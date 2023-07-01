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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 228 870 осіб (+530 за добу), 4042 танки, 4162 артсистеми, 7868 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 1 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 228 870 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 228870 (+530) осіб ліквідовано,

танків - 4042 (+1) од,

бойових броньованих машин - 7868 (+5) од,

артилерійських систем - 4162 (+35) од,

РСЗВ - 632 (+2) од,

засоби ППО - 389 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3545 (+26),

крилаті ракети - 1261 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6794 (+9) од,

спеціальна техніка - 580 (+11).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 228 340 осіб (+560 за добу), 4041 танк, 4127 артсистем, 7863 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 228 870 осіб (+530 за добу), 4042 танки, 4162 артсистеми, 7868 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", -додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17771) Генштаб ЗС (6754) ліквідація (4063) знищення (7511)


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Топ коментарі
+33
Сьогодні розмовляла з захисником з Чорних Запорожців, Вугледар. Приїхав у відпустку, настрій позитивний. Та і число знищення орків також позитивне. Усе буде Україна
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01.07.2023 08:47
+16
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3417 день.
63 одиниці техніки та 530 чумардосів. Арта 37!!!, логістика теж гуд. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка розгромний - 0:11, у спецтехніки здається новий рекорд )). Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 228 000!!! більше, ніж таке місто, як Корольов ...
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01.07.2023 09:02
+12
https://www.falexanderKovalenkocebook.com/AUkraine?__cft__[0]=AZU6MP9hT3ZFk4OM94xy4Vp_7FonD_c84rZeOA8QY5T7_ulnteqKmYhzwhaszz94UHx2rJbWycWXQyDc6jXFXjwelWcnyMzV5KmOw6JbuGmdtzNt9qnhRHA-fJ2WuvRslGQAH0cCf48eSCXqe8NHoacCO2KixYbklDJnN5DWl6KB4xnpcb68EOZipds1N82I2DY&__tn__=-UC%2CP-R Alexander Kovalenko

Рекордный июнь...

Завершился июнь и можно подвести предварительные итоги этого месяца, который по многим показателям уничтоженной российской техники стал рекордным.

Итак, адептам культа "провалившегося наступления" посвящается - рекорды июня 2023 года.

Абсолютный и самый важный рекорд месяца это количество уничтоженной артиллерии. Причём рекорд был установлен не только по количеству уничтоженной ствольной артиллерии (688), но и РСЗО (57). Всё это стало возможным благодаря эффективной контрбатарейной борьбе и вскрытию позиций оккупантов разведкой боем.

В июне был установлен рекорд по количеству уничтоженных средств ПВО противника (56). Зачастую средства ПВО размещаются между второй и третьей линией обороны, либо и вовсе на третьей линии, в тылу. Эта планомерная работа по выжиганию средств ПВО так же являлась частью подготовки к наступлению.

Рекордным оказалось и количество уничтоженной спецтехники (122). Это обстоятельство так же абсолютно не удивляет, поскольку в условиях активизации СОУ вдоль линии фронта, россияне вынуждены были активизировать все своим подразделения, инженерные в том числе, для поддержки полосы обеспечения.

Так же стоит упомянуть и другие позиции, пускай и не рекордные, но тоже важные.

Одной из них является второй за всю полномасштабную войну показатель уничтоженных БПЛА (414). В этот показатель входят и Shahed-136.

Вторым показателям за весь период войны стал и показатель уничтоженной автотехники (555). Это стало следствием массового вскрытия складов оккупантов и их уничтожения, в связи с чем склады были переведены на "колёса". Уничтожение логистических конвоев вернулось на уровень начала войны.

Стоит уделить внимание и количеству уничтоженных ББМ (390). Пускай это даже не второй и не третий показатель, но самый высокий с октября 2022, период предыдущего наступления СОУ. А потому, оставить без внимания этот показатель было бы неправильным.

Собственно, таковы итоги июня. И они как нельзя лучше демонстрируют, что конкретно происходило в этом месяце. А происходило планомерное уничтожение сил и средств врага, что в значительной степени ослабило его оборонные возможности.

Далі буде!

