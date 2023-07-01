Радбез ООН виводить миротворців з Малі. У США кажуть про вплив Пригожина на це рішення

Рада Безпеки ООН одностайно схвалила рішення про повне виведення миротворчих сил цієї організації з Малі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Відповідальності за безпеку в країні буде покладено на перехідний уряд, який перебуває при владі після перевороту 2021 року.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав перехідний уряд до "повної співпраці для впорядкованого та безпечного виведення персоналу та активів місії", яке триватиме близько шести місяців.

Відповідно до ухваленої резолюції, миротворчі сили розпочнуть скорочення своєї присутності вже в суботу й повністю будуть виведені з Малі до 1 січня 2024 року.

Створена рішенням Радбезу місія станом на лютий 2023 року налічувала понад 15 тис. осіб.

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В свою чергу, "Голос Америки" цитує координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, який повідомив, що за виведенням миротворців ООН з Малі міг стояти засновник ПВК "Вагнер", Євген Пригожин і що США занепокоєні дестабілізаційною діяльністю ПВК "Вагнер" в Африці.

Кірбі підкреслив: "Ми знаємо, що високопоставлені малійські чиновники працювали безпосередньо зі співробітниками Пригожина, щоб інформувати генерального секретаря ООН, що Малі відкликала згоду на місію миротворців".

За словами Кірбі, Пригожин, який очолив минулими вихідними невдалий заколот проти Кремля, допоміг спланувати виведення миротворчих сил ООН, відомих як Minusma, з Малі "для просування інтересів його приватної військової компанії".

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На думку Кірбі, ситуація з безпекою в Малі не покращилася, незважаючи на гроші, які нинішній режим у Малі виплатив приватній військовій компанії "Вагнер".

У США є інформація про те, що перехідний уряд Малі заплатив понад 200 мільйонів доларів ПВК "Вагнер" із кінця 2021 року.

Кірбі підкреслив, що Вашингтон не бачить жодних ознак того, що "Вагнер" відмовляється від своїх намірів експлуатувати африканські країни, "незважаючи на події минулих вихідних".

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