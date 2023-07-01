Лукашенко: Я впевнений, що нам ніколи не доведеться використати ядерну зброю

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі та називає себе президентом цієї країни, заявив, що вірить: він ніколи не використає ядерну зброю.

Про це він сказав під час урочистостей з нагоди дня незалежності Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Він ще раз наголосив, що сам виступив ініціатором розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі.

"І що довше ми живемо, то більше переконуємося, що вона (ядерна зброя. - Ред.) має лежати у нас, в Білорусі, в надійному місці. І я певен, що нам ніколи і не доведеться її застосувати, поки вона в нас, і ніколи на нашу землю не ступить нога ворога", - заявив Лукашенко.

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Він також сказав, що треба робити протилежне до того, про що "кричать вороги". "Якщо вони кричать, що ядерна зброя - це погано, то робіть навпаки", - сказав Лукашенко.