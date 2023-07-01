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Новини
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Ворог щось накопичує, припасає для більш підступних намірів, - Ігнат про ракетні удари по Україні

ракета,ракети

Ракетні удари по Україні дещо "стишились", що може свідчити про те, що ворог заощаджує ресурси для нового удару.

Таку думку висловив у ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у РФ. Серйозний удар стався у них на внутрішньополітичній арені, тому вони, можливо, оговтуються... Зараз на карті повітряні тривоги - це пов’язано з тактичною авіацією, багато літаків атакують Україну. Це вони роблять щодня", - зауважив речник.

Він підкреслив, що активність ворожої тактичної авіації фіксується постійно. На фронті в останні місяці окупанти щодня застосовують керовані авіабомби.

Читайте також: Про зліт стратегічної авіації РФ із далеких аеродромів Україні повідомляють наші партнери, - Ігнат

Автор: 

обстріл (29063) ракети (4064) Повітряні сили (2742) Ігнат Юрій (800)


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Топ коментарі
+15
ого о це так інформація , а ми і не знали що в нас такий підступний ворог__)_)))))
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01.07.2023 10:32
+7
А ми наївні думали, що в раші вже ракети скінчились, а виявляється ні, - "ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів". Ігнат розплющив нам очі на підступність ворога, дякуємо.
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01.07.2023 10:45
+5
Буданга
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01.07.2023 11:34
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ого о це так інформація , а ми і не знали що в нас такий підступний ворог__)_)))))
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01.07.2023 10:32 Відповісти
это чтоб такие как ты не трындели, что вас не информировали
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01.07.2023 10:53 Відповісти
А де той поц, котрий нам впарював, що ракет у кацапів залишилось, геть трішки?
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01.07.2023 12:06 Відповісти
не так. Мы думали у них ракеты закончились
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01.07.2023 16:53 Відповісти
4-5 та 11-12 липня?
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01.07.2023 10:32 Відповісти
ванга?
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01.07.2023 10:35 Відповісти
Буданга
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01.07.2023 11:34 Відповісти
Ну ракети це хліб Ігната ...Щей за таку зарплатню такі меми ....
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01.07.2023 10:36 Відповісти
Відслідковується графік обстрілів. Програмують, снаряжють літаки, масовий ракетний обстріл. Періодичність 10-12 днів.
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01.07.2023 10:38 Відповісти
че не дать награду в 3млн. евро за подрыв складов?
и гражданство Байденщины или Молдовы?
это же так просто, просто Ермак не дает команду Топазу, ой, Зеле шоб прогундосил это объявление.
реально, где Буханов то? тупо реально - Взорвал склад ракет = 3 млн. евро и "инкогнито" в Вирджинии(пусть потом тя шукают - вест это Вирджиния, или ист)
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01.07.2023 10:40 Відповісти
если вы верите всей инфе что изрыгает русня,то вам срочно до психиатра,просто зри в корень
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01.07.2023 10:52 Відповісти
в смысле я то бы Ермаку рекомендовал.
шоб награду шоб то-то
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01.07.2023 11:00 Відповісти
А ми наївні думали, що в раші вже ракети скінчились, а виявляється ні, - "ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів". Ігнат розплющив нам очі на підступність ворога, дякуємо.
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01.07.2023 10:45 Відповісти
все возможно направления курск брянск и вагнера с гомеля,тем самым ослабив наступление юга востока,мда сейчас все большие Експерты
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01.07.2023 10:47 Відповісти
Масовано -- шоб ППО не справилось -- надіються пробити -- даваите ше Петріотів
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01.07.2023 10:51 Відповісти
НА! ЩАС(вдіває штани)
і зверху Авіаносців - НА!
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01.07.2023 11:01 Відповісти
Добре -- насипаи . Всі ж просять -- Залужнии Зеля Порошенко .
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01.07.2023 11:19 Відповісти
это чтоб не трындели потом, что вас не информировали
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01.07.2023 10:55 Відповісти
Ворог щось накопичує, припасає для більш підступних намірів, - Ігнат про ракетні удари по Україні .а що саме накопичує міг би і в Буданова запитати...
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01.07.2023 11:01 Відповісти
приємно,що наслідки санкцій НЕЗВОРОТНІ ЯК СХІД СОНЦЯ.
ДЛЯ РАШКОСТАНСЬКОГО БЮДЖЕТУ, А ЗНАЧИТЬ І ДЛЯ"накопичення запасів".

за долар ОФІЦІЙНО вже просять 89.5 ФУБЛІВ,ЗА ЄВРО-97
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01.07.2023 11:32 Відповісти
така "приємність" мабуть має вплив ,в тому числі" і на постачання Україні зброї тієї,котра їй потрібна вже давно і котрої "же не ві " до сьогодні???
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01.07.2023 15:39 Відповісти
О, це самозакохане тріпло, вам, ще не таке розповість, тільки дайте йому мікрофон.
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01.07.2023 12:09 Відповісти
Шахедов и ракет у нас нет. Но мы, это, того, сбросимся на морские дроны, они же потопили, этот , как его... Ну или не потопили, но ухх!!
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01.07.2023 11:05 Відповісти
ну нарешті розумнішають зелені спічрайтери, від ракети ся майже скінчили до ворог щось там накопичує щоб завдати удару. Прогрес.
Веселять дебіли подоляківські які під новиною відписались.
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01.07.2023 11:52 Відповісти
еще один ******
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01.07.2023 13:16 Відповісти
вон оно как). Ворог щось пидступно накопичуе)). А мы что накопичуем? А Игнат?
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01.07.2023 12:43 Відповісти
200 ракет и 200 дронов отстреляли в июне рашисты 85 процентов наши сбили, теперь готовят июльскую партию, ничего отобьёмся, ПВО топ!
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01.07.2023 14:02 Відповісти
ты адекватный? ПОЦ , ни чего отобьемся.ты где **** находишся что так просто
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01.07.2023 17:17 Відповісти
 
 