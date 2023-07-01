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Лукашенко: Я впевнений, що нам ніколи не доведеться використати ядерну зброю

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі та називає себе президентом цієї країни, заявив, що вірить: він ніколи не використає ядерну зброю.

Про це він сказав під час урочистостей з нагоди дня незалежності Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Він ще раз наголосив, що сам виступив ініціатором розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі.

"І що довше ми живемо, то більше переконуємося, що вона (ядерна зброя. - Ред.) має лежати у нас, в Білорусі, в надійному місці. І я певен, що нам ніколи і не доведеться її застосувати, поки вона в нас, і ніколи на нашу землю не ступить нога ворога", - заявив Лукашенко.

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Він також сказав, що треба робити протилежне до того, про що "кричать вороги". "Якщо вони кричать, що ядерна зброя - це погано, то робіть навпаки", - сказав Лукашенко.

Автор: 

Білорусь (7966) Лукашенко Олександр (2660) ядерна зброя (1169)


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Топ коментарі
+12
Кто же тебе, тупому куску дерьма, даст его использовать?
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01.07.2023 08:55
+11
Це кому нам? Він що уже в складі московії чи зброєю вважає бульбу...Те що запросив поварят ще не ядерна
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01.07.2023 08:54
+11
Якщо впевнений, що не будеш використовувати, нащо тоді таскати туди-сюди?
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01.07.2023 08:54
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Це кому нам? Він що уже в складі московії чи зброєю вважає бульбу...Те що запросив поварят ще не ядерна
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01.07.2023 08:54 Відповісти
Північна Корея-2
тепер спробуйте зачепити це картоплне гівно

