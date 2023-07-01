Ворог щось накопичує, припасає для більш підступних намірів, - Ігнат про ракетні удари по Україні

Ракетні удари по Україні дещо "стишились", що може свідчити про те, що ворог заощаджує ресурси для нового удару.

Таку думку висловив у ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у РФ. Серйозний удар стався у них на внутрішньополітичній арені, тому вони, можливо, оговтуються... Зараз на карті повітряні тривоги - це пов’язано з тактичною авіацією, багато літаків атакують Україну. Це вони роблять щодня", - зауважив речник.

Він підкреслив, що активність ворожої тактичної авіації фіксується постійно. На фронті в останні місяці окупанти щодня застосовують керовані авіабомби.

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