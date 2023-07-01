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Новини Війна
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В ISW оцінили ймовірність теракту на ЗАЕС та назвали сценарії, до яких можуть вдатися окупанти

заес,аес,запорізька

Росіяни, скоріше за все, не стануть навмисно створювати аварію на Запорізькій АЕС, адже не зможуть контролювати її наслідки. Однак, досвід з Каховською ГЕС показує, що окупанти можуть вдатися і до такого теракту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, наслідки від теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для ЗСУ, тому РФ, ймовірно, продовжить політику погроз ядерною катастрофою.

"Однак ймовірне руйнування Росією греблі Каховської ГЕС також негативно позначилося на російських силах, і не можна виключати можливі російські плани саботажу на ЗАЕС", - зазначили в ISW.

Згідно до аналізу Інституту, в разі теракту РФ може вдатись до трьох сценаріїв:

- Скинути опромінену воду із ЗАЕС до Каховського водосховища, щоб перешкодити українському переходу через вже значною мірою осушене водосховище.

- Створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України, хоча реактори спроектовані таким чином, щоб це було важко зробити.

- Спричинити аварію з невеликим радіусом, щоб запобігти наступу ЗСУ поблизу самої ЗАЕС.

Також читайте: РФ все підготувала для теракту на ЗАЕС. Підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, - Буданов

"Жоден з цих варіантів не дає більшої військової вигоди для російських військ, ніж можливі наслідки, які вони можуть створити", - підкреслили аналітики.

Крім цього, РФ вдається до звичної політики звинувачення України у своїх намірах. Так в ISW прокоментували слова глави МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила про нібито підготовку України до атаки на ЗАЕС.

"Абсурдні міркування Захарової типові для інформаційних операцій Кремля про нібито загрози безпеці ЗАЕС. Кремль регулярно вдавався до загроз ядерної ескалації і попереджав про загрози для ЗАЕС, створені здебільшого Росією, у спробах чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії та запобігла подальшій підтримці України Заходом", - зазначили в ISW.

У підсумку, аналітики зазначають, що створення загрози аварії на ЗАЕС може використовуватись Росією для залякування України з метою зупинити контрнаступ на Півдні, а також для тиску на Захід перед самітом НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях розпочались масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій АЕС.

4 березня 2022 року росіяни окупували ЗАЕС. 22 червня 2023 року Президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС.

Своєю чергою, глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що у разі теракту на Запорізькій АЕС Київ залишиться поза межею впливу наслідків.

Автор: 

армія рф (17771) теракт (1023) Запорізька АЕС (1424) ISW (653)


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Топ коментарі
+12
рушниця на стіні колись має вистрелити
АЄС окупована терористом колись може вибухнути, нажаль
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01.07.2023 07:39
+11
На жаль, підірвати АЕС, тільки, що би вона не дісталася Україні і не почала знов працювати - вже достатня для рашистів причина, що би це зробити!
Навіть, як що це призведе до поганих наслідків для їх військ.
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01.07.2023 09:53
+9
Кацапи самі не знають що вони завтра можуть втнути з будуна.
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01.07.2023 08:12
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рушниця на стіні колись має вистрелити
АЄС окупована терористом колись може вибухнути, нажаль
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01.07.2023 07:39 Відповісти
вполне возможно, но ті все равно идешь за хрюсским кораблем
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01.07.2023 09:12 Відповісти
ні, йдеш ти кацапе
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01.07.2023 09:21 Відповісти
І всі ...спостерігають. Нічого не можуть зробити!
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01.07.2023 07:53 Відповісти
что? мир несправедлив?
вам за пирожинім в "лигу справедливости"
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01.07.2023 13:05 Відповісти
Чевоооо? Вам в рашу!!!! А после войны Украина создаст организацию по безопасности, типа ООН.
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01.07.2023 14:24 Відповісти
Кацапи самі не знають що вони завтра можуть втнути з будуна.
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01.07.2023 08:12 Відповісти
Треба було АЕС в Луганську будувати
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01.07.2023 08:37 Відповісти
там геологія не підходить і води немає (багато)
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01.07.2023 11:44 Відповісти
Ядерну катастрофу з зараженням радіоактивними речовинами значної площі кацапи, можливо, й не насміляться. Не з гуманітарних чи екологічних міркувань, звичайно. А от закозлити реактори (вивести їх з ладу) так, щоб ніякий ремонт був неможливий, вони обов*язково зроблять.
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01.07.2023 08:38 Відповісти
1000000%
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01.07.2023 12:24 Відповісти
Це питання вирішене,бо несе зовсім інше, їх мета не ця атомна,а інша,яка може принести більше лиха і іменно Європі і Україні.
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01.07.2023 08:50 Відповісти
На жаль, підірвати АЕС, тільки, що би вона не дісталася Україні і не почала знов працювати - вже достатня для рашистів причина, що би це зробити!
Навіть, як що це призведе до поганих наслідків для їх військ.
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01.07.2023 09:53 Відповісти
такий мотив навіть дурень не буде відкидати...а от наслідки...щоб не "переборщили" як з каховською греблею
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01.07.2023 14:30 Відповісти
Світ грає в "моя хата скраю" - всі кроки допомоги відстають на пару кроків агресора.
Де десант невідомих пісочних людинок (НАТО) на ЗАЕС в березні-квітні 2022?
Де закрите небо в травні 2022?
Де..., Де.. ?
Дешевше зараз рознести тамагавком пуйло по хремлю (чи де воно там ховається), потім Барвіху, Рубльовку, ... та висловити глибоку стурбованість (може це божа кара така)!
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01.07.2023 10:38 Відповісти
Они это не сделают, но это не точно... Аналитики от бога😁
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01.07.2023 11:40 Відповісти
це називаю "ймовірність"
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01.07.2023 11:45 Відповісти
Они это не сделают только в одном случае - если хуьло не будет уверен, что ему сверху в ответ ничего не упадёт.
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01.07.2023 12:48 Відповісти
Хорошо этот Ляшко заявил... Он вообще министр охраны здоровья Украины или как? Почему он такие обособленные заявления делает? Ему надо думать за людей которые в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепровской областях живут. Неадекват этот Ляшко и вообще никто как министр, на него посмотришь то точно как ни рыба ни мясо. Для чего Степанова убрали с должности министра? Потому что он хотел хороших зарплат для людей медицинского обеспечения? Идиоты.
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01.07.2023 13:48 Відповісти
ой. не треба про степанова. забули ціну вакцини китайськоі
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01.07.2023 16:29 Відповісти
кацапи підірвуть заес аби тільки зробити хоч якусь підлість Україні,

з плануванням у москальні завжди все дуже погано
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01.07.2023 14:55 Відповісти
Як так? Госдеп сказав що все за*бісь і нема за що хвилюватись. Про ГЕС взагалі вже не упоминають. ISW дає точні аналітичні прогнози "Може підірвуть, а може не підірвуть".
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01.07.2023 17:02 Відповісти
 
 