а США досі мурижать нас із МЛРС, Абрамсами і касетними ************, які спасли б тисячі життів українських Воїнів, особливо під час наступу орків під Бахмутом
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01.07.2023 09:40 Відповісти
Так це США винне,що у вас не має зброї вище названої? Там про вибори уже пишуть, не хочу навіть знати кого виберете....ЗСУ з захисниками чи шапіто з асфальтом
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01.07.2023 10:12 Відповісти
північна корея в нас , але без Ядерної зброї, в нас люди тепер як раби йдуть на фронт і виживають серед надвисоких тарифах. при тому "південна корея - ЄС" жива в десятки разів краще
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01.07.2023 10:27 Відповісти
у него нет "красной кнопки"...решать будет другой конченный подонок и мразь Пуйло.
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01.07.2023 11:21 Відповісти
Якщо впевнений, що не будеш використовувати, нащо тоді таскати туди-сюди?
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01.07.2023 08:54 Відповісти
Кто же тебе, тупому куску дерьма, даст его использовать?
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01.07.2023 08:55 Відповісти
Йому точно
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01.07.2023 08:56 Відповісти
нельзя использовать то, чего нет.
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01.07.2023 08:57 Відповісти
*уйло коли захоче за твоєю спиною її застосує.
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01.07.2023 08:57 Відповісти
Ми теж впевнени, бо в нас немає ядерної зброї!
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01.07.2023 08:58 Відповісти
але якщо "припече" то ми її використаємо
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01.07.2023 09:11 Відповісти
Тварина дурна.
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01.07.2023 08:58 Відповісти
Тобі хренін муляж бомби подарував? От сядь на неї й ніколи не використовуй.
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01.07.2023 08:59 Відповісти
ну теперь Том с Йоркшира точно не вылезет из своего таунхауса шоб отжать коровник у Васи из Бирюленска.
а Билл из Калифорнии не поедет обманом переписать дачный сортир Вани из Смердленска.
Кто у нас тут всех буржуев переиграл? - Это Лука!
До чего же проницательная мужчинка то. Каддафи тоже таким был, надо правда сказать, ооочень проницательным(для штык-ножа) лучку на лучок порежут и кушать подано будет(собакам, с картошкой, как же без нее то?)))
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01.07.2023 09:01 Відповісти
"я и коричневую кнопку с собой принёс, сейчас вам покажу"
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01.07.2023 09:05 Відповісти
звідки така впевненість, в тебе навіть мозку немає, тобі яо всунули в ср.ку тож сиди і мовчи
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01.07.2023 09:07 Відповісти
Можно подумать у него есть контроль над этим оружием. *** усатый.
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01.07.2023 09:07 Відповісти
я думал шо вагнеры типо захватят яо и уничтожат Ермака, но Аллах миловал. Он вообще нам помогает, я вот мог бы сегодня найти миллион евро, но Аллах меня защитил от гордыни и я не нашел его. Профит же. Наслаждаюсь Верой в Аллаха.
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01.07.2023 09:20 Відповісти
А ше ж вчора цілився по Заходу .
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01.07.2023 09:08 Відповісти
звісно, що ти не використаєш. контроль і управіння ядерною зброєю усе одно в Кремлі, а тебе використовують як наживку.
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01.07.2023 09:15 Відповісти
хто ж тобі дасть
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01.07.2023 09:15 Відповісти
Значить точно використає, тварюка!
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01.07.2023 09:16 Відповісти
"Ми", "нам", "я"...
Лука, а чи трохи забагато ти береш на себе? А де брат та друг Вова?
Чи ти вже господар та розпорядник російської ядерної зброї.
Це, до речі, модель і приклад того, чому Захід не хоче падіння і розвалу россії - будь-який "пан-отаман" їх Задрищенська-на-Пую з Бонбой в руках почувається господарем світу
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01.07.2023 09:20 Відповісти
Цей ідійот вважає що він прийматиме рішення. Пульт керування в кремлі.
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01.07.2023 09:22 Відповісти
Кто тебя, дурня, спрашивать будет??? "Мы" Николай второй..))))))
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01.07.2023 09:23 Відповісти
Есть в мире кричащая несправедливость. Поступки и слова, горе и отчаяние - их след на Земле. Они просто обязаны по площадям , обязательно должны быть публичные казни - это честнее и гуманнее либерального ,, соплизма,, В Православии чёрным по белому - ,, око за око,, и побивание каменьями. В Киеве фонарные столбы не должны пустеть- только тогда мы станем страной с большой буквы. Нужно на время, вернуть законы Сечи
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01.07.2023 09:24 Відповісти
Як ти вже дістало, божевільне. Геть здуріло за останній час.
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01.07.2023 09:24 Відповісти
йди, шолі, попроси Трюдо шоб відправив сто лінкорів і обстріляв береги білорашки.
сорі, не йди, ти ж не в курсі певно шо білорашка в Азії знаходиться, а море - захищає Китай.
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01.07.2023 10:19 Відповісти
По факту він правий.
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01.07.2023 09:27 Відповісти
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01.07.2023 09:27 Відповісти
Я теж упевнений, шо власне лукашенка ядерну зброю не застосує. 😊 Бластер теж не застосує. І меч джедая.
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01.07.2023 09:32 Відповісти
а иди ***** ********** *************** ****................................................
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01.07.2023 09:34 Відповісти
Кончений.
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01.07.2023 09:39 Відповісти
Він вже був упевнений, що з його території не зайде противник на територію України. А на зайшли саме від них, ракети летіли з його території. Так що його слова пусті балачки балабола
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01.07.2023 09:40 Відповісти
балачки балабола...он просто Гондурас недоделанный
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01.07.2023 11:24 Відповісти
Сам превратил Беларусь в мишень и сделал ядерным заложником.
Будешь проклят, таракан.
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01.07.2023 09:47 Відповісти
...самозванец картофляндии-сифилитик,думает что 12 отдел дал ему ядерные боезапасы!!!Это все проходило атестацию в 1991, наивно думать что еще может взлететь...
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01.07.2023 09:49 Відповісти
ідеш накуй прорашистський білоруський скажений пес.Собача впевненістьбула і в тому.що ми братні народи і ніколи небудемо воювати.Щоб Ти ..ну розумієте...самі.але чим поскоріше разом з рашистським скаженим псом.
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01.07.2023 10:01 Відповісти
я впевнений шо твоїм родичам придеться користуватися послугами крематорію для твого тіла, бо могилу кожен день будуть обкладувати гівном
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01.07.2023 10:11 Відповісти
А ця зброя точно долетить до цілі чи гепнеться на Білорусь? Її хтось перевіряв?
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01.07.2023 10:35 Відповісти
Кто тебя до нее допустит? Ты "терпила", которому прилетит пиСтов, после применения твоим хозяином "говна", прпханого на твою территорию!
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01.07.2023 10:39 Відповісти
і я впевнений що ти, дебіл, її ніколи не використаєш...))
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01.07.2023 11:45 Відповісти
Ой, дурень! І не лікується.
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01.07.2023 12:25 Відповісти
 
 