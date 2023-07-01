У Білорусі можуть розмістити до 8 тис. "вагнерівців". Сили оборони у постійній готовності до реагування на провокації, - Держприкордонслужба

Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тисяч російських найманців ПВК "Вагнер", Сили оборони свідомі додаткової потенційної загрози та перебувають у постійній бойовій готовності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

Як пояснює Демченко, обстановка на кордоні наразі залишається повністю контрольованою. На цей момент на території Білорусі наступальних угруповань Росії не спостерігається. Водночас країна-терорист РФ продовжує використовувати РБ як базу для підготовки своїх підрозділів та польотів військової авіації.

Таким чином, зважаючи на нові можливі ризики, що пов’язані з готовністю Лукашенка розмістити в себе найманців із приватних військових кампаній, Україна зміцнює свою оборону на цьому напрямку, зазначає речник ДПСУ.

Розвиток ситуації в Білорусі перебуває на постійному контролі і постійно відслідковується, додає Демченко.

За його словами, наявна інформація, в тому числі й з відкритих джерел, свідчить про проведення робіт з облаштування місць для подальшого розміщення російських найманців із ПВК. А зважаючи на підтримку, яку Росії надає Білорусь, кількість найманців, що їх захоче прийняти Лукашенко може бути досить значною. Мова може йти про 8 тисяч осіб, каже офіцер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки: Доручив посилити кордон із Білоруссю

До прикладу, за даними ДПСУ, кількість російських військових із підрозділів регулярної армії, що перебувають у Білорусі на сьогодні становить близько 2 тисяч.

І хоч розгортання польових таборів спостерігається на значній відстані від кордону України, саме перебування найманців у Білорусі становитиме додаткову потенційну загрозу нашій країні, в першу чергу пов’язану з диверсійною роботою та створенням різного роду провокацій, наголосив Демченко.

"Для підсилення кордону з Білоруссю ріщенням Ставки було визначено головкому та командувачу північного напрямку виконати необхідний комплекс заходів.

Відмітимо, що підрозділи ДПСУ добре розуміють загрози, які можуть бути з напрямку Білорусі, і разом з іншими складовими Сил оборони України перебувають у постійній готовності до реагування на можливі провокації зі сторони противника та рішучих дій у відповідь".

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час засідання Ставки доручив посилити кордон із Білоруссю.

Як відомо, після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" спікер російського президента Путіна Пєсков заявив, що ця військова компанія переміщується до Білорусі.

У мережу потрапили фото однієї з баз, яку почали готувати для "вагнерівців".

Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У Литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення і що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з погляду безпеки.

Польща також наводила свою армію у підвищену боєздатність при перевороті Пригожина. Президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.