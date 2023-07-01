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Новини Війна
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Ми не знаємо точної кількості жертв серед мирного населення внаслідок російського вторгнення, - Зеленський

буча

Точна кількість жертв серед мирного населення, які загинули через російське вторгнення, невідома. Україна не має достовірної інформації з окупованих Росією територій.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у інтерв'ю виданню El Mundo, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не можу говорити про конкретні цифри... Я не можу сказати, скільки ми втратили героїв і скільки маємо поранених. Щодо мирного населення, ми не можемо брехати, тому що ми не знаємо про людей, які загинули на окупованих Росією територіях. Ми не знаємо, чи правдива інформація, яку вони (окупанти. - Ред.) надають. До кінця війни ми не дізнаємося, що сталося. Скільки людей поховано в Маріуполі? Вибачте за ці слова, але це факт. Ми не знаємо. Ні в селах Донбасу. У всьому, де є Росія, ми сліпі", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що ми вже бачили достатньо наслідків звірства ворога після звільнення окупованих територій.

"... Київ. Буча, Ірпінь, Бородянка... Не виняток. Досі, до сьогодні ми продовжуємо знаходити могили, а також закатованих людей у ​​підвалах", - додав Зеленський.

"Можу сказати, що у Росії набагато більше втрат, вони навіть примножують наші. Питання полягає не тільки в тому, скільки у нас смертей, а й у тому, скільки життів нам вдалося захистити. Це число, яке мене цікавить", - резюмував він. 

Також читайте: Кількість жертв ракетного удару РФ по Краматорську зросла до 11, - мер Гончаренко

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) жертви (1812) воєнні злочини (1875)


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Топ коментарі
+16
шашлики виявились отруйними.
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01.07.2023 10:09
+14
А скільки людей бажає натовкти тобі пику?
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01.07.2023 10:10
+14
Ті, хто не вмів чи не хотів "намазувати" МОВУ на хліб, зараз розмазані танками по АСФАЛЬТУ та вдавилися ШАШЛИКОМ.
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01.07.2023 10:29
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Так закладено у природі людей та речей переживати за свою материнську націю.

Ось вам сильно болить, скільки євреїв гине від рук Хамас під обстрілами?
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01.07.2023 10:14 Відповісти
шашлики виявились отруйними.
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01.07.2023 10:09 Відповісти
А скільки людей бажає натовкти тобі пику?
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01.07.2023 10:10 Відповісти
Лукаві фарисеї...
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01.07.2023 10:11 Відповісти
ти хіба знаєш скільки тобі ЄС і США має дати на лапу щоб ти більше патріотичної маячні видавав
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01.07.2023 10:24 Відповісти
Видно багато, ну приблизно догадаються.
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01.07.2023 10:26 Відповісти
Ті, хто не вмів чи не хотів "намазувати" МОВУ на хліб, зараз розмазані танками по АСФАЛЬТУ та вдавилися ШАШЛИКОМ.
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01.07.2023 10:29 Відповісти
100% Пам'ятаєте: "атопутіннападьот"
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01.07.2023 10:52 Відповісти
І ржали... і ржали... іржали...
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01.07.2023 10:54 Відповісти
Щодо кількості жертв Янєлох не може брехати, а про все інше 24/7.
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01.07.2023 11:10 Відповісти
Вовка Зеленской в детстве смотрел фильмы про войну и немцев и вырос хорошим типичным ватником. Вот только катастрофу 1941 года не запомнил, падла такая, и ее устроил. (Или думал сталь гауляйтером, пока не понял, что его шлепнут или Кадыров его будет в клетке по ярмаркам возить).
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01.07.2023 11:11 Відповісти
Яка б не була кількість, це все на твоїй совісті і від цього ні видмитися, ні тертися. Я думаю, як взагалі з цим можна жити.
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01.07.2023 12:23 Відповісти
Чепуха зелена.
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01.07.2023 12:34 Відповісти
Тобі вдалося захистити тільки своїх папу з мамою, Лєнку і своїх дітей. Можеш ще Абдрістовича приплюсувати. Всьо. *****.
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02.07.2023 01:05 Відповісти
 
 