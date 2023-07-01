УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13632 відвідувача онлайн
Новини
3 359 33

Повідомлено про підозру російському пропагандисту Мардану, який закликав до репресій над українцями, - СБУ

мардан

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Ключенкова (більш відомого під псевдонімом Сергій Мардан), який закликав до геноциду українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, фігурант є одним з ключових блогерів прокремлівського видання "Комсомольская правда", а також бере активну участь в ток-шоу на ще одному рупорі кремля - телеканалі "Соловьёв live".

Із самого початку повномасштабного вторгнення РФ Мардан публічно підтримав агресивну війну проти України і виправдовував воєнні злочини російських окупантів.

Задокументовано, що зловмисник постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України.

В одному з прямих ефірів він запропонував створити концтабори для мешканців тимчасово окупованої України, які чинять супротив рашистам.

Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Мардана.

Також читайте: Соловйов пропонує будувати в РФ "деревни традиционных ценностей для иностранцев": "Пусть к нам едут немцы, французы, американцы". ВIДЕО

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також виготовлення та поширення таких матеріалів з використанням ЗМІ);

- ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Також читайте: "Байден абсолютно управляем украинцами", - кремлівський пропагандист Соловйов. ВIДЕО

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

пропаганда (2820) СБУ (12933) підозра (782)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
да, цього плюгавого мужичка нагорода ще знайде
показати весь коментар
01.07.2023 10:21
+10
Таких треба прибирати без суда і слідства а не підозри оголошувати. Лінгвістичні експертизи, *****...
показати весь коментар
01.07.2023 10:25
+9
показати весь коментар
01.07.2023 10:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що? Він сильно злякався?
показати весь коментар
01.07.2023 10:18 Відповісти
Зе-влада повідомляє про підозру лише тим, кого не можна арештувати. Тупо патріотичний піар. Портнова не чіпали 4 роки поки не випустили за кордон.
показати весь коментар
01.07.2023 11:03 Відповісти
Ну у всякому разі підарюга вже нікуди не виїде за кордон, окрім говнокраїн
показати весь коментар
01.07.2023 12:14 Відповісти
Року так 1940 го гітлерівський рейх теж виглядав міцним як ніколи і маїбутнє бачилось перспективним. Року так 1985 го совок виглядав міцним, як ніколи і майбутнє...
показати весь коментар
01.07.2023 10:36 Відповісти
ти ватнік?! якщо америка впаде то після того як вся європа з тобою , так що ти то навіть не побачиш
показати весь коментар
01.07.2023 10:38 Відповісти
А ти що де*іл? Гітлерівський рейх і совок нормальні люди з США порівнюють чи з чим?
показати весь коментар
01.07.2023 10:44 Відповісти
а ти що дебіл стільки почесіт цій свинособаці даєш прирівнючи його з совком і рейхом?
показати весь коментар
01.07.2023 10:46 Відповісти
А з ким же? не з Люксембургом же. Аналогія ж пряма - фініш.
показати весь коментар
01.07.2023 10:49 Відповісти
русня,пнх
показати весь коментар
01.07.2023 12:15 Відповісти
да, цього плюгавого мужичка нагорода ще знайде
показати весь коментар
01.07.2023 10:21 Відповісти
а може інше- оголосимо збір і наймемо виконавців- так дешевше. і "специ"без "роботи" не залишуться...))), і дуже багато кацапо-імперців язики в дупу засунуть....
показати весь коментар
01.07.2023 10:22 Відповісти
Відправте йому статуетку та і все .. Які до біса - підозри ?? Навіщо ??
показати весь коментар
01.07.2023 10:22 Відповісти
Яка підозра?! Цю істоту мають живцем жерти голодні свині на Майдані у клітці !
показати весь коментар
01.07.2023 10:24 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2023 10:25 Відповісти
Таких треба прибирати без суда і слідства а не підозри оголошувати. Лінгвістичні експертизи, *****...
показати весь коментар
01.07.2023 10:25 Відповісти
Статуетку пздозрі...
показати весь коментар
01.07.2023 10:35 Відповісти
Замість того, щоб зменшувати популяцію мокшанських пропагандонів і не тільки, зелені марафонці репресують українських розвідників.
показати весь коментар
01.07.2023 10:26 Відповісти
Лише зараз дійшло, для чого почали таку потужну англонізацію українців - щоб викликати ненависть до всього англійського з Англією та Америкою включно!
показати весь коментар
01.07.2023 10:28 Відповісти
Йди лікуватись, швидше. Бовдуре.
показати весь коментар
01.07.2023 10:59 Відповісти
Розумна людина, яка знає кілька мов тим і відрізняється від дикунів-рашистів!
показати весь коментар
01.07.2023 10:32 Відповісти
Ведмеді в цирку теж на мотоциклах ганяють
показати весь коментар
01.07.2023 10:38 Відповісти
Та навіщо час витрачати на цю потвору. Скількох вже наші спецслужби спрямували з території мордору на концерт до Кабзона і хору Александрова. Попередити, що залишилось йому жити хрін та ніхріна і нехай сциться кожної ночі від переляку, а при можливості грохнути як таргана.
показати весь коментар
01.07.2023 10:37 Відповісти
Ще через Інтерпол їх потрібно шукати , як фашистів
показати весь коментар
01.07.2023 10:53 Відповісти
Зайвий пафос.
Треба як з його колєжнкою дугіной чи татарським.
Просто і "с АгАньком"
показати весь коментар
01.07.2023 10:58 Відповісти
Він принесе довідку з Інституту Сербського і буде волати -нє подсудєн я,неподсудєн. Як і Кива, в нього ця хвороба спадкова. Там і Красовський з Гіркіним лікуються по одинці, але результату немає.
показати весь коментар
01.07.2023 11:33 Відповісти
Я б этого пдра собственноручно пристрелил без капли сожаления, и даже с большим удовольствием
показати весь коментар
01.07.2023 11:42 Відповісти
Це не пропагандист. Це мерзота найвищого гатунку. Його треба оголошувати у міжнародний розшук без строків дії.
показати весь коментар
01.07.2023 12:28 Відповісти
А що там з іншим дрищем - Эль Мюрид'ом (Анатолій Несміян)? Чи він вже перевзувся та став "хорошім руськім"?

показати весь коментар
01.07.2023 12:30 Відповісти
Виписувати публічно карточку на відстріл... шоб чмошники й землі під ногами не відчували...
показати весь коментар
01.07.2023 12:44 Відповісти
Одному пропагандисту підозру Другому громадянство України Отак і живемо
показати весь коментар
01.07.2023 13:39 Відповісти
 
 