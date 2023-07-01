Лукашенко: Я впевнений, що нам ніколи не доведеться використати ядерну зброю
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі та називає себе президентом цієї країни, заявив, що вірить: він ніколи не використає ядерну зброю.
Про це він сказав під час урочистостей з нагоди дня незалежності Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
Він ще раз наголосив, що сам виступив ініціатором розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі.
"І що довше ми живемо, то більше переконуємося, що вона (ядерна зброя. - Ред.) має лежати у нас, в Білорусі, в надійному місці. І я певен, що нам ніколи і не доведеться її застосувати, поки вона в нас, і ніколи на нашу землю не ступить нога ворога", - заявив Лукашенко.
Він також сказав, що треба робити протилежне до того, про що "кричать вороги". "Якщо вони кричать, що ядерна зброя - це погано, то робіть навпаки", - сказав Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тепер спробуйте зачепити це картоплне гівно
а США досі мурижать нас із МЛРС, Абрамсами і касетними ************, які спасли б тисячі життів українських Воїнів, особливо під час наступу орків під Бахмутом
а Билл из Калифорнии не поедет обманом переписать дачный сортир Вани из Смердленска.
Кто у нас тут всех буржуев переиграл? - Это Лука!
До чего же проницательная мужчинка то. Каддафи тоже таким был, надо правда сказать, ооочень проницательным(для штык-ножа) лучку на лучок порежут и кушать подано будет(собакам, с картошкой, как же без нее то?)))
Лука, а чи трохи забагато ти береш на себе? А де брат та друг Вова?
Чи ти вже господар та розпорядник російської ядерної зброї.
Це, до речі, модель і приклад того, чому Захід не хоче падіння і розвалу россії - будь-який "пан-отаман" їх Задрищенська-на-Пую з Бонбой в руках почувається господарем світу
сорі, не йди, ти ж не в курсі певно шо білорашка в Азії знаходиться, а море - захищає Китай.
Будешь проклят, таракан.