Ми не знаємо точної кількості жертв серед мирного населення внаслідок російського вторгнення, - Зеленський

Точна кількість жертв серед мирного населення, які загинули через російське вторгнення, невідома. Україна не має достовірної інформації з окупованих Росією територій.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у інтерв'ю виданню El Mundo, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не можу говорити про конкретні цифри... Я не можу сказати, скільки ми втратили героїв і скільки маємо поранених. Щодо мирного населення, ми не можемо брехати, тому що ми не знаємо про людей, які загинули на окупованих Росією територіях. Ми не знаємо, чи правдива інформація, яку вони (окупанти. - Ред.) надають. До кінця війни ми не дізнаємося, що сталося. Скільки людей поховано в Маріуполі? Вибачте за ці слова, але це факт. Ми не знаємо. Ні в селах Донбасу. У всьому, де є Росія, ми сліпі", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що ми вже бачили достатньо наслідків звірства ворога після звільнення окупованих територій.

"... Київ. Буча, Ірпінь, Бородянка... Не виняток. Досі, до сьогодні ми продовжуємо знаходити могили, а також закатованих людей у ​​підвалах", - додав Зеленський.

"Можу сказати, що у Росії набагато більше втрат, вони навіть примножують наші. Питання полягає не тільки в тому, скільки у нас смертей, а й у тому, скільки життів нам вдалося захистити. Це число, яке мене цікавить", - резюмував він.

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