УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13632 відвідувача онлайн
Новини
6 347 4

Російські хакери надсилають військовослужбовцям листи про відпустки. Їх не можна відкривати. СКРИНШОТ

хакер

Хакери з РФ проводять фішингову атаку на адреси електронної пошти українських військовослужбовців.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Хакери надсилають захисникам України листи нібито з посиланням на роз’яснення закону №9342 про доплати та відпустки та військовослужбовців.

Читайте: Російського хакера Астамірова в США хочуть посадити на 20 років

Російські хакери надсилають військовослужбовцям листи про відпустки. Їх не можна відкривати 01

Відкривати такий лист, посилання в ньому та додані до нього файли не можна, попереджають у Страткомі.

"Помічайте такий лист, як фішинг. Якщо лист прийшов на службові адреси електронної пошти, повідомте про це відповідний підрозділ кібербезпеки та, за можливості, надайте цю інформацію Команді реагування на кіберінциденти https://cert.gov.ua/contact-us", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росія звинуватила США та Apple в атаці хакерів на айфони російських дипломатів

Автор: 

хакер (1361) кібербезпека (1169) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (37)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про те звідки у хакерів ел.адреси мабуть говорити не варто.
Хлопцям успіхів і побажання бути обережними.
показати весь коментар
01.07.2023 09:48 Відповісти
Telegram
показати весь коментар
01.07.2023 10:20 Відповісти
якщо крім як рорзповсюдження цієї інформації не придумали нічого краще я вважаю що у них просто немає нормальних адмінів, мова йде про службову пошту тобто яку можна чистити без яких небудь дозволів
показати весь коментар
01.07.2023 10:10 Відповісти
Смотря чем открывать. Если почтовой клиент по умолчанию не запускает скрипты и не показывает добавленный контент, ничего не будет. Нажимать на линки в тех письмах точно не надо.
показати весь коментар
01.07.2023 14:50 Відповісти
 
 