График: https://www.facebook.com/minfin.com.ua?__cft__[0]=AZU6MP9hT3ZFk4OM94xy4Vp_7FonD_c84rZeOA8QY5T7_ulnteqKmYhzwhaszz94UHx2rJbWycWXQyDc6jXFXjwelWcnyMzV5KmOw6JbuGmdtzNt9qnhRHA-fJ2WuvRslGQAH0cCf48eSCXqe8NHoacCO2KixYbklDJnN5DWl6KB4xnpcb68EOZipds1N82I2DY&__tn__=-]K-R Мінфін













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01.07.2023 10:33
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Сьогодні розмовляла з захисником з Чорних Запорожців, Вугледар. Приїхав у відпустку, настрій позитивний. Та і число знищення орків також позитивне. Усе буде Україна
показати весь коментар
01.07.2023 08:47 Відповісти
У відпустку до Німеччини?😁
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01.07.2023 09:04 Відповісти
може, вони по вайберу розмовляли
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01.07.2023 09:16 Відповісти
Була б дуже рада і зустріла би гідно,але за кордоном тільки Монако рота, а їй я не рада. До речі, оновився командний склад і в кращому
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01.07.2023 10:10 Відповісти
в цій бригаді під Вугледаром пілотом БПЛА воював https://t.me/s/dragonspech Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменик ; нині він інструктор у навчальному центрі, вчить молодняк літати і воювати...
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01.07.2023 16:46 Відповісти
Арта и спец техника радуют!
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01.07.2023 09:02 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3417 день.
63 одиниці техніки та 530 чумардосів. Арта 37!!!, логістика теж гуд. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка розгромний - 0:11, у спецтехніки здається новий рекорд )). Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 228 000!!! більше, ніж таке місто, як Корольов ...
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01.07.2023 09:02 Відповісти
я теж за технікою, артсистемами стежу. ну вже скільки наші цього всього набили, а воно все не закінчується. хоча порадувало відео, як орчихи скиглили, що їхнім самцям патронів навіть не дають, все, як дєди заповідали.
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01.07.2023 09:18 Відповісти
Діди теж ваівалі з однією Мосінкою на трьох і жменею набоїв.
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01.07.2023 09:25 Відповісти
Онуки-реконструктори так мріяли це повторити
Тож мосінку їм в руки, брезентове галіфе на дупу, ******** на макітру і WELCOME to серпень 1941
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01.07.2023 10:32 Відповісти
танки мабуть почали ховати.
За контрбатарейні радари союзникам щира подяка.
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01.07.2023 09:23 Відповісти
Контрбатарейні радари давав ще Обама.
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01.07.2023 09:27 Відповісти
ну да, два чи три AN/TPQ-49.
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01.07.2023 09:39 Відповісти
Ні, давали десятками. Просто коли в тебе є радар і немає високоточного засобу ураження (нє-нє-нє, ніякої летальної зброї) - ну і результати контрбатарейної боротьби відповідні.
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01.07.2023 09:58 Відповісти
при обамі давали десятками??)
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01.07.2023 10:14 Відповісти
Так. AN/TPQ-36/48 Реально давали десятками.
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04.07.2023 15:32 Відповісти
так, протягом 15-го і 16го років м отримали їх пару десятків. Але треба зважати на те, що AN/TPQ-48, як і 49 і 50 мають робочий радіус роботи до 10 км, тобто вони можуть визначати ті "стволи" які знаходяться близько до лінії фронту, а це здебільшого міномети. Тому вони підходить тільки для контрбатарейної боротьби на ротному, максимум батальонному рівні. Ті цифри по ураженню артиллерії ворога, які ви бачите у щоденних зведеннях ГШ, до цих радарів не мають някого відношення - там працюють зовсім інші дивайси. А від "обамівських" радарів, якщо в строю залишилась в строю третина - то буде дуже добре.
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05.07.2023 14:15 Відповісти
Або просто танки вибиті, а нових ще не підвезли...
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01.07.2023 09:35 Відповісти
нових немає. Ті що є просто відводять вглиб.
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01.07.2023 09:40 Відповісти
1 січня 23 втрати ворога були 106 720. За пів року ЗСУ знищили 122 150. В середньому виходить 671 мертвий кацап щодня. Кацапи, як відомо, починають помічати свої втрати лише тоді коли кількість забитих перевищує 300 000. Принаймні два останні століття було саме так. Тоді у них починається пошук відповідей на класичні питання "кто віноват?" і "что дєлать?" які приводять до масових заворушень, переворотів та революцій. Відгрібши звіздюлей і добряче прорідивши власні ряди вони вони вражають переможців содомічним бажання "брататися" і впадають в дикий запій та хаос в результаті чого їх втрати в чоловіках подвоюються. Сподіваюсь що і цього разу все буде так як завжди. Але нам своє робить! Головне вбивати падло до виплати репарацій і не зважати на дебільні пропозиції "міра". У ***** 14 березня 2024 вибори і до цього часу (нинішними темпами) він покладе на вівтарь своїх сатанинських амбіцій приблизно 400 000 "соотєчєствєнніков", а кожний потенційний "мобік" разом з "скорбящімі вдовушкамі" і "сіротками" в затхлій атмосфері натужного "лікованія" задумається "за что? "
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01.07.2023 10:07 Відповісти
300к убитых это будет солидно. С раненными это будет в районе ляма. Даже для орды будет весьма заметно. Осталось максимум год.
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02.07.2023 01:30 Відповісти
Враховуючи що провінційні кацапи вже давно на самозабезпеченні і їх рівень життя надзвичайно низький. Вони звикли жити погано. Звідси одним роком це не закінчиться. Навіть якщо введуть сумнозвісну "продразвьорстку". В 1953 році в системі "Гулаг" вироблялось 17% ВВП СРСР і масових бунтів та заворушень не було...
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02.07.2023 01:43 Відповісти
Тішать ворожі танки.
Два тижні їх просто немає у статистиці втрат.
Схоже, не брехали пропогондони сруські: орки свої танки закопали. І земелькою присипали
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01.07.2023 10:25 Відповісти
https://www.falexanderKovalenkocebook.com/AUkraine?__cft__[0]=AZU6MP9hT3ZFk4OM94xy4Vp_7FonD_c84rZeOA8QY5T7_ulnteqKmYhzwhaszz94UHx2rJbWycWXQyDc6jXFXjwelWcnyMzV5KmOw6JbuGmdtzNt9qnhRHA-fJ2WuvRslGQAH0cCf48eSCXqe8NHoacCO2KixYbklDJnN5DWl6KB4xnpcb68EOZipds1N82I2DY&__tn__=-UC%2CP-R Alexander Kovalenko

