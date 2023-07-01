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16 дітей з інтернату на Миколаївщині, яких неконно вивезли до Росії, перебувають у Грузії

діти,депортація

16 вихованців Новопетрівської школи-інтернату, яких раніше незаконно вивезли до російської Анапи, нині перебувають у Грузії під опікою посла України. Вони залишаться там до кінця війни.

Про це повідомила на брифінгу директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Діти Новопетрівської школи у кількості 16 осіб, які перебували на території Новопетрівської спеціальної школи-інтернату, спочатку потрапили до Херсонської області, потім, наскільки я знаю, до Анапи (Росія. - Ред.), і потім були вивезені до Грузії. Зараз вони перебувають там", - зазначила Веліховська.

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Вона уточнила, що діти перебувають під опікою посла України у Грузії. Увесь цей час вони там навчались і перебувають в нормальних умовах. Повернутись в Україну діти мають після закінчення воєнного стану.

"Ми їх чекаємо. В нас для них місця підготовлені вже давно", - запевнила Веліховська.

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Вона додала, що найбільш імовірно в Україну повернуться 14 дітей Новопетрівської школи-інтернату. Одну дитину всиновила родина зі США і забрала її. Ще одну дитину нині теж бажає забрати родина, яка має права на це.

Автор: 

Грузія (1852) депортація (729) діти (5135) росія (65949)


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безлад твориться, кінця-краю не видно..
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01.07.2023 10:31 Відповісти
До кого ще кацапи мали відвести наших дітей, як не до своїх надійних і любих друзів? Якби грузини не облизували дупи русні і не допомагали їм воювати проти нас, то і дітей наших там би не було. Дивно, що наші керманичі нам ставлять грузію як приклад успішних реформ. Якби ці реформи дійсно були успішними то відкату до раші не було б.
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01.07.2023 10:32 Відповісти
що скажеш стосовно тих понад 50 грузинів які полягли захищаючи незалежність України? Може годі ототржнювати націю ті її керівників? Україна теж яскравий приклад
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01.07.2023 14:20 Відповісти
скажу лише те, що 50 це далеко і далеко не вся країна, яка зараз на босі рашки і через яку рашка масово завозить до себе комплектуючі і матеріали для своїх ракет, які летять на нас. Честь і слава полеглим за Україну грузинам, ганьба іншим - які прогнулися під рашу. А щодо керівників, то вони не звалилися з неба, їх вибрав собі народ, - який народ, такі і керівники, і не треба розділяти, ні в нас, ні у них. Ми (73%) хотіли З(е)ло, - З(е)ло обрали і воно "керує", а зараз на нього нічого спихувати.
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01.07.2023 17:04 Відповісти
А чого будуть перебувати до кінця війни? Діти що, заручники чи комбатанти?
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01.07.2023 11:08 Відповісти
що пропонуєш?
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01.07.2023 14:17 Відповісти
 
 