гімна буде у нас.
По суті це терористи яких треба знищити, де би вони не були.
показати весь коментар
01.07.2023 07:55 Відповісти
Більше орків у Малі - менше на нашій землі ( я поєт зовуся Цвєтік )
показати весь коментар
01.07.2023 08:07 Відповісти
Давайте їх до нас.
показати весь коментар
01.07.2023 08:16 Відповісти
 
 