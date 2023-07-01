Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 228 870 осіб (+530 за добу), 4042 танки, 4162 артсистеми, 7868 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 1 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 228 870 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 228870 (+530) осіб ліквідовано,
танків - 4042 (+1) од,
бойових броньованих машин - 7868 (+5) од,
артилерійських систем - 4162 (+35) од,
РСЗВ - 632 (+2) од,
засоби ППО - 389 (+0) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 308 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3545 (+26),
крилаті ракети - 1261 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6794 (+9) од,
спеціальна техніка - 580 (+11).
"Дані уточнюються", -додають у Генштабі.
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63 одиниці техніки та 530 чумардосів. Арта 37!!!, логістика теж гуд. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка розгромний - 0:11, у спецтехніки здається новий рекорд )). Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 228 000!!! більше, ніж таке місто, як Корольов ...
Тож мосінку їм в руки, брезентове галіфе на дупу, ******** на макітру і WELCOME to серпень 1941
За контрбатарейні радари союзникам щира подяка.
Два тижні їх просто немає у статистиці втрат.
Схоже, не брехали пропогондони сруські: орки свої танки закопали. І земелькою присипали
Рекордный июнь...
Завершился июнь и можно подвести предварительные итоги этого месяца, который по многим показателям уничтоженной российской техники стал рекордным.
Итак, адептам культа "провалившегося наступления" посвящается - рекорды июня 2023 года.
Абсолютный и самый важный рекорд месяца это количество уничтоженной артиллерии. Причём рекорд был установлен не только по количеству уничтоженной ствольной артиллерии (688), но и РСЗО (57). Всё это стало возможным благодаря эффективной контрбатарейной борьбе и вскрытию позиций оккупантов разведкой боем.
В июне был установлен рекорд по количеству уничтоженных средств ПВО противника (56). Зачастую средства ПВО размещаются между второй и третьей линией обороны, либо и вовсе на третьей линии, в тылу. Эта планомерная работа по выжиганию средств ПВО так же являлась частью подготовки к наступлению.
Рекордным оказалось и количество уничтоженной спецтехники (122). Это обстоятельство так же абсолютно не удивляет, поскольку в условиях активизации СОУ вдоль линии фронта, россияне вынуждены были активизировать все своим подразделения, инженерные в том числе, для поддержки полосы обеспечения.
Так же стоит упомянуть и другие позиции, пускай и не рекордные, но тоже важные.
Одной из них является второй за всю полномасштабную войну показатель уничтоженных БПЛА (414). В этот показатель входят и Shahed-136.
Вторым показателям за весь период войны стал и показатель уничтоженной автотехники (555). Это стало следствием массового вскрытия складов оккупантов и их уничтожения, в связи с чем склады были переведены на "колёса". Уничтожение логистических конвоев вернулось на уровень начала войны.
Стоит уделить внимание и количеству уничтоженных ББМ (390). Пускай это даже не второй и не третий показатель, но самый высокий с октября 2022, период предыдущего наступления СОУ. А потому, оставить без внимания этот показатель было бы неправильным.
Собственно, таковы итоги июня. И они как нельзя лучше демонстрируют, что конкретно происходило в этом месяце. А происходило планомерное уничтожение сил и средств врага, что в значительной степени ослабило его оборонные возможности.
Далі буде!
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