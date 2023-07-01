16 дітей з інтернату на Миколаївщині, яких неконно вивезли до Росії, перебувають у Грузії

16 вихованців Новопетрівської школи-інтернату, яких раніше незаконно вивезли до російської Анапи, нині перебувають у Грузії під опікою посла України. Вони залишаться там до кінця війни.

Про це повідомила на брифінгу директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Діти Новопетрівської школи у кількості 16 осіб, які перебували на території Новопетрівської спеціальної школи-інтернату, спочатку потрапили до Херсонської області, потім, наскільки я знаю, до Анапи (Росія. - Ред.), і потім були вивезені до Грузії. Зараз вони перебувають там", - зазначила Веліховська.

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Вона уточнила, що діти перебувають під опікою посла України у Грузії. Увесь цей час вони там навчались і перебувають в нормальних умовах. Повернутись в Україну діти мають після закінчення воєнного стану.

"Ми їх чекаємо. В нас для них місця підготовлені вже давно", - запевнила Веліховська.

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Вона додала, що найбільш імовірно в Україну повернуться 14 дітей Новопетрівської школи-інтернату. Одну дитину всиновила родина зі США і забрала її. Ще одну дитину нині теж бажає забрати родина, яка має права на це.