Рекордный июнь...

Завершился июнь и можно подвести предварительные итоги этого месяца, который по многим показателям уничтоженной российской техники стал рекордным.

Итак, адептам культа "провалившегося наступления" посвящается - рекорды июня 2023 года.

Абсолютный и самый важный рекорд месяца это количество уничтоженной артиллерии. Причём рекорд был установлен не только по количеству уничтоженной ствольной артиллерии (688), но и РСЗО (57). Всё это стало возможным благодаря эффективной контрбатарейной борьбе и вскрытию позиций оккупантов разведкой боем.

В июне был установлен рекорд по количеству уничтоженных средств ПВО противника (56). Зачастую средства ПВО размещаются между второй и третьей линией обороны, либо и вовсе на третьей линии, в тылу. Эта планомерная работа по выжиганию средств ПВО так же являлась частью подготовки к наступлению.

Рекордным оказалось и количество уничтоженной спецтехники (122). Это обстоятельство так же абсолютно не удивляет, поскольку в условиях активизации СОУ вдоль линии фронта, россияне вынуждены были активизировать все своим подразделения, инженерные в том числе, для поддержки полосы обеспечения.

Так же стоит упомянуть и другие позиции, пускай и не рекордные, но тоже важные.

Одной из них является второй за всю полномасштабную войну показатель уничтоженных БПЛА (414). В этот показатель входят и Shahed-136.

Вторым показателям за весь период войны стал и показатель уничтоженной автотехники (555). Это стало следствием массового вскрытия складов оккупантов и их уничтожения, в связи с чем склады были переведены на "колёса". Уничтожение логистических конвоев вернулось на уровень начала войны.

Стоит уделить внимание и количеству уничтоженных ББМ (390). Пускай это даже не второй и не третий показатель, но самый высокий с октября 2022, период предыдущего наступления СОУ. А потому, оставить без внимания этот показатель было бы неправильным.

Собственно, таковы итоги июня. И они как нельзя лучше демонстрируют, что конкретно происходило в этом месяце. А происходило планомерное уничтожение сил и средств врага, что в значительной степени ослабило его оборонные возможности.

Далі буде!

График: https://www.facebook.com/minfin.com.ua?__cft__[0]=AZU6MP9hT3ZFk4OM94xy4Vp_7FonD_c84rZeOA8QY5T7_ulnteqKmYhzwhaszz94UHx2rJbWycWXQyDc6jXFXjwelWcnyMzV5KmOw6JbuGmdtzNt9qnhRHA-fJ2WuvRslGQAH0cCf48eSCXqe8NHoacCO2KixYbklDJnN5DWl6KB4xnpcb68EOZipds1N82I2DY&__tn__=-]K-R Мінфін













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01.07.2023 10:33 Відповісти
1 танчик и 3 десятка арты, вот это разрыв)
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02.07.2023 01:27 Відповісти
 
 