Російські хакери надсилають військовослужбовцям листи про відпустки. Їх не можна відкривати. СКРИНШОТ

Хакери з РФ проводять фішингову атаку на адреси електронної пошти українських військовослужбовців.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Хакери надсилають захисникам України листи нібито з посиланням на роз’яснення закону №9342 про доплати та відпустки та військовослужбовців.

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Відкривати такий лист, посилання в ньому та додані до нього файли не можна, попереджають у Страткомі.

"Помічайте такий лист, як фішинг. Якщо лист прийшов на службові адреси електронної пошти, повідомте про це відповідний підрозділ кібербезпеки та, за можливості, надайте цю інформацію Команді реагування на кіберінциденти https://cert.gov.ua/contact-us", - йдеться у повідомленні